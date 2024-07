Queste sono le esperienze più belle da fare assolutamente in Italia (la prima non te l’aspetti)

Quali sono le migliori esperienze da poter compiere in Italia? Scopriamolo con una nuova classifica di Tripadvisor

Tutti i viaggiatori, dai ferventi appassionati di musei ai buongustai più esigenti, fino agli amanti del brivido, sono d’accordo: quelle che vedremo tra poco sono le migliori esperienze in assoluto da vivere in Italia.

Grazie ad una ricchezza culturale, storica e paesaggistica fuori dal comune, l’Italia può offre un’infinità di esperienze indimenticabili, capaci di accontentare un pubblico vasto e variegato.

Nel classifica che vedremo tra poco, c’è un sostanziale dominio della citta di Firenze, che si piazza al primo posto con ben cinque esperienze, seguita da Roma con tre e poi da Napoli e Bari , che chiudono con un’esperienza ciascuna.

Quali sono le tre migliori esperienze da fare in Italia

Il miglior tour a Firenze: Rinascimento e racconti medicei – Firenze

Firenze è celebrata come la “culla del Rinascimento”, un titolo che riflette la sua ricca storia culturale e artistica. La città è stata il centro di un’effervescente attività artistica e intellettuale durante il periodo rinascimentale, ospitando alcuni dei più grandi artisti, scienziati e pensatori dell’epoca.

Questo tour introduttivo a piedi offre un’opportunità per esplorare i punti salienti di Firenze, immergendosi nella sua storia affascinante. La passeggiata attraversa luoghi iconici come la maestosa cattedrale, simbolo del prestigio e della grandezza fiorentina. La Galleria degli Uffizi, rinomata per la sua straordinaria collezione d’arte, offre una panoramica delle opere di artisti del calibro di Michelangelo, Leonardo da Vinci e Raffaello, tra gli altri.

Piazza della Signoria, con la sua sontuosa architettura e le sue sculture monumentali, funge da palcoscenico per la storia politica e culturale della città. Qui, le figure dei potenti e dei pensatori si intrecciano con la vita quotidiana fiorentina, offrendo un ritratto vivido della Firenze rinascimentale.

Durante questo tour di due ore, i visitatori possono captare l’essenza della città e scoprire la straordinaria eredità lasciata dalla dinastia dei Medici, che ha giocato un ruolo cruciale nell’ascesa di Firenze come centro culturale e politico dell’Europa rinascimentale.

Tour a piedi al tramonto di Firenze con degustazione enogastronomica – Firenze

Questa esperienza Firenze offre l’opportunità di scoprire i segreti e l’antica tradizione culinaria della città, comprese le famose buche del vino e le prelibatezze toscane più raffinate. Durante il tour, è possibile gustare pasta fresca preparata da chef locali, assaporare la tradizionale zuppa toscana e altre specialità locali, immergendosi nel vivace panorama notturno fiorentino e apprezzando la ricca cultura e i sapori della città. Inoltre, è prevista la visita a una storica cantina vinicola.

Saltafila: Tour per piccoli gruppi del Vaticano con Cappella Sistina e Basilica di San Pietro – Roma

Una delle attrazioni storiche più celebri al mondo, il Vaticano attira numerosi visitatori ogni anno. Questa esperienza mira a ottimizzare il tempo dei partecipanti, consentendo loro di evitare lunghe attese, accedendo direttamente ai punti salienti e bilanciando con cura l’esperienza guidata con momenti di esplorazione individuale. Include una visita guidata salta fila ai Musei Vaticani e alla Cappella Sistina, seguita dall’accesso alla Basilica di San Pietro, dove i visitatori sono liberi di esplorare a loro piacimento.

Le migliori esperienze da fare in Italia: la classifica di Tripadvisor

Ecco la classifica delle esperienze italiane più belle in assoluto:

Il miglior tour a Firenze: Rinascimento e racconti medicei – Firenze, Italia Tour a piedi al tramonto di Firenze con degustazione enogastronomica – Firenze, Italia Saltafila: Tour per piccoli gruppi del Vaticano con Cappella Sistina e Basilica di San Pietro – Roma, Italia Lezione sulla pizza e sul gelato in un casolare toscano – Firenze, Italia Tour giornaliero a Sorrento, Positano e Amalfi da Napoli con servizio di prelievo – Napoli, Italia Degustazione di Chianti: formaggio toscano, vino e pranzo – Firenze, Italia Il lato oscuro di Firenze – Misteri e Leggende – Firenze, Italia Tour privato del meglio di Roma in golf cart – Roma, Italia Roma in Vespa Sidecar con cappuccino – Roma, Italia Bari Street Food Tour – Bari, Italia

Fonte: Tripadvisor

