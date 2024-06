Queste sono le 10 spiagge italiane più popolari su Instagram nel 2024

Posizione Spiaggia Numero di post su Instagram Volume di ricerca su TikTok Punteggio “Social Engagement” 1 Scala dei Turchi (Sicilia) 262.568 65.400 100 2 Cala Goloritzé (Sardegna) 83.834 50.070 98,33 3 San Fruttuoso (Liguria) 82.434 35.770 96,65 4 Baia dei Turchi (Puglia) 40.615 34.220 92,50 5 Cala Violina (Toscana) 43.915 33.380 92,49 6 Fiordo di Furore (Campania) 41.372 33.650 92,49 7 Bibione (Veneto) 68.188 6.850 90,00 8 Spiaggia dei Conigli (Sicilia) 19.073 30.900 88,33 9 Spiaggia della Feniglia (Toscana) 26.150 8.010 87,49 10 Spiaggia di Sansone (Toscana) 8.613 12.870 86,66

La spiaggia della Scala dei Turchi

In cima alla classifica, con un distacco enorme rispetto alla seconda, troviamo la Spiaggia della Scala dei Turchi in Sicilia. La “scala” che dà il nome a questa spiaggia è una spettacolare scogliera bianca di roccia argillosa e calcarea, usata un tempo dai pirati saraceni (i “turchi”) come punto di accesso all’isola. Oltre a offrire scorci perfetti per essere fotografati, questa spiaggia è relativamente tranquilla, accessibile solo tramite un sentiero a piedi o con un tour in barca.

Quest’anno è stata inserita nella lista dei 100 geositi più importanti al mondo, confermandone l’unicità e la bellezza straordinaria. Questo riconoscimento sottolinea l’importanza di proteggere e preservare l’integrità del sito.

Sardegna e Liguria sul podio

Dopo la Scala dei Turchi, le spiagge italiane più popolari sono Cala Goloritzé in Sardegna e la Spiaggia di San Fruttuoso in Liguria.

Situata sulla costa orientale della Sardegna, Cala Goloritzé combina la bellezza del mare e della montagna con le sue acque cristalline e formazioni rocciose spettacolari, come l’arco di roccia di 16 metri d’altezza e Punta Caroddi, un popolare punto di arrampicata sportiva.

Al terzo posto si trova la Spiaggia di San Fruttuoso in Liguria, il contrasto tra il verde della macchia mediterranea e l’azzurro dell’acqua marina, insieme alla spiaggia di ciottoli bianchi e all’abbazia medievale in pietra, rendono questa baia una delle più affascinanti d’Italia.ù

Baia dei Turchi in Puglia

Al quarto posto la Baia dei Turchi in Puglia, vicino a Otranto, è una delle spiagge più affascinanti e incontaminate della regione. Parte di una riserva naturale, questa baia prende il nome dallo sbarco dei turchi avvenuto durante l’invasione ottomana nel 1480.

La Toscana domina la classifica

La Toscana emerge come la regione con più spiagge nella Top 10. Cala Violina (quinto posto), la Spiaggia della Feniglia (nono posto) e la Spiaggia di Sansone (decimo posto) sono tutte nella lista. Cala Violina e la Spiaggia della Feniglia sono situate nella splendida Maremma, mentre la Spiaggia di Sansone si trova sull’Isola d’Elba.

Cala Violina fa parte di una riserva naturale, e per preservarne la bellezza, l’accesso è limitato a un numero controllato di visitatori giornalieri.

La Sicilia doppia in classifica

Oltre alla prima classificata Scala dei Turchi, la Sicilia si aggiudica anche l’ottavo posto con la Spiaggia dell’Isola dei Conigli a Lampedusa. Questo incantevole isolotto, all’interno di una riserva naturale protetta, è uno dei pochi siti di nidificazione delle tartarughe marine Caretta caretta. L’accesso alla spiaggia è limitato per proteggere le uova, consentendo l’ingresso solo in orario diurno e su prenotazione.

Fiordo di Furore

Il Fiordo di Furore (alla posizione numero 6) è situato in Campania lungo la Costiera Amalfitana, è uno spettacolare insenatura marina circondata da alte scogliere. Questa piccola baia, creata dall’erosione del torrente Schiato, è famosa per il suo ponte ad arco che ospita un evento annuale di tuffi.

Bibione

Bibione, situata in Veneto, è una delle destinazioni balneari più popolari dell’Adriatico. Con una lunga spiaggia di sabbia dorata e una vasta gamma di servizi turistici, Bibione offre un mix perfetto di relax e attività per famiglie e visitatori di tutte le età.

