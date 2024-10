Questa Regione è stata eletta la meta turistica più sostenibile d’Italia nel 2024

Parliamo ancora di "Italia Destinazione Digitale", l'oscar dedicato alle destinazioni turistiche più apprezzate da italiani e stranieri organizzato da The Data Appeal Company - Gruppo Almawave. Vediamo chi ha vinto il premio come destinazione più sostenibile.

Il Trentino si conferma leader indiscusso nella sostenibilità turistica, aggiudicandosi per la seconda volta consecutiva il prestigioso premio “Destination Sustainability Index” durante la nona edizione degli Oscar del Turismo 2024, organizzati da The Data Appeal Company – Gruppo Almawave. La cerimonia, tenutasi a Rimini all’interno del TTG Travel Experience, ha premiato le destinazioni italiane che si sono distinte per la qualità dell’offerta turistica e la percezione generale dei visitatori, con particolare attenzione all’ospitalità e ai servizi offerti.

La meta turistica più sostenibile d’Italia è il Trentino

Il riconoscimento del Trentino come destinazione più sostenibile giunge al termine di un’analisi dettagliata basata su oltre 32 milioni di tracce digitali, raccolte e analizzate dall’intelligenza artificiale di The Data Appeal Company. Le informazioni provengono da recensioni, commenti e contenuti pubblicati online, ed hanno permesso di monitorare 797 mila punti di interesse turistico, storico e culturale in tutta Italia, prendendo in esame il periodo che va dal primo settembre 2023 al 31 agosto 2024.

Il Trentino ha dimostrato di saper coniugare con maestria la tutela dell’ambiente con l’accoglienza turistica, ottenendo apprezzamenti non solo per la bellezza dei suoi paesaggi montani, ma anche per le politiche di gestione sostenibile, un risultato che riflette una visione orientata al futuro, che punta a preservare il patrimonio naturale della regione, garantendo allo stesso tempo un turismo responsabile e di qualità.

Un premio basato sui dati

La peculiarità di questo premio risiede nell’approccio scientifico che lo sostiene: The Data Appeal Company ha utilizzato sofisticati algoritmi per analizzare la reputazione delle destinazioni attraverso indici proprietari, restituendo un quadro completo della percezione turistica, e grazie a queste analisi il Trentino è riuscito ad emergere come esempio virtuoso, vincendo in una categoria in cui la sostenibilità non si riduce a mero slogan, quanto in impegno tangibile e misurabile.

Il premio Destination Sustainability Index è un riconoscimento che tiene conto di vari aspetti legati alla sostenibilità ambientale, all’efficienza energetica delle strutture ricettive, alla gestione responsabile delle risorse naturali e alla capacità di ridurre l’impatto turistico sul territorio. La regione ha investito molto su questi fronti, adottando tecnologie innovative e politiche lungimiranti che mirano a proteggere il proprio ecosistema e a migliorare la qualità della vita dei residenti e dei visitatori.

Un futuro sostenibile per il turismo

La sostenibilità è ormai un tema centrale nel settore turistico, e il Trentino rappresenta un modello da seguire per altre destinazioni che desiderano intraprendere un percorso simile. La regione ha saputo implementare con successo una serie di progetti green, come la riduzione delle emissioni di CO2, la promozione di trasporti a basso impatto ambientale e la valorizzazione di itinerari turistici che privilegiano la mobilità dolce, come il trekking e il cicloturismo.

La vittoria del Trentino al premio Destination Sustainability Index si inserisce in un contesto più ampio di premi assegnati nel corso della cerimonia, tra cui il premio “Destinazione con la migliore reputazione” al Veneto e il premio “Inclusivity Index” alla Lombardia.

Il Trentino come modello di eccellenza

L’esempio del Trentino dimostra che è possibile conciliare l’afflusso turistico con la protezione dell’ambiente, dove si possono regalare esperienze turistiche e di alta qualità senza compromettere l’integrità del territorio. La riconferma del successo (come detto, il Trentino ha bissato il premio dello scorso anno) è frutto di una visione strategica che coinvolge le istituzioni locali, gli operatori del settore e le comunità del territorio, unite nell’obiettivo comune di costruire un turismo che sia davvero sostenibile.

Con questa vittoria, il Trentino si afferma come destinazione d’eccellenza a livello nazionale, e si pone come punto di riferimento internazionale per le pratiche di turismo sostenibile. Un esempio concreto di come il turismo, se gestito in modo responsabile, possa diventare un motore di sviluppo economico senza compromettere il delicato equilibrio ambientale del territorio.

