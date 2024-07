Passeggiata di Freud: ti porto su uno dei cammini piu belli del Renon (tra natura e aforismi del grande psicoanalista)

La Passeggiata di Freud sull'Altopiano del Renon è un sentiero unico dedicato a Sigmund Freud, il padre della psicanalisi

Nascosto tra le dolci colline e i panorami dell’Altopiano del Renon, in Alto Adige, si trova un percorso che non solo offre un’esperienza nella natura, ma invita anche a un profondo viaggio interiore.

Il sentiero è dedicato a Sigmund Freud, il padre della psicoanalisi, che nell’estate del 1911 trascorse un soggiorno presso l’Hotel Bemelmans-Post di Collalbo. Durante quel periodo, il 14 settembre 1911, Freud celebrò anche il suo venticinquesimo anniversario di matrimonio.

Caro amico, […] qui sul Renon stiamo divinamente bene e il posto è bellissimo. Ho scoperto in me il piacere inesauribile del dolce far nulla, temperato appena da un paio d’ore dedicate alla lettura di qualche novità […]”