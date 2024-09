Montagna: 5 escursioni autunnali in Italia per ammirare il foliage

Alla scoperta di 5 itinerari in Italia in cui ammirare il foliage autunnale nelle montagne

L’autunno è una stagione magica, e sulle montagne italiane assume un fascino tutto particolare. I boschi si tingono di sfumature calde e accese, passando dal verde estivo al rosso, giallo e arancio che preludono all’inverno. Il fenomeno del foliage, termine di derivazione anglosassone ormai entrato nel linguaggio comune, è la rappresentazione materiale di questa metamorfosi naturale, dove le foglie che cambiano colore prima di cadere al suolo creano scenari di straordinaria bellezza. In molte parti del mondo, come in Canada o in Giappone, il foliage è una vera e propria attrazione turistica, ma anche in Italia esistono angoli incantevoli dove poter assistere ad un tale spettacolo, il tutto completamente immersi nella natura. Tra le Alpi e gli Appennini, il nostro Paese offre una serie di destinazioni perfette per chi desidera godere dei colori autunnali, facendo trekking o semplicemente passeggiando nei boschi.

Vediamo cinque delle migliori mete per ammirare il foliage sulle montagne italiane.

Lombardia: nei boschi della Valtellina

La Valtellina, nel cuore della Lombardia, è un luogo dove la bellezza naturale esplode in autunno. Le valli e le montagne circostanti si tingono di colori caldi, ed il risultato è di sicuro impatto. Un’ottima meta per le famiglie è la Val Viola, con partenza da Arnoga, un itinerario molto valido anche per chi ha dei bambini piccoli, poiché il primo tratto del percorso è asfaltato e adatto ai passeggini. Camminando lungo la valle, ci si trova circondati da montagne imponenti, come la Cima Piazzi e il Corno Dosdè, che superano i 3000 metri. Il panorama autunnale è davvero spettacolare, con i colori che si riflettono sui laghetti e sui sentieri.

Non lontano da qui, un altro itinerario interessante porta ai Laghi di Cancano, due bacini artificiali raggiungibili tramite la strada per le Torri di Fraele o seguendo il sentiero della Decauville. Il percorso è adatto a tutti e regala scorci di rara bellezzai, con i boschi circostanti che si accendono dei colori dell’autunno. Anche la Valchiavenna offre uno spettacolo naturale imperdibile, soprattutto in località Piuro, famosa per le cascate dell’Acquafraggia, un luogo splendido durante tutto l’anno e che in autunno diventa ancor più magico. La passeggiata fino a Savogno, attraverso un sentiero di 2886 gradini, conduce in un borgo antico dove il tempo sembra essersi fermato.

La Valmalenco è un’altra zona della Valtellina che in autunno offre paesaggi incantevoli. La camminata da San Giuseppe al lago Lagazzuolo, pur breve, è impegnativa per il dislivello di 600 metri, ma la vista è assolutamente ripagante. Le acque del lago riflettono i colori delle foglie che lo circondano, per uno spettacolo che vale la pena gustare.

Alto Adige: nel regno di Re Laurino (Val d’Ega)

Spostandosi nelle Dolomiti, uno dei luoghi più affascinanti per ammirare il foliage, ma anche il fenomeno naturale dell’enrosadira è il Tour di Re Laurino, situato tra il Catinaccio e il Latemar in Val d’Ega. Il percorso inizia a Nova Levante e si sviluppa attraverso sentieri che conducono al Lago di Carezza e alla Radura di Mezzo. Qui, le montagne imponenti fanno da sfondo a un paesaggio straordinario, reso ancor più suggestivo dai colori autunnali. Il percorso, che attraversa la foresta del Latemar, potrà essere particolarmente apprezzato da chi ama la mountain bike o l’e-bike, con salite impegnative che offrono viste spettacolari sulla vallata.

La combinazione tra i sentieri immersi nei boschi e la maestosità delle Dolomiti rende questa zona una delle mete predilette per chi desidera godere appieno dell’autunno in montagna. I colori delle foglie, che variano dal rosso acceso al giallo oro, creano un magnifico contrasto con le rocce dolomitiche, trasformando ogni angolo in una cartolina.

Piemonte: il Biellese e il Parco Burcina

Nel cuore del Piemonte, una destinazione meno nota ma altrettanto affascinante è il Biellese, ed in particolare il Parco Burcina, un giardino storico fondato nel XIX secolo dalla famiglia Piacenza. Qui, la varietà di specie botaniche, sia autoctone che esotiche, offre uno spettacolo unico durante l’autunno, con i rododendri che tingono la valle di colori sgargianti. Il parco, situato a Pollone, è un luogo perfetto per chi ama la natura e desidera camminare immerso in un paesaggio da fiaba.

Non lontano da qui, il borgo medievale di Candelo è un’altra tappa imperdibile. Il Ricetto di Candelo, inserito tra i Borghi più belli d’Italia, conserva un fascino antico, con mura e torri che contrastano con i colori autunnali delle campagne circostanti. Da qui, si può proseguire verso la Riserva Naturale delle Baragge, un’area protetta che offre scenari eccezionali sui boschi di brughiera.

Trentino: l’altopiano della Paganella

Il Trentino è una regione che offre innumerevoli opportunità per ammirare il foliage, e l’altopiano della Paganella è una delle mete più affascinanti. Qui, le Dolomiti di Brenta si tingono di sfumature calde che contrastano con il blu intenso del lago di Molveno, dove ci regalano un panorama strabiliante. Il percorso che parte da Andalo e arriva al Pradel è facile da percorrere ed offre prospettive magnifiche sul lago e sui boschi circostanti.

Per chi è in cerca di un’esperienza più tranquilla, il percorso ad anello tra Cavedago e Andalo è perfetto. Lungo appena due chilometri, questo sentiero permette di esplorare i luoghi più segreti dell’altopiano, dove si attraverseranno masi, boschi ed orti tipici del territorio. Il foliage qui è particolarmente intenso, con i colori delle foglie che si mescolano ai profumi autunnali.

Altra escursione fortemente consigliata è quella che collega San Lorenzo in Banale a Molveno, passando per le frazioni di Moline e Deggia. In questa zona il Santuario della Madonna di Caravaggio e le case ricoperte di rampicanti creano un’atmosfera d’altri tempi, resa ancor più affascinante dai colori dell’autunno.

Valle d’Aosta: i paesaggi del Monte Bianco

Chiudiamo il nostro viaggio in Valle d’Aosta, ai piedi del Monte Bianco, dove i panorami autunnali sono altrettanto spettacolari quanto quelli invernali. La Val Ferret, una delle due valli laterali di Courmayeur, è un luogo imperdibile per chi ama camminare nella natura. Il nuovo sentiero che collega La Palud a Lavachey attraversa boschi e prati che in autunno si accendono di colori straordinari.

Per chi invece preferisce godere del panorama senza fare trekking, la funivia Skyway Monte Bianco assicura un’esperienza singolare. Salendo fino a 3466 metri di altezza, si possono ammirare i colori dell’autunno che si fondono con le cime innevate delle Alpi. Inoltre, il mercato della Valdigne, che si tiene a Courmayeur il 30 ottobre, garantisce l’occasione di scoprire i prodotti locali, come formaggi e vini, in un contesto autunnale di rara bellezza.

Le montagne italiane offrono infinite opportunità per ammirare il foliage autunnale, e le cinque destinazioni proposte rappresentano solo un piccolo assaggio di quanto il nostro Paese abbia da offrire. Dalle Dolomiti alle Alpi lombarde, ogni luogo ha il suo fascino unico, fatto di colori, profumi e sensazioni che solo l’autunno sa regalare, una stagione che invita a riscoprire la natura, a rallentare e a lasciarsi incantare dalla bellezza del mondo che ci circonda.

