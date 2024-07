Molentargius: ti svelo dove ammirare i fenicotteri in Sardegna, lo splendido parco nato dalle saline

Alla scoperta del Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline: un oasi di biodiversità a due passi da Cagliari

A pochi chilometri da Cagliari, immerso in un suggestivo paesaggio mediterraneo, si estende il Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline, un’oasi di biodiversità che abbraccia circa 1600 ettari di territorio.

Istituito nel 1999, il parco è un vero e proprio gioiello ambientale: al suo interno convivono armoniosamente diversi habitat, capaci di offrire ai visitatori uno spettacolo naturale di rara bellezza.

Un caleidoscopio di habitat: tra stagni salati e foreste rigogliose

Il cuore pulsante del parco è rappresentato dagli stagni salati, tra cui spicca il Bellarosa Maggiore, noto anche come Molentargius. Le sue acque, che assumono una caratteristica colorazione rosata a causa della presenza di alghe Dunaliella salina, ospitano una colonia di fenicotteri rosa, simbolo indiscusso del parco. Gli eleganti volatili, con il piumaggio rosa acceso ed il becco ricurvo, regalano agli osservatori uno spettacolo indimenticabile, soprattutto durante il periodo riproduttivo quando migliaia di esemplari si riuniscono per nidificare.

Ma il Molentargius-Saline non si esaurisce nei suoi stagni salati. Il parco racchiude al suo interno una molteplicità di habitat, ognuno con le sue peculiarità: dalle zone umide, dove si possono osservare diverse specie di anatre e altri uccelli acquatici, alle foreste mediterranee, popolate da lecci, querce e sugheri.

Non mancano inoltre le dune sabbiose, che si affacciano sul Golfo degli Angeli, e le aree coltivate, dove si producono specialità gastronomiche locali.

Un paradiso per gli amanti della natura e del birdwatching

Il Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline rappresenta un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura e del birdwatching. Oltre ai fenicotteri rosa, è possibile ammirare una ricca avifauna che comprende specie come il cavaliere d’Italia, il falco della palude, la garzetta e il cormorano.

Gli appassionati di birdwatching potranno appostarsi nei punti di osservazione dedicati, immergendosi nel silenzio e nella quiete del parco per osservare da vicino questi splendidi volatili.

Attività per tutti i gusti: trekking, escursioni in bici e relax in barca

Il parco offre un’ampia gamma di attività per tutti i gusti e tutte le età. Gli amanti del trekking potranno percorrere i numerosi sentieri che si snodano attraverso i diversi habitat ed immergersi nella natura incontaminata, dove potranno apprezzare gli splendidi panorami. Per chi preferisce le due ruote, sono disponibili percorsi ciclabili che permettono di esplorare il parco in modo più veloce e divertente.

E per chi desidera un’esperienza più rilassante, è possibile fare un giro in barca a remi, in canoa o in kayak tra i canali delle saline.

Un impegno per la conservazione e la valorizzazione

L’Ente Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline è impegnato nella conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico del parco. Vengono condotti regolarmente progetti di monitoraggio delle specie animali e vegetali, interventi di riqualificazione ambientale ed attività di educazione ambientale rivolte alle scuole e al pubblico.

Inoltre, il parco collabora con enti e associazioni locali per promuovere il turismo sostenibile e lo sviluppo del territorio.

Informazioni utili

Se volete visitare il parco, ecco alcune utili informazioni.

Come arrivare

Il parco si trova in Via la Palma 9A ed è facilmente raggiungibile in auto da Cagliari e dai comuni limitrofi. Sono disponibili ampi parcheggi gratuiti. Sono inoltre presenti diverse linee di autobus che collegano il centro di Cagliari al parco.

Prezzi ed orari di apertura

Il parco è aperto tutti i giorni dell’anno e l’accesso è gratuito. Gli orari di apertura sono i seguenti:

dal 1 marzo al 15 ottobre: ore 06.30 / 21.00

dal 16 ottobre al 28 febbraio: ore 07:00 / 18:00

Ulteriori consigli

Per un’esperienza appagante e soddisfacente, consigliamo di indossare scarpe comode e abbigliamento adatto alla stagione. Portate con voi acqua e cibo se intendete trascorrere diverse ore all’interno del parco, e ricordate di rispettare l’ambiente e le norme del parco.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al sito del parco.

