Milano come New York, siamo stati all’inaugurazione della prima terrazza per le api nel cuore della città

Inaugurata la prima terrazza per le api, su un hotel nel cuore di Milano, seguendo l'esempio di New York. Un'oasi urbana dedicata alla biodiversità e alla protezione degli insetti impollinatori.

“Se le api scomparissero dalla faccia della Terra, all’uomo non resterebbero che quattro anni di vita.” Questa celebre frase, attribuita ad Albert Einstein, sottolinea l’importanza cruciale degli insetti impollinatori per la nostra sopravvivenza. Le api, in particolare, giocano un ruolo fondamentale nella catena alimentare globale, con un terzo della produzione alimentare mondiale che dipende dalla loro attività di impollinazione.

Per questo motivo da anni, New York, come anche altre città, è all’avanguardia nella promozione dell’apicoltura urbana, con alveari posizionati sui tetti dei grattacieli che non solo producono miele locale, ma contribuiscono significativamente al mantenimento degli ecosistemi urbani. Le api e altri insetti impollinatori, essenziali per la nostra sopravvivenza, trovano rifugio e nutrimento in questi spazi verdi, in cui vengono protetti dalla minaccia dei pesticidi, della perdita di habitat e dei cambiamenti climatici.

Seguendo l’esempio della metropoli americana, ieri Milano, in occasione della Giornata Mondiale dell’ambiente ha fatto un passo avanti nella difesa della biodiversità urbana con l’inaugurazione di B&Bees, un’oasi verde situata sulla terrazza del B&B HOTEL Milano Cenisio Garibaldi. Questo ambizioso progetto, frutto della collaborazione tra B&B HOTELS e Beeing, una start-up specializzata nell’apicoltura urbana, mira a creare un ambiente sicuro per api selvatiche, farfalle, coccinelle e altri impollinatori.

Quali piante sono state piantate sulla terrazza?

La terrazza dell’hotel è stata trasformata in un giardino pensile, progettato per favorire il ripristino degli ecosistemi locali. Ricco di piante come lavanda, fiori selvatici e gelsomino, questo spazio verde è stato creato per attrarre e nutrire gli insetti impollinatori, cruciali per la biodiversità. Gli ospiti dell’hotel possono immergersi in un’oasi protetta, un vero rifugio per api, farfalle, falene e coleotteri, contribuendo alla conservazione di queste specie fondamentali per l’equilibrio ambientale.

L’impegno di B&B HOTELS

Per soddisfare le aspettative dei consumatori e garantire la massima trasparenza nei propri impegni di responsabilità sociale, B&B HOTELS ha ottenuto anche per il 2023 la certificazione SOCOTEC.

B&B HOTELS dimostra la sua sostenibilità anche attraverso il benessere dei dipendenti e l’attenzione all’ambiente. Ha ottenuto la certificazione Great Place to Work nel 2018, riconosciuta come una delle migliori aziende in cui lavorare in Spagna, grazie alla promozione di un ambiente di lavoro felice, inclusivo e meritocratico. Inoltre, con la certificazione SOCOTEC per il 2023, la catena si impegna nella preservazione della biodiversità, nella creazione di occupazione locale e nella promozione delle attività culturali. Questi sforzi dimostrano un impegno concreto verso la sostenibilità ambientale e sociale.