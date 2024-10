Dimentica Roma, questo Parco in Abruzzo è la destinazione più apprezzata dagli stranieri in Italia

Qual è la destinazione più amata dagli stranieri? Questo parco abruzzese secondo quelli che sono definiti gli oscar del turismo 2024

Quello tra Italia e turismo è sicuramente un legame indissolubile, per via di una ricchezza paesaggistica e soprattutto artistica che ha pochi eguali, non a caso siamo il Paese con più siti Unesco al mondo, ben 60, uno in più della Cina.

In un simile panorama, ricco di attrazioni che potremmo definire iconiche, come Roma, Firenze e Venezia, stupisce il fatto che la destinazione preferita dagli stranieri non sia una delle solite note: stiamo parlando infatti del Parco Nazionale della Maiella, in Abruzzo, fresco vincitore del premio “Destinazione più apprezzata dagli stranieri”, ricevuto durante la cerimonia degli Oscar del Turismo 2024, organizzata da The Data Appeal Company – Gruppo Almawave, tenutasi al TTG Travel Experience di Rimini.

Il Parco della Maiella, caratterizzato da paesaggi incantevoli, tradizioni secolari ed una straordinaria biodiversità, è riuscito a superare un’agguerrita concorrenza: secondo il report “Tutti i dati d’Italia 2024”, la regione abruzzese ha registrato il più alto livello di gradimento tra i visitatori stranieri, seguita dalle Colline del Prosecco, in Veneto, e dalle Langhe Monferrato Roero, in Piemonte, due aree rinomate per la tradizione vinicola e gastronomica.

Un riconoscimento basato su dati concreti

Il successo del Parco della Maiella non è frutto del caso, ma di un’analisi dettagliata condotta su milioni di dati e recensioni online. The Data Appeal Company ha monitorato oltre 32 milioni di “tracce digitali” generate dai turisti, esaminando più di 796.000 punti di interesse distribuiti in tutta Italia. Il periodo di riferimento va dal primo settembre 2023 al 31 agosto 2024, e include strutture ricettive, ristoranti, attrazioni culturali e naturali. Grazie ad un cosi ampio database è stato possibile individuare le mete preferite dai visitatori, offrendo una fotografia completa della percezione turistica.

Perché il Parco della Maiella conquista?

Ciò che rende il Parco della Maiella così attraente per gli stranieri è l’eccezionale combinazione di bellezze naturali, esperienze outdoor ed autenticità culturale. Situato nel cuore dell’Abruzzo, il parco offre tantissime attività che spaziano dalle escursioni sui sentieri montani, alla scoperta di borghi storici immersi nella natura, delineandosi come meta particolarmente indicata per chiunque ricerchi un turismo sostenibile e lontano dalle folle, dove è possibile riconnettersi con la natura e vivere in armonia con l’ambiente.

Le montagne della Maiella, spesso coperte di neve anche in primavera, ospitano una fauna variegata che include lupi, orsi marsicani ed aquile reali, una biodiversità che, unita a paesaggi selvaggi e incontaminati, ha saputo colpire positivamente i visitatori stranieri, che hanno espresso altissimi livelli di soddisfazione nelle recensioni online.

Un turismo in crescita

Il riconoscimento del Parco della Maiella come destinazione più apprezzata dagli stranieri sottolinea l’importanza del turismo naturalistico in Italia, e pone l’accento sulle tendenze del momento, la cui direzione spesso esula dalle destinazioni classiche virando su mete meno convenzionali, capaci di assicurare vacanze più tranquille, lontane dalle masse, e quindi maggiormente sostenibili. Secondo il report “Tutti i dati d’Italia 2024”, il turismo internazionale è in crescita, con un aumento del 7,4% di passeggeri aerei stranieri registrati per il prossimo semestre, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Gli stranieri rappresentano ormai il 58,2% dei visitatori in Italia, con una soddisfazione media altissima, pari a 84 su 100.

🌊 L'acqua: una forza paziente 🌊 L'acqua è una forza paziente. Istante dopo istante, il suo passaggio leviga e trasforma la roccia calcarea. Nei millenni, le acque vorticose dell'Orta hanno scavato una delle valli principali della Maiella.In un tempo lontano, il letto di questo fiume doveva essere molto più ampio, come dimostrano le pareti e i torrioni rocciosi che si ergono a centinaia di metri dal corso attuale.I Luchi, parola che arriva da un antico passato, testimoniano la sacralità di questi luoghi, che ancora oggi conservano intatto tutto il loro misterioso fascino. Posted by Parco Nazionale della Maiella on Saturday, October 5, 2024

