Questa che non ti aspetti è la località balneare più frequentata d’Italia (e no, non è Rimini)

Rimini scalzata dal “trono” di località balneare più frequentata d’Italia da Cavallino Treporti, nel Veneziano, confermando il grande successo dell’Alto Adriatico degli ultimi anni

Cavallino Treporti, località balneare nel Veneziano, ha conquistato il primato di spiaggia più frequentata d’Italia, superando la celebre Rimini. Con 6,8 milioni di presenze nel 2023, Cavallino Treporti si è posizionata non solo al primo posto tra le località balneari italiane, ma anche nella top 5 delle mete turistiche più ambite del paese. Prima di lei ci sono le grandi città d’arte come Roma, Milano, Venezia e Firenze che occupano giocoforza le prime 4 posizioni.

Il successo di Cavallino Treporti rappresenta un sorpasso storico per l’Alto Adriatico sulla Romagna, tradizionalmente dominata da Rimini. Un traguardo che è emblematico di come anche tutto il resto della costa veneta, con le sue altre rinomate località balneari come Jesolo, Eraclea, Caorle e Bibione, abbia raggiunto numeri eccezionali in termini di afflussi turistici.

Il merito va anche al sempre maggior impegno e attenzione per l’ambiente, con numerose bandiere blu e verdi che testimoniano la qualità dell’acqua, dei servizi e della pulizia degli arenili dei suoi 120 km di costa che si affacciano sul mar Adriatico.

Perché questo successo per Cavallino Treporti

Il boom di presenze a Cavallino Treporti è il risultato di un’offerta turistica che ha saputo rispondere alle esigenze di un pubblico moderno e attento alla sostenibilità. La località è infatti considerata la capitale dei campeggi e del turismo all’aria aperta, attirando un gran numero di visitatori in cerca di un’esperienza di vacanza immersa nella natura.

Questo successo è anche dovuto alla capacità di adattarsi ai cambiamenti climatici e promuovendo il turismo anche nei periodi di bassa stagione, come i mesi di maggio e settembre, che hanno visto un incremento significativo delle presenze.

I numeri parlano chiaro e sono un segnale di come la crisi legata al Covid sia ormai alle spalle, dato che hanno superato i record registrati nel 2019. I dati dicono che Cavallino Treporti si attesta in prima posizione con 6.818.604 presenze seguita questa volta da Rimini che ha registrato 6.731.661 presenze.

La classifica completa delle mete turistiche più gettonate

Roma Venezia Milano Firenze Cavallino Treporti Rimini Bibione Jesolo Caorle Lignano Sabbiadoro

Fonte: Federturismo

