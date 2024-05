Le fumarole dei Maronti di Ischia: la spiaggia (a 100 gradi) dove puoi cucinare sotto la sabbia

Le fumarole dei Maronti di Ischia: una spiaggia dove la sabbia raggiunge temperature fino a 100 gradi dove potete fare sabbiature e cucinare sotto la sabbia

Le Fumarole dell’Isola di Ischia rappresentano una delle spiagge più spettacolari e uniche d’Italia. Originarie da una profonda sorgente di origine vulcanica, queste fumarole occupano una parte della spiaggia, creando un paesaggio davvero unico nel suo genere. La temperatura della sorgente può raggiungere i 100°C e in alcuni punti la sabbia diventa così calda da poter essere usata per cucinare cibi.

Grazie alla sua elevata temperatura, la sabbia viene impiegata per trattare dolori reumatici e articolari. Le acque sono calde, talvolta estremamente calde, e lo stesso vale per la sabbia, che in certi punti raggiunge temperature così elevate da poter essere utilizzata anche per terapie specifiche, come la sabbiatura.

Dove si trovano le Fumarole ad Ischia?

A breve distanza da Sant’Angelo e dai giardini termali Aphrodite Apollon, su una delle falde termali più calde dell’isola d’Ischia, si trova un piccolo lembo di spiaggia dei Maronti, dove da secoli emerge il respiro di Tifeo dalle profondità della terra. Questo fenomeno affascinante è dovuto all’attività vulcanica dell’isola, noto come “le Fumarole”.

Qui, il sottosuolo emana una grande energia termica che crea nuvole di vapore nell’aria e bolle di gas nel mare, raggiungendo temperature fino a 100°C. Questi fenomeni sono osservabili da vicino con una maschera da sub, a pochi metri dalla riva, o addirittura sui bianchi scogli posizionati sulla sabbia bollente, mantenendo una distanza di sicurezza.

Sulla spiaggia Le Fumarole, gli antichi romani praticavano le sabbiature terapeutiche, avvolgendosi nella sabbia calda per favorire il benessere del corpo: si crea un giaciglio nella sabbia, ci si sdraia coprendo il corpo e lasciando solo la testa scoperta. Potete provare anche voi questa pratica benefica, creando un lettino nella sabbia: l’effetto delle sabbiature è piacevole, si alleviano tensioni muscolari, dolori articolari e fornendo un sollievo generale.Fate attenzione alle temperature, specialmente in estate: optate per le ore più fresche della giornata e non preoccupatevi, la sabbia rimane calda anche di notte.

Nella zona sgorgano sorgenti termali, offrendo un’opportunità unica per un’immersione terapeutica nelle acque calde. Questa esperienza è imperdibile e può essere goduta gratuitamente presso le terme libere di Sorgeto, nelle vicinanze della baia di Sant’Angelo e della spiaggia Le Fumarole. Che siate in famiglia o tra amici, lasciatevi cullare dalle acque durante la notte, con la luna a fare da compagna silenziosa.

Consigli utili

Per una serata indimenticabile, in una notte stellata e in piacevole compagnia, non perdete l’occasione di cucinare delle deliziose patate al cartoccio ed uova sode cotti sotto la sabbia a 100 gradi. Avvolgete il tutto e infornate sotto la sabbia delle fumarole a 100 gradi. Durante l’attesa della cottura, approfittate dei periodi più caldi per un bagno al chiaro di luna, e dopo distendetevi sulla sabbia calda, godendo della vista delle stelle e accompagnando il tutto con un ottimo vino isolano.

Come raggiungere le Fumarole

Le fumarole sono facilmente accessibili a piedi da Sant’Angelo, attraverso una breve passeggiata lungo la stradina pedonale che collega il paese alla spiaggia dei Maronti, circa 10 minuti di cammino. Per coloro che hanno difficoltà a camminare, è disponibile un servizio navetta ecologica con piccole auto elettriche. Un’alternativa comoda è il servizio taxi via mare dal porto di Sant’Angelo.

Recensioni

Belle le fumarole anche se ci aspettavamo qualcosa in più, si vede il fumo dalla sabbia che è bollente. Qualcosa in più dalla bocca di tifeo molto vicino

Posto molto bello e particolarmente interessante per la sabbia che in alcuni punti, ben segnalati, raggiunge i 100 gradi…si può anche cucinare sotto la sabbia… posto facilmente raggiungibile con una bella passeggiata da s.angelo o con le varie banchette. Consigliato

Luogo molto particolare con la sabbia caldissima. Peccato la spiaggia fosse un po’ sporca e chiusi quasi abbandonati alcuni dei locali che si affacciano su essa