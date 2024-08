Queste sono le 50 spiagge più amate dai turisti in Italia (e quasi tutte sono in una sola regione)

Non c’è storia: la Sardegna piazza 39 spiagge tra le 50 più amate dai turisti in Italia, dominando la classifica di Holidu

L’estate in Italia è sinonimo di spiagge e mare e quest’anno le classifiche delle preferenze turistiche vedono dominare la Sardegna. Holidu, portale di prenotazione di case vacanze, ha recentemente pubblicato la sua lista delle 50 spiagge italiane più apprezzate nel 2024, basata sulle recensioni degli utenti di Google Maps.

E, non sorprende, la Sardegna spicca con un dominio quasi assoluto: ben 39 delle 50 spiagge selezionate si trovano in questa splendida isola mediterranea. In cima alla classifica c’è la spiaggia di Scivu, situata nella Costa Verde, un angolo di paradiso nel territorio di Arbus. La sua sabbia dorata e le acque cristalline, unite alla sua posizione isolata lontana dai centri abitati, la rendono una delle spiagge più affascinanti dell’isola.

Al secondo posto troviamo Is Arutas, nella Penisola del Sinis, nota per i suoi granelli di quarzo colorati che danno al mare una tonalità unica. Porto Giunco, vicino a Villasimius, si piazza terza grazie alla sua lunga distesa di sabbia bianca e il mare turchese, nonché alla vicinanza dello stagno di Notteri, popolato da fenicotteri rosa.

La Puglia ha quattro spiagge in top 50

Al quarto posto c’è Su Giudeu a Chia, famosa per la sua sabbia dorata e l’isolotto che emerge dalle acque. La sua bellezza è accentuata dalle dune di sabbia e dalla trasparenza delle acque, ideali per le famiglie. Completa la top five Mari Pintau, nel Golfo di Cagliari, il cui nome significa “mare dipinto” e si riferisce ai colori straordinari delle sue acque, che vanno dal turchese al blu intenso.

Il successo della Sardegna nella classifica è seguito, seppur distaccata, dalla Puglia con quattro spiagge nella top 50, tra cui la spiaggia di Porto Selvaggio al ventesimo posto e San Pietro in Bevagna al ventiduesimo. Liguria e Toscana sono rappresentate rispettivamente da Boccadasse e la Spiaggia di Cavoli.

La classifica è stata compilata considerando il numero di recensioni e il punteggio medio attribuito dagli utenti, dando priorità alle spiagge con il maggior numero di valutazioni. Le spiagge con meno di 100 recensioni non sono state incluse per garantire la rilevanza e l’affidabilità dei dati.

La classifica delle spiagge italiane più amate dai turisti

Di seguito classifica delle spiagge italiane più amate dai turisti secondo Holidu:

Spiaggia di Scivu Is Arutas Porto Giunco Su Giudeu Mari Pintau Spiaggia delle Dune (Porto Pino) Mari Ermi Piscinas Spiaggia Rena Bianca Cala Spinosa San Giovanni di Sinis Spiaggia de Su Sirboni Spiaggia della Rotonda (Calabria) S’Archeddu e sa Canna Spiaggia di Campana Pontile Spiaggia di Boccadasse (Liguria) Spiaggia di Cavoli – Campo d’Elba (Toscana) Punta Molentis Cala Pira Porto Selvaggio (Puglia) Cea San Pietro in Bevagna (Puglia) Lido di Orrì Masua Cala Domestica Cala Cipolla Spiaggia di Mezzavalle (Marche) Cala Sinzias Cala li Cossi S’Archittu Cala Fuili Costa Rei Sa Colonia Sa Mesa Longa Torre dei Corsari S’Arena Scoada Cartoe Spiaggia della Padulella (Toscana) Varigotti (Liguria) Cala Monte Turno Spiaggia del Frascone (Puglia) Portixeddu San Nicolò Porto Pino Calata Turchino (Abruzzo) Piscina Rei Il Golfetto Spiaggia della Torre Vignola Mare Spiaggia di Monaco Mirante (Puglia) Spiaggia di Lu Impostu

Fonte: Holidu

