Le 5 grotte marine più belle e spettacolari d’Italia

Grotta della Poesia, Puglia

Situata lungo la costa adriatica della Puglia, nei pressi di Roca Vecchia, la Grotta della Poesia è una meraviglia naturale che attira visitatori con la sua bellezza e il suo fascino unici.

L’accesso alla grotta avviene tramite una piscina naturale di forma circolare, creata dall’erosione delle rocce calcaree attraverso i secoli. Questa piscina, conosciuta come “Poesia” per la sua suggestiva atmosfera romantica, è alimentata dalle acque cristalline del mare Adriatico. Qui, le scogliere circostanti formano una cornice perfetta per tuffarsi in un ambiente naturale incantevole.

Le pareti della Grotta della Poesia sono decorate da affascinanti formazioni rocciose e vegetazione che si riflettono sull’acqua, creando un’atmosfera di serenità e bellezza. Il luogo è ideale non solo per nuotare e fare snorkeling nelle acque limpide, ma anche per ammirare il tramonto sul mare che completa l’esperienza di questo angolo di paradiso.

La Grotta della Poesia è una destinazione popolare sia per i locali che per i turisti, offrendo una pausa tranquilla e rilassante immersa nella natura selvaggia e incontaminata della costa pugliese.

Grotta di Byron, Liguria

La Grotta di Byron, situata a Portovenere in Liguria, è un luogo intriso di storia, poesia e bellezza naturale che incanta i visitatori da secoli. Il nome della grotta deriva dal celebre poeta inglese Lord Byron, il quale, affascinato dalla sua bellezza, amava immergersi nelle acque cristalline circostanti.

L’accesso alla Grotta di Byron avviene attraverso una piccola imbarcazione che naviga lungo la costa rocciosa di Portovenere. Il mare qui è noto per la sua limpidezza e la varietà di tonalità di blu, che cambiano a seconda della luce del sole e del movimento delle onde. Le pareti interne della grotta sono illuminate dai riflessi dell’acqua, creando un’atmosfera magica e suggestiva.

All’interno della grotta, i visitatori possono ammirare le formazioni rocciose che hanno formato nel corso dei millenni, e che sono testimonianza dell’incessante azione del mare e del vento lungo la costa ligure. Le scogliere circostanti offrono un panorama mozzafiato sul Mediterraneo, con le sue acque che si infrangono sugli scogli creando schizzi di schiuma bianca.

