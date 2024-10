Questo lago alle porte di Roma è un autentico gioiello dove fuggire per una pausa dalla città

Alla scoperta del Lago di Martignano, un paradiso naturale a due passi da Roma dove poter ricaricare le energie lontano dalla città

Gemma nascosta tra le colline laziali, il Lago di Martignano rappresenta un piccolo paradiso naturale per chi desidera una pausa dalla frenesia della vita quotidiana. A soli venti chilometri a nord di Roma, lo specchio d’acqua si trova all’interno del Parco naturale regionale del complesso lacuale di Bracciano – Martignano, riserva protetta dal 1999 che riesce a stupire ed incantare per via di bellezza e tranquillità.

Una volta raggiunta la zona, ciò che appare agli occhi dei visitatori è una piccola pozza d’acqua azzurra, circondata da colline verdi e da una natura rigogliosa. Il lago, con una superficie di 2,440 km quadrati e situato a 305 metri sul livello del mare, è alimentato dalle acque che scorrono all’interno della caldera di origine vulcanica, per un ambiente dalle acque cristalline e profonde, che arrivano fino a 60 metri.

Un viaggio nella natura protetta

Fino a pochi anni fa, era possibile arrivare con la propria automobile fino a un parcheggio situato in cima alla collina che sovrasta il lago, ma negli ultimi tempi l’Ente Parco ha introdotto una ZTL (zona a traffico limitato) per proteggere il delicato ecosistema dalla pressione turistica, soprattutto durante i fine settimana estivi. Oggi l’accesso è regolamentato e per i visitatori è necessario parcheggiare l’auto in un’area designata a valle, da cui partono le navette che conducono fino alla collina sopra il lago, una misura necessaria che garantisce sia una migliore conservazione dell’ambiente che un’esperienza più rilassata e naturale ai turisti, al riparo dal traffico caotico.

La navetta percorre circa un chilometro di strada sterrata e in salita, fino a giungere a un punto panoramico che offre una doppia vista di impareggiabile fascino: da una parte il Lago di Martignano, dall’altra il vicino Lago di Bracciano. Da qui il viaggio prosegue a piedi lungo un sentiero brecciato, in discesa, che si snoda tra la vegetazione e conduce direttamente alle rive del lago. Il percorso è tranquillo, immerso nel verde, e permette di assaporare appieno la pace che regna in questo luogo.

La spiaggia e le attività sul lago

Una volta giunti al lago, ci si trova davanti a una spiaggia di sabbia fine e scura, tipica delle zone vulcaniche, circondata da un grande prato alberato. Martignano offre diverse opzioni per godersi la giornata: spiagge libere per chi desidera stendersi semplicemente su un telo e rilassarsi, oppure uno stabilimento attrezzato con lettini e ombrelloni a prezzi accessibili, decisamente inferiori rispetto a quelli delle località balneari marine.

Le acque del lago sono pulite e balneabili, perfette per una nuotata rinfrescante, ma per chi preferisce attività più dinamiche non mancano le opportunità: è possibile noleggiare pedalò, canoe e barche a vela con cui esplorare ogni angolo dello specchio d’acqua e godersi il silenzio interrotto solo dal leggero fruscio delle onde. Un giro in pedalò permette di ammirare da vicino la natura che circonda il lago, con tonalità di verde che si riflettono nelle acque azzurre e donano al paesaggio un fascino straordinario.

Quello che colpisce maggiormente del Lago di Martignano, oltre all’evidente bellezza naturale, è la tranquillità che vi si respira. Lontano dal caos urbano e dalle spiagge affollate del litorale, Martignano garantisce uno spazio perfetto per rigenerarsi, dove il tempo sembra scorrere più lentamente. La presenza dell’agriturismo “Il Castoro”, situato sulla sponda opposta del lago, aggiunge un tocco di ruralità al paesaggio: chi lo desidera può avvicinarsi in pedalò o canoa per ammirarne da vicino le strutture immerse nel verde.

Le giornate trascorse a Martignano scorrono tra il relax sulla spiaggia, lunghe passeggiate nei sentieri che si snodano tra le colline circostanti e momenti di contemplazione delle acque limpide, che riflettono il cielo azzurro e le nuvole che vi si specchiano.

Come arrivare e dove parcheggiare

Il percorso per raggiungere Martignano richiede una certa attenzione: partendo da Roma, si prende la Cassia SS2 (bis) e si seguono le indicazioni per Cesano, per poi imboccare una serie di strade locali che attraversano un paesaggio rurale. L’ultimo tratto conduce direttamente al parcheggio situato in (Via delle Pantane?), dove si trova la zona di scambio per prendere la navetta verso il lago. Il servizio navetta, disponibile dalle 08:00 alle 20:00 (in primavera e estate), prevede un costo di 2 euro a persona per andata e ritorno, con accesso gratuito per i bambini fino a cinque anni. Il parcheggio, invece, ha una capienza massima di 500 veicoli e presenta costi differenziati: per una giornata intera si pagano 5 euro, mentre la tariffa ridotta di 3 euro si applica per chi arriva nel pomeriggio o per i residenti.

