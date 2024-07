La spiaggia libera di Torre Astura è di nuovo aperta al pubblico, ecco come visitarla (solo due mesi all’anno)

Sarà accessibile ai bagnanti da oggi 1 luglio fino a sabato 31 agosto dalle ore 8 alle 19

Ritorna raggiungibile dai bagnanti la meravigliosa spiaggia di Torre Astura, una delle chicche del litorale laziale vicino a Nettuno. Otto chilometri di sabbia dorata e di macchia mediterranea qui e lì accessibile solo due mesi all’anno, con sullo sfondo una torre medievale set anche di numerosi film.

Questo luogo incantevole, infatti, e anche pieno di storia, è fruibile da cittadini e da turisti solo in determinati periodi.

Torre Astura è una costruzione medievale a circa 10 km a sud-est dal centro abitato di Nettuno. La spiaggia è dominata proprio da questa imponente costruzione, voluta nel 1193 dalla nobile famiglia romana dei Frangipane sui resti di una villa romana per difendere il litorale dalle incursioni saracene.

Da questi luoghi rimase incantato anche Gabriele D’Annunzio che nei suoi Taccuini scrisse:

Ecco la pineta, ecco la Torre. È una specie di penisoletta che si protende fra il mare di Anzio (Caprolace) e il mare di Terracina. Da una parte si vede il seno di Anzio con la lingua di terra biancheggiante si case fino al lontano molo: dall’altra si vede un altro seno limitato da una lingua di terra che prolungasi fino al Circeo.

Date e orari per accedere alla spiaggia di Torre Astura

La spiaggia sarà fruibile dal 1 luglio al 31 agosto 2024 tutti i giorni dalle ore 8 alle 19. Il sabato e la domenica è disponibile il servizio navetta dal centro di Nettuno alla pineta a ridosso della spiaggia al costo di 1 euro.

L’ingresso alla spiaggia è sempre libero. Per raggiungerla in auto, da Roma si imbocca via Pontina in direzione via Prato Cesarino, poi la strada provinciale 18. Si prosegue in direzione Sabotino, fino a svoltare in via Valmontorio. L’auto si può lasciare nel parcheggio

