Sta per essere inaugurato il Sentiero Amarena che attraversa i luoghi cari all’orsa uccisa e ai suoi cuccioli

Un tributo ad Amarena, l’orsa marsicana uccisa a fucilate: sarà inaugurato con una giornata ricca di iniziative un sentiero a lei dedicato che ripercorre i luoghi che frequentava con i suoi cuccioli

Amarena non può e non potrà essere dimenticata, in particolare a Villago che ha sempre avuto un legame speciale con questa femmina di orso bruno marsicano che come purtroppo tutti ricordiamo è stata uccisa a San Benedetto dei Marsi. E così, proprio a Villago, domenica verrà inaugurato il Sentiero Amarena, un percorso escursionistico a lei dedicato.

Questo evento rappresenta un’importante occasione per onorare la memoria dell’animale e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della conservazione della fauna selvatica. Il sentiero, realizzato dal Club Alpino Italiano (CAI) Gruppo Villalago sezione Sulmona con il supporto di numerosi volontari, si snoda attraverso i luoghi che Amarena e i suoi cuccioli erano soliti frequentare.

Il percorso, che unisce la bellezza naturale alla valenza storica e culturale, parte dal Lago Pio e arriva al Lago di San Domenico. Si estende per 7,6 km con un dislivello di 300 metri, ed è classificato come escursionistico (E), quindi piuttosto semplice, richiedendo circa 3 ore per essere completato.

Il programma della giornata di inaugurazione

L’inaugurazione prevede una giornata all’insegna dello sport e del benessere in natura che inizierà alle 8:30 con il ritrovo dei partecipanti al Lago Pio. Da qui si partirà intorno alle 9:00, percorrendo tutto il sentiero e arrivando al Lago di San Domenico intorno a mezzogiorno.

Durante il tragitto, gli escursionisti potranno godere dei panorami mozzafiato della Riserva Naturale Regionale “Lago di San Domenico e Lago Pio”. Dopo l’escursione, è previsto un pranzo al sacco nei prati adiacenti all’eremo di San Domenico Abate. La giornata si concluderà con un concerto in onore di Amarena, eseguito dalla violinista Angela Di Giuseppe.

Il Sentiero Amarena non è solo un tributo all’orsa scomparsa, ma anche un simbolo della comunità di Villalago e del loro impegno nella conservazione dell’ambiente. Questo evento rappresenta un invito a tutti a rispettare e proteggere la fauna selvatica, promuovendo un turismo sostenibile e consapevole in modo che la morte di Amarena non sia stata vana.

