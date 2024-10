In questo punto esatto si trova il centro perfetto dell’Italia (ed è un luogo magico da vedere almeno una volta)

Chi l'avrebbe mai detto che proprio nel cuore verde dell'Umbria si nasconde un segreto millenario? Stiamo parlando del centro geografico della Penisola italiana, un punto esatto, tangibile, dove si incontrano le linee immaginarie che dividono a metà il nostro stivale.

Nascosto tra le dolci colline umbre, a pochi passi dalla storica città di Narni, si cela un luogo “magico”, ossia il perfetto centro geografico della penisola italiana. Un punto preciso, tangibile, dove si intersecano le linee immaginarie che dividono in due il nostro Paese, che si trova nei pressi di Ponte Cardona, un antico ponte romano che risale a oltre 2000 anni fa.

Ponte Cardona: un testimone del passato

Costruito con maestria e realizzato con blocchi di travertino, Ponte Cardona è uno dei ponti romani meglio conservati d’Italia. Immerso in un bosco di querce secolari, è un testimone silenzioso di un’epoca in cui i Romani erano maestri ingegneri e costruttori. Il ponte faceva parte di un complesso sistema idrico che riforniva la città di Narni, e la sua perfetta integrazione con l’ambiente circostante è un esempio di come gli antichi Romani sapessero vivere in armonia con la natura.

Il centro geografico: un punto d’incontro

Proprio nei pressi di questo magnifico ponte romano, è stato individuato il centro geografico della penisola italiana. Un cippo in acciaio, posto all’interno di una spirale, indica il punto esatto dove si incontrano le linee immaginarie che dividono l’Italia in quattro parti uguali, un luogo ricco di fascino e di simbologia, capace di attirare ogni anno numerosi visitatori desiderosi di toccare con mano il cuore pulsante della nostra penisola.

Raggiungere il centro geografico del Bel Paese è un’esperienza indimenticabile: un facile sentiero, immerso nella natura, conduce al ponte e al cippo. Durante il percorso, è possibile ammirare la bellezza del paesaggio circostante e scoprire la flora e la fauna tipiche dell’Umbria.

