Il Cammino dei briganti in bicicletta

Alla scoperta del Cammino dei Briganti: 108 km, 7 tappe e 18 Borghi, tra natura, storia, trekking e mountain bike.

Il Cammino dei Briganti è un percorso che si snoda tra la Val de Varri, la Valle del Salto e le pendici del Monte Velino, circa 100 chilometri (216 in mountain bike) tra Abruzzo e Lazio ad altezze comprese tra gli 800 ed i 1.300 metri.

Il nome è dovuto alle figure, per l’appunto, dei briganti, che tra il XIX ed il XX secolo utilizzavano il percorso secondo necessità. I briganti in questione non erano semplici malviventi, bensì dei dissidenti, opposti al Regno Sabaudo, visto come invasore, che decidevano di entrare in clandestinità per combattere e compiere azioni di sabotaggio (all’epoca, i territori in questione erano divisi tra lo Stato pontificio ed il Regno Borbonico).

Un percorso non per tutti

Il Cammino dei Briganti non è un itinerario da sottovalutare, o peggio, improvvisare. Richiede un discreto livello di allenamento e, per i più audaci, è nato recentemente il percorso dedicato alle mountain bike, che raddoppia la distanza, portandola a circa 216 km. Un tracciato che si snoda tra sentieri di montagna, strade sterrate e single track, in cui si alternano discese tecniche a salite che non perdonano. A testimoniare la severità del percorso, troviamo salite con pendenze che superano il 12%, e superfici accidentate che richiedono esperienza e attenzione. Il consiglio, per i meno esperti, è di non sottovalutare l’itinerario, perché il Cammino è solo per coloro che sanno rispettare i propri limiti, senza eccessi né protagonismi.

Le tappe principali possono iniziare da tre punti nevralgici: Magliano de’ Marsi, Sante Marie e Sant’Elpidio di Pescorocchiano. È qui che ogni viaggiatore può registrarsi, ricevere il salvacondotto – una sorta di “passaporto” del viandante da timbrare lungo il percorso – ed assicurarsi un attestato finale, prova tangibile dell’impresa compiuta.

Per chi sceglie la mountain bike, il Cammino dei Briganti rappresenta una sfida ulteriore. salite impegnative e discese tecniche, terreno irregolare, tra rocce e fango, ci si immerge in un ambiente montano che non concede tregua. Da qui, il consiglio di dotarsi di una MTB biammortizzata e di uno zaino leggero, perché i tratti stretti e difficili richiedono agilità e resistenza.

Il fascino del Cammino dei Briganti non si esaurisce nella sua durezza. Ogni chilometro percorso, ogni fatica spesa sembrano avere un significato più profondo, quasi spirituale. Lungo il sentiero, basta alzare lo sguardo per ammirare i panorami che si aprono tra le valli e i pendii, mentre un silenzio profondo avvolge ogni cosa. Questo è il regno delle montagne dell’Appennino, dei monti Simbruini, del Cicolano e della parte di Massa d’Albe sotto il Velino, dove la natura impone la sua presenza e richiama all’umiltà, territori che videro le gesta di personaggi disposti perfino a morire per difendere la causa. Chi ha percorso il Cammino dei Briganti racconta di aver imparato a seguire il ritmo della montagna, di aver accettato il fango, i rovi, le rocce scivolose, persino le frustrazioni di un itinerario che a tratti sembra volerti spingere al limite, ma che sa ripagarti per lo sforzo profuso.

Consigli utili

Per affrontare al meglio il Cammino dei Briganti, è consigliabile:

Equipaggiarsi adeguatamente: zaino, scarponi da trekking, abbigliamento tecnico, acqua a sufficienza e un kit di pronto soccorso sono indispensabili.

zaino, scarponi da trekking, abbigliamento tecnico, acqua a sufficienza e un kit di pronto soccorso sono indispensabili. Informarsi sul meteo: le condizioni meteorologiche in montagna possono cambiare rapidamente, quindi ricordate di verificare le previsioni prima di partire.

le condizioni meteorologiche in montagna possono cambiare rapidamente, quindi ricordate di verificare le previsioni prima di partire. Rispettare l’ambiente : non lasciare traccia del proprio passaggio e portare via i rifiuti.

: non lasciare traccia del proprio passaggio e portare via i rifiuti. Prenotare le strutture ricettive: lungo il percorso sono presenti diverse strutture ricettive, come agriturismi e rifugi, dove è possibile pernottare e rifocillarsi.

Vi lasciamo al sito ufficiale.

