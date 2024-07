Questi sono i parchi avventura più belli dell’Umbria per adulti e bambini

Scopriamo i parchi avventura più belli dell'Umbria: natura, cibo, attività fisica e divertimento vi aspettano!

I parchi avventura stanno diventando una delle destinazioni preferite per chi cerca un’esperienza all’aria aperta che possa unire adrenalina, divertimento ed un profondo contatto con la natura. I parchi avventura offrono molte attività, tra cui percorsi acrobatici sugli alberi, ponti tibetani, pareti da arrampicata e zip line, ma anche semplici passeggiate a piedi, in bici, a cavallo, senza dimenticare le esperienze acquatiche, che possono prevedere gite in barca a remi, in canoa o in kayak.

Decisamente indicati per trascorrere una piacevole giornata in famiglia, per concedersi un’uscita con gli amici o per attività di team building aziendale, i parchi avventura sono luoghi stimolanti e rilassanti al tempo stesso, dove poter fuggire dalla realtà cittadina e vivere esperienze dinamiche a stretto contatto con la natura.

Nei prossimi paragrafi esploreremo alcuni dei migliori parchi avventura della regione Umbria, ognuno con le sue peculiarità ed attrazioni, per guidarvi alla scoperta delle vostre prossime avventure nella natura.

Narni Sotterranea

Nel cuore del centro storico di Narni, sotto Piazza Garibaldi, si trova il Lacus, un antico locale con resti di pavimentazione in opus spicatum dove è stato creato un percorso avventura ludico-didattico indoor, unico nel suo genere al mondo: NarniAdventures, inaugurato il 13 aprile 2019.

Narni Sotterranea, ormai celebre per le emozioni che sa regalare ai suoi visitatori, ha scelto di porre l’accento sul problema della risorsa ACQUA, preziosa per la vita sul nostro pianeta. Da questa consapevolezza è nato NarniAdventures, il primo parco avventura sotterraneo, ospitato in una grande cisterna del 1200, nella città che ispirò “Le Cronache di Narnia”.

Un tempo sede del Lacus, capiente bacino idrico romano, il vasto ambiente ipogeo vanta una maestosa volta in pietra squadrata. Al suo interno è possibile avventurarsi su ponti tibetani di difficoltà crescente, scendere con una lunga teleferica in totale sicurezza e provare l’ebbrezza dell’arrampicata su una parete artificiale, accanto ad una suggestiva cascata.

Oltre alle emozioni, NarniAdventures offre anche un’educazione sull’importanza dell’acqua per la vita e sulla ricerca speleologica, attraverso plastici, pannelli didascalici, gigantografie e ricostruzioni di ambienti di grotta. L’obiettivo principale è trasmettere al grande pubblico che la speleologia è divertimento e avventura, ma anche e soprattutto ricerca, volta alla scoperta di nuove e sempre più rare fonti di approvvigionamento idrico.

Il parco è aperto con qualsiasi condizione meteorologica tutti i giorni festivi dalle 11 alle 16 e negli altri giorni ed orari per gruppi superiori a 10 persone su prenotazione. È particolarmente indicato per scuole, compleanni, feste di gruppo e team building aziendali.

Questo suggestivo spazio del 1200 offre un’avventura diversa dalle tradizionali, con i suoi ponti tibetani, la zip line e la parete per l’arrampicata, tutto nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. Inoltre, l’esperienza che vivrete non si limita alla sola emozione ma anche ad acquisire consapevolezza sulla risorsa acqua.

Orari e tariffe

Giorni ed orari: aperto tutto l’anno, la domenica dalle 11:00 alle 16:00.

Aperture su prenotazione (339 1041645) per gruppi, gite ed eventi (minimo 10 persone) nei giorni feriali.

Tariffe: 1 percorso in quota 5 euro, 2 percorsi 8 euro, 3 percorsi 10 euro, 1 arrampicata 5 euro. Non sono previste riduzioni per bambini, che devono avere un’altezza minima di 130 cm.

Il parco si trova in Narni al centro di Piazza Garibaldi, sotto la trecentesca fontana.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito del parco.

Avventura nel Parco

Avventura nel Parco è un’iniziativa che riunisce gli operatori dell’outdoor nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, realizzata tenendo in grande considerazione i principi del turismo responsabile. Il progetto promuove un’interazione positiva tra le comunità locali, i viaggiatori e gli operatori turistici, con l’obiettivo di valorizzare le risorse ambientali attraverso il loro apprezzamento sostenibile piuttosto che il mero sfruttamento. Si mira a creare un indotto economico che contrasti lo spopolamento delle aree marginali, rendendo i visitatori “ospiti” piuttosto che semplici “clienti”.

Cosa Offre Avventura nel Parco

Il parco offre percorsi avventurosi tra gli alberi, adatti a tutte le età, e numerose altre attività quali rafting (potrete scendere lungo le rapide guidati da istruttori esperti), laser tag (potrete sfidare i vostri amici in un ambiente coinvolgente e del tutto sicuro), escursioni guidate (potrete scoprire i segreti piu nascosti del parco, e conoscere i diversi tipi di fauna e flora locali) ed orienteering (migliorerete le vostre abilità di navigazione ed orientamento all’aria aperta).

Il parco Centro Rafting si trova a Serravalle di Norcia, 06046 Norcia PG

Agriturismo Colle Verte

L’agriturismo Colle Verte, situato a Rosciano vicino ad Arrone, è immerso nel verde della Valnerina. Circondato da boschi e montagne, offre un’oasi di pace e tranquillità, a pochi chilometri dalle attrazioni principali della zona come la Cascata delle Marmore, il lago di Piediluco, Spoleto e Scheggino. La vita qui segue i ritmi della campagna, lontano dal trambusto cittadino di Terni.

Parco Avventura NAHAR

Il Parco Avventura NAHAR, a pochi chilometri dalla Cascata delle Marmore, è costruito su robusti alberi di noce e pioppo. Offre percorsi tra gli alberi, ponti tibetani, passerelle tirolesi, tronchi mobili, liane e teleferiche, tutto in condizioni di massima sicurezza grazie ai DPI e alla vigilanza costante degli istruttori.

Esperienze offerte

Percorso Adventure : include passerelle, ponti tibetani e liane.

: include passerelle, ponti tibetani e liane. Percorso Sensazioni : termina con una teleferica mozzafiato.

: termina con una teleferica mozzafiato. Cucina e prodotti local i: Colle Verte è anche un agriturismo che trasforma le materie prime di produzione propria secondo le tradizioni locali, offrendo un menù a km 0 con prodotti genuini. La cucina è aperta su prenotazione per pranzo e cena, mentre il bar propone panini e dolci fatti in casa per pranzi al sacco e merende.

i: Colle Verte è anche un agriturismo che trasforma le materie prime di produzione propria secondo le tradizioni locali, offrendo un menù a km 0 con prodotti genuini. La cucina è aperta su prenotazione per pranzo e cena, mentre il bar propone panini e dolci fatti in casa per pranzi al sacco e merende. Appartamenti: gli appartamenti, ricavati all’interno della vecchia struttura sopra il ristorante, offrono un rifugio tranquillo. Circondati da boschi, gli alloggi sono ideali per singoli, coppie e famiglie numerose, con soluzioni che ospitano da 3 a 8 persone. Ogni appartamento è dotato di biancheria, cucinotto con frigo e piastre elettriche.

Percorsi, costi ed orari

Un percorso : altezza minima 1,20 mt, costo 10 euro.

: altezza minima 1,20 mt, costo 10 euro. Due percorsi : altezza minima 1,50 mt, costo 15 euro.

: altezza minima 1,50 mt, costo 15 euro. Giorni ed orari: Marzo – Novembre, sabato e domenica 10:00-12:30 / 15:00-18:00. Infrasettimanali su prenotazione.

L’Agriturismo Colle Verte si trova a Vocabolo Rosciano 25, 05031 Arrone

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: