I campi di zucche più belli d’Italia da prenotare prima che diventino sold out

Negli ultimi anni la tradizione dei campi di zucche, importata dagli Stati Uniti, ha preso piede anche in Italia. Scopriamo i migliori "Pumpkin Patch" d'Italia.

I Pumpkin Patch altro non sono che campi di zucche, una tradizione che ha origine negli Stati Uniti. Durante il periodo autunnale, le famiglie americane si recano in questi campi per scegliere la zucca perfetta da intagliare per Halloween, un’usanza che si è diffusa rapidamente anche in Italia, dove i campi di zucche sono diventati una meta molto apprezzata, specialmente da chi cerca un’esperienza autunnale all’aperto.

Accanto alla selezione del frutto, i Pumpkin Patch campi assicurano una serie di attività collaterali, come laboratori di intaglio, giochi tradizionali, mercatini e spazi dedicati ai bambini: in questo modo, la visita diventa un’occasione per passare una giornata all’aria aperta, immersi nell’atmosfera autunnale, e dove si possono svolgere tantissime attività interessanti, pensate principalmente per i bambini.

Campi di zucche in Italia: dove trovarli?

In Italia i campi di zucche sono ormai una realtà consolidata, con diverse località che offrono questo tipo di esperienza. Vediamo alcune delle destinazioni più interessanti per chi desidera vivere un’autentica giornata in un Pumpkin Patch.

Il Giardino delle Zucche – Pumpkin Patch a Pignataro Maggiore

Il primo Pumpkin Patch italiano, arrivato alla sesta edizione, si trova a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta. Dal 22 settembre al 3 novembre 2024 (esclusi alcuni mercoledì), il Giardino delle Zucche accoglie visitatori grandi e piccoli in un’area di 2 ettari, caratterizzata da ordine e scenografie mozzafiato che rievocano i tipici campi di zucche americani.

Oltre alla raccolta delle zucche, troviamo laboratori creativi e di intaglio, occasioni per imparare il ciclo di vita della zucca e la cultura americana. Quest’anno è presente anche un Labirinto di Mais infestato, suggerito per i visitatori dai 12 anni in su. La prenotazione online è obbligatoria.

Il biglietto d’ingresso costa 19,99 euro e include l’accesso al Giardino, una zucca a scelta, la partecipazione a un laboratorio e la visita alla Family’s Farm. Il Labirinto di Mais ha un costo aggiuntivo di 20 euro e le visite si svolgono di sera. I bambini sotto il metro di altezza entrano gratuitamente ma non ricevono la zucca né partecipano ai laboratori. Per maggiori informazioni: Il Giardino delle Zucche.

Fattoria della Zucca a Sacrofano (Roma)

A Sacrofano – Prima Porta, poco distante da Roma, troviamo la Fattoria della Zucca, un Pumpkin Patch in stile americano. Qui, adulti e bambini possono scegliere la propria zucca di Halloween, partecipare a laboratori di pittura, intaglio e creazione di decorazioni autunnali, divertirsi all’aperto con giochi liberi, incontrare gli animali della fattoria e concedersi uno spuntino nell’area food, con tanto di Pumpkin Spice Latte. L’evento è aperto ogni weekend dal 22 settembre al 3 novembre 2024.

Il biglietto d’ingresso costa 10 euro per gli adulti, mentre l’entrata è gratuita per disabili e bambini fino a 11 anni. Per maggiori informazioni: Fattoria della Zucca.

La Fattoria del Toce a Verbania

In provincia di Verbania, la Fattoria del Toce organizza una serie di giornate interamente dedicate alle zucche, con attività che spaziano dalla raccolta alla decorazione. I bambini potranno partecipare a laboratori creativi, come “Crea il Ragnetto di Halloween” e “Lanterne Zuccose”, oltre a divertirsi con giochi come il labirinto spaventoso e il mercatino delle zucche. Per gli amanti degli animali, ci sarà anche la possibilità di fare un giro in pony o visitare gli animali della fattoria.

Le date da segnare sul calendario sono il 19, 20, 26 e 27 ottobre, oltre all’1, 2 e 3 novembre 2024. I prezzi per l’ingresso sono di 8 euro per gli adulti e 7 euro per i bambini dai 3 ai 13 anni.

Per maggiori informazioni: Fattoria del Toce.

Le Zucche di Tulipania a Bergamo

Presso Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, l’azienda agricola Tulipania si trasforma in un campo di zucche nel periodo autunnale. Conosciuta per i tulipani in primavera, l’azienda propone durante l’autunno tante attività legate alle zucche. Tra queste, ci sono il labirinto di mais, laboratori creativi e la possibilità di raccogliere la propria zucca preferita. L’ingresso al campo è gratuito, ma è richiesto l’acquisto di prodotti per sostenere l’iniziativa.

Per maggiori informazioni: Tulipania World

Il Villaggio di Zucche a Ornavasso (Verbania)

Nel comune di Ornavasso, in provincia di Verbania, troviamo uno dei campi di zucche più belli in assoluto. Nei weekend del 21-22 settembre e 6-7 ottobre 2024, si svolgerà il Villaggio della zucca, un evento ricco di attività per tutta la famiglia. I bambini potranno divertirsi nelle casette a tema, saltare su una gigantesca zucca di 100 metri quadrati e partecipare a giochi dedicati ai frutti autunnali. I genitori, nel frattempo, avranno l’opportunità di gustare un risotto alla zucca, assistere a incontri con esperti come micologi e dietisti, e visitare una mostra con oltre 100 specie di funghi.

L’ingresso è suddiviso in turni per garantire una migliore gestione dei flussi di visitatori. Il costo del biglietto è di 13,90 euro per i bambini fino a 12 anni, mentre per gli adulti è di 15,90 euro, con inclusa una degustazione di risotto alla zucca. Una particolarità di questo evento è la possibilità di ricevere in omaggio una stampa fotografica della propria famiglia all’interno del villaggio.

Per maggiori informazioni: Villaggio delle zucche.

Il Campo di Zucche a Galbiate (Lecco)

Nel comune di Galbiate, in provincia di Lecco, un altro campo di tulipani si trasforma in un Pumpkin Patch. Aperto dal 13 settembre al 3 novembre 2024, concede ai visitatori la possibilità di raccogliere la propria zucca e partecipare a laboratori di decorazione. Il costo dell’ingresso varia a seconda del giorno della settimana: da lunedì a giovedì, il biglietto costa 3 euro, con uno sconto pari all’importo per l’acquisto di zucche, mentre nei fine settimana il prezzo sale a 5 euro. I bambini fino ai 3 anni entrano gratuitamente. Per maggiori informazioni: Il campo di fiori.

Il Giardino dei Colori a Pesaro

Anche il Giardino dei Colori di Vallefoglia, vicino Pesaro, celebra l’autunno con la “Raccolta Zucche – Pumpkin Patch”, dal 15 settembre al 3 novembre. L’evento si tiene ogni venerdì dalle 14:30 alle 19:30 e nei weekend dalle 10:00 alle 19:30. Oltre alla raccolta delle zucche, sono previsti laboratori di intaglio, spettacoli, giochi e tante sorprese a tema Halloween. Gli eventi speciali si svolgono il sabato e la domenica, ma possono subire variazioni senza preavviso.

Il costo di ingresso è di 7 euro per adulti e bambini, mentre è gratuito per i bimbi sotto i 4 anni. Per maggiori informazioni: Il Giardino dei Colori.

Il Campo di Federica a Nerviano (Milano)

Presso Nerviano, in provincia di Milano, il Campo di Federica accoglie i visitatori che vogliono immergersi nell’atmosfera autunnale e scegliere la loro zucca preferita. Oltre alla raccolta, il campo offre laboratori di intaglio e pittura, ideali per creare decorazioni di Halloween o abbellire la propria casa. L’ingresso è su prenotazione, ed il costo è di 24 euro a persona, che include l’accesso al campo, una zucca e la partecipazione ai laboratori. Per maggiori informazioni: Il Campo di Federica.

Agricola delle Meraviglie by Steflor a Vimodrone (Milano)

Alle porte di Milano, l’Agricola delle Meraviglie by Steflor propone un grande mercatino di zucche, in perfetto stile Pumpkin Patch americano. Il campo è circondato da fiori di zinnia e girasoli, ed offre diverse attività, tra cui un labirinto infestato e diversi laboratori creativi. L’ingresso costa 5 euro e comprende l’acquisto di una zucca ornamentale. Il campo è aperto da metà settembre, dal lunedì al venerdì, dalle 16:00 alle 19:00, e nei weekend dalle 10:00 alle 19:00. Per maggiori informazioni: Agricola delle meraviglie by Steflor.

Altri campi di zucche in Italia

In tutta Italia, ci sono molti altri campi di zucche che offrono esperienze simili. A Pavia, la Puravida Farm organizza un evento chiamato “Il Villaggio delle Zucche”, che si terrà dal 14 settembre al 10 novembre 2024. L’evento, giunto alla sua quarta edizione, prevede laboratori di decorazione, giochi per bambini e un mercatino di prodotti locali.

Nella città di Treviso, l’Azienda Agricola Nonno Andrea ospita il Villaggio delle Zucche dal 20 settembre 2024. L’ingresso è gratuito e non richiede prenotazione, e oltre alla raccolta delle zucche, i visitatori possono partecipare a spettacoli dal vivo e laboratori.

Infine, a Ferrara, Parco Massari si trasforma nel “Parco delle Zucche” in occasione di Ferrara in Fiaba, con attività dedicate ai più piccoli, come la caccia alla zucca e laboratori di intaglio.

