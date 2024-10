I 5 parchi avventura imperdibili nelle Marche, dove passare un pomeriggio tra divertimento e natura (per grandi e piccini)

Alla scoperta dei parchi avventura migliori delle Marche: vediamo dove andare per trascorrere una giornata all'aria aperta, tra sport, natura e divertimento

Una delle esperienze più diffuse è quella di regalarsi una giornata unica in un parco avventura, il luogo perfetto per trascorrere del tempo fra natura, divertimento, ma anche relax.

All’interno dei parchi avventura non ci si annoia e sono molte le attività di cui poter usufruire, come le pareti per le arrampicate, i percorsi acrobatici sugli alberi e i ponti tibetani. Tutto si svolge in una modalità stimolante e secondo le norme per tutelare la sicurezza degli ospiti, dai più piccini agli adulti.

Queste strutture possono ospitarti per una giornata con gli amici, per un compleanno o per un evento aziendale, rappresentando un’innovativa una fuga dalla routine.

I parchi avventura consentono di mettere alla prova i propri limiti fisici, e allo stesso tempo favoriscono la socializzazione e la condivisione all’aria aperta, per un’esperienza davvero completa e appagante.

Se ti trovi nelle Marche puoi scegliere fra un gran numero di parchi avventura fra colline, montagne innevate e parchi nazionali. Ogni struttura offre diversi percorsi adattabili a varie difficoltà e livelli di esperienza.

Di seguito i 5 principali parchi avventura delle Marche con tutti i loro servizi pensati per farti trascorrere una giornata in natura all’insegna del divertimento.

Carpegna Park

Situato nel cuore del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello nella zona più settentrionale dell’Appennino Tosco – Marchigiano, il Carpegna Park offre 12 percorsi di diversi livelli di difficoltà e tante attività. È possibile scegliere fra tre pacchetti: easy, fun e pro.

Arrampicata, carrucole, passaggi sospesi, ponti tibetani e persino una bicicletta che corre da un albero all’altro, tutto è progettato per un puro divertimento da svolgersi in piena sicurezza.

All’interno del parco è inoltre possibile svolgere escursioni e noleggiare attrezzature. Non dimentichiamoci poi delle pause ristoro, in questo caso puoi godere di un ristorante in cui assaporare i prodotti locali o di un’area pic-nic se preferisci un pasto al sacco.

Il parco si trova presso la Strada Passo Cantoniera Carpegna (PU) – 61021, con apertura 10:00-18:00.

Evolution camp

L’Evolution camp è una vera e propria struttura ricettiva che ti permette di alloggiare in deliziose casette di legno immerse nella natura. Puoi inoltre godere dei corsi di yoga e di una piscina nuova con vista sulle dolci colline marchigiane.

Per quanto riguarda il parco avventura, troviamo dodici attività in altezza, fra cui trapezio, muro sospeso mobile, Beam, Giant swing, ponte tibetano o ponte birmano. Decidi tu la sfida. Gli utenti, in qualsiasi momento, hanno la possibilità di scegliere a quale livello di coinvolgimento intendono partecipare.

Il Camp si trova in Via Laghi, 3 – Loc. Pian di Rose 61040 – S. Ippolito (PU).

Frasassi avventura

Il parco avventura Frasassi Avventura si sviluppa in un’area verde lungo le sponde del fiume Sentino e all’interno del Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi.

I percorsi sono 5 in base ai livelli di difficoltà e prevedono giochi ad alta quota, attraversamento del fiume e tanto altro. Ogni attività è svolta con un’attrezzatura idonea e certificata. Il parco pone molta attenzione sull’esperienza per bambini e ragazzi, infatti esperti dell’educazione e della didattica propongono diverse attività laboratoriali a carattere naturalistico.

Il parco è aperto, in base alla stagione, con orario 10-18 o 10- 19, consigliamo di consultare il sito per maggiori informazioni, e si trova in Località San Vittore delle Chiuse 60040 Genga (AN).

Kinderland

Il Kinderland è un parco avventura unico nel suo genere perché, inaugurato nel 2015, si va ad affiancare alla versione invernale che ancora oggi è l’unico parco giochi tematico sulla neve di tutto il Centro Italia.

Il parco ha un’Area Baby che garantisce attrattive per tutti i bambini inferiori a sei anni di età ed a 125 cm di altezza, con a disposizione una parete d’arrampicata alta 2200mm, due casette sugli alberi collegate tra loro, un salta salta e molto altro.

C’è poi l’Area Junior e Senior con percorsi fino ad 8 metri di altezza, necessita l’uso di imbragatura e casco, età superiore a sei anni, altezza superiore a 125 cm e peso inferiore a 120 kg.

Parco avventura del Furlo

Il Parco avventura del Furlo sorge nell’ambiente incontaminato della Riserva Naturale Statale della Gola del Furlo, a pochi passi dalla città. Il Parco è strutturato in Otto percorsi sugli alberi a partire da 2,50 metri di altezza fino a 10 metri, che si concludono con otto zip-line (carrucola), dai percorsi più facili per tutti a quelli più impegnativi solo per adulti.

L’ingresso è consentito a partire dai 6 anni compiuti ed una altezza superiore di 110 cm. È obbligatorio indossare scarpe da ginnastica e seguire il briefing orientativo prima di salire sui percorsi.

Nell’area sono presenti zona pic-nic, area gioco, bar e ristoranti, oltre che aree pedonali per garantire un’esperienza in natura completa.

Il parco avventura si trova in Via Pianacce 1, 61041 Acqualagna (PU) e dal 30 marzo 2024 è aperto tutti i week-end, mentre ad Agosto tutti i giorni.

