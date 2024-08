Siamo stati nella suggestiva Grotta gigante nel cuore del Carso: la grotta turistica con la sala più grande al mondo

Abbiamo esplorato la Grotta Gigante nel cuore del Carso, la grotta turistica con la sala più grande al mondo, con le sue spettacolari formazioni sotterranee: un'avventura unica in un ambiente naturale mozzafiato.

Nel cuore del Carso, a pochi chilometri dal vivace centro di Trieste, si nasconde una delle meraviglie naturali più spettacolari del mondo sotterraneo: la Grotta Gigante. Con la sua impressionante sala di 107 metri di altezza, larga 65 metri e lunga 280 metri, la Grotta Gigante detiene il record di “grotta turistica con la sala più grande al mondo” e rappresenta una delle esperienze speleologiche più affascinanti che si possano vivere.

La Grotta Gigante, con la sua imponente volta a cupola e le spettacolari formazioni di stalattiti e stalagmiti, è un vero e proprio laboratorio naturale. La caverna è ricoperta da una generosa quantità di calcite che forma spettacolari concrezioni, alcune delle quali sono diventate iconiche, come la maestosa Colonna Ruggero. I colori che variano dal bianco puro della calcite al grigio argentato, fino alle calde sfumature rossastre degli ossidi di ferro, conferiscono alla grotta una bellezza unica e cangiante.

La visita alla Grotta Gigante

La Grotta Gigante, situata nel cuore del Carso, offre un’esperienza sotterranea senza pari. Durante la visita, una guida specializzata vi accompagnerà per circa un’ora lungo un percorso di 850 metri, rivelandovi i segreti di questo affascinante mondo sotterraneo.

Ingresso e discesa

Il tour inizia presso il centro visite, dove un ingresso naturale conduce alla prima galleria. Da qui, scenderete lungo una scalinata di 500 gradini, ben protetti da ringhiere e copertura antiscivolo. Non preoccupatevi per la sicurezza; una volta raggiunto il fondo, avrete tempo per scattare fotografie e ammirare il paesaggio.

Grande Caverna

Dopo la discesa, si apre davanti a voi la maestosa “Grande Caverna”, situata a 80 metri di profondità. Questa enorme sala è uno dei punti culminanti del percorso, offrendo un ambiente spettacolare dalle dimensioni eccezionali.

Fino al centro della Terra

Il punto più profondo della visita è a 101,10 metri di profondità. Qui, tra formazioni calcaree straordinarie, la guida vi spiegherà la formazione delle cavità carsiche e le caratteristiche dei principali speleotemi come stalattiti e stalagmiti, offrendovi un vero e proprio viaggio nel mondo ipogeo.

Sala dell’Altare e Grotta Segreta

La visita prosegue nella “Sala dell’Altare”, un ambiente suggestivo da cui è possibile osservare l’imbocco della “Grotta Segreta”, un ramo laterale che raggiunge una profondità di 252 metri con una serie di pozzi verticali.

Sentiero di Risalita

La risalita avviene attraverso il sentiero “Carlo Finocchiaro”, una scalinata panoramica di 500 gradini, dotata di ringhiere e gradini antiscivolo, che offre splendide vedute della cavità. Al termine del sentiero, attraverserete un tunnel artificiale e raggiungerete il Belvedere, una terrazza interna a 95 metri d’altezza con vista sulla Grande Caverna.

Uscita

Il percorso si conclude con una breve galleria naturale che vi riporterà all’uscita, vicino al parcheggio, a 100 metri dal centro visite.

La Grotta Gigante non è solo un’avventura speleologica, ma un’opportunità per scoprire e ammirare le meraviglie naturali di uno dei più straordinari ambienti sotterranei del mondo.

Info utili

L’accesso alla Grotta Gigante è situato accanto al Museo Speleologico, un centro culturale che ospita regolarmente mostre a tema naturalistico e storico. Questo museo è una risorsa preziosa per i visitatori che desiderano approfondire le loro conoscenze sulle formazioni carsiche e sulla storia della speleologia.

Prenotazioni

Per accedere alla grotta è obbligatoria la prenotazione, poiché le visite sono a numero chiuso. Per prenotare, contattate l’ufficio prenotazioni al numero 040 327312 o 389 1626295. L’ufficio è aperto dal martedì alla domenica, con orario 10.00 – 12.30 e 13.30 – 15.30. Per prenotazioni di gruppi e scuole, è possibile contattare l’ufficio dal martedì al venerdì, negli stessi orari.

Temperatura ed abbigliamento

All’interno della grotta, la temperatura è costante a 11°C tutto l’anno. Si raccomandano calzature comode, come scarpe da ginnastica con suola in gomma. Durante il periodo estivo, si consiglia di portare con sé una giacca leggera o una felpa.

Bambini e Neonati

Presso il centro visite, i servizi sono dotati di fasciatoio. Per la visita, si consiglia l’utilizzo di marsupi o zainetti per il trasporto dei neonati.

Disabilità e Patologie

Il percorso di visita nella grotta comprende 500 scalini in discesa e 500 in risalita; pertanto, non è accessibile alle persone con disabilità motoria. La visita è altresì sconsigliata in presenza di patologie gravi, respiratorie e cardiache. Il Museo Scientifico Speleologico, invece, è visitabile liberamente e gratuitamente.

Si possono fare le fotografie?

È consentito scattare fotografie con o senza flash, ad eccezione del primo tratto di discesa, per motivi di sicurezza (rischio di scivolamento).

Accesso Cani

Sono ammessi soltanto cani di piccola taglia trasportati all’interno di zainetti, borse o trasportini. Gli animali non possono camminare all’interno della grotta, per motivi di igiene e sicurezza.

Condizioni Meteorologiche

La grotta è visitabile con qualsiasi condizione atmosferica. Tuttavia, in caso di forti nevicate, si prega di contattare la struttura per confermare l’accesso.

Parcheggio

In loco è presente un ampio parcheggio gratuito non custodito. La sosta dei camper è consentita, sebbene l’area non sia attrezzata specificamente per essi.

Prezzi

Intero: 15€

Ridotto: 12€

Bambini (6-18 anni): 6€

La Grotta Gigante non è solo un’attrazione turistica, ma un monumento alla natura carsica che offre un’esperienza unica di esplorazione e scoperta. Con visite guidate disponibili tutto l’anno e una varietà di attività turistiche e didattiche, rappresenta una tappa imperdibile per chiunque sia affascinato dal mondo sotterraneo e dalle meraviglie naturali.