Grotta azzurra: la leggenda e tutto quello che c’è da sapere prima di visitarla

Scopri la leggenda della Grotta Azzurra e tutte le informazioni utili per la tua visita: tariffe, modalità di accesso e cosa aspettarsi all'interno di questo spettacolare sito naturale.

La Grotta azzurra di Capri è un luogo veramente magico e considerato da molti come uno dei posti più belli in assoluto, grazie al suo paesaggio naturale.

La Grotta azzurra è una cavità naturale lunga circa 60 metri e larga circa 25, il suo ingresso è largo appena due metri e largo solo uno, per questo per entrarci è necessario stendersi sul fondo della barca su cui si viaggia. Perché si chiama Grotta azzurra?

Ovviamente per via della sua colorazione data dalla luce del sole che entra grazie ad una finestra sottomarina che si apre sotto il varco d’ingresso.

“Subendo una filtrazione da parte dell’acqua, si assorbe il rosso e lascia passare l’azzurro. Un secondo fenomeno determina i riflessi argentei degli oggetti immersi: le bolle d’aria che aderiscono alla superficie esterna degli oggetti, avendo indice di rifrazione diverso da quello dell’acqua, permettono alla luce di uscire”, si legge sul sito.

Per accedere alla Grotta Azzurra, è necessario salire a bordo di una barca a remi, guidata esclusivamente da barcaioli autorizzati. Gli esperti rematori conducono i visitatori all’interno della grotta, trainando l’imbarcazione con una catena fissata all’ingresso.

Poiché l’entrata della grotta è alta solo un metro, i passeggeri devono sdraiarsi sul fondo della barca. Una volta all’interno, si apre uno spettacolo mozzafiato: il cosiddetto Duomo Azzurro si svela in tutto il suo splendore, con il suo indimenticabile colore azzurro. Sebbene la balneazione sia vietata, l’acqua limpida è estremamente invitante.

La leggenda della Grotta Azzurra

Come ogni luogo straordinario anche la Grotta azzurra racchiude in sé una leggenda. Si dice che essa un tempo, fosse chiamata Gradola (oggi c’è una spiaggia di Anacapri che porta questo nome) e che fosse stata abbandonata e temuta dai marinari per via di alcune dicerie su spiriti e demoni che abitavano la grotta.

Finché nel 1826 la Grotta azzurra non è stata ‘riscoperta’ da due pittori August Kopisch ed Ernst Fries. In particolare Kopisch che era anche un poeta, descrisse la grotta in uno dei suoi libri.

Un posto di una bellezza straordinaria che venne rilanciato grazie a lui. Da allora, la Grotta azzurra è diventata una grande attrazione turistica e simbolo di Capri.

La storia della Grotta Azzurra

In epoca romana, la Grotta era utilizzata come ninfeo marino. Sono tanti i ritrovamenti fatti dagli archeologici, ad esempio nel 1964, sono state recuperate tre statue che erano appartenute all’imperatore Tiberio.

Una raffigura Nettuno, dio del mare, mentre le altre due rappresentano il dio greco Tritone, figlio di Nettuno, ma secondo gli esperti altre quattro sculture potrebbero trovarsi nel fondo sabbioso.

Tiberio per cinque anni visse a Capri e amava nuotare nella luce blu della grotta. Si dice che i nemici dell’imperatore venivano buttati in mare da una roccia nei pressi della sua Villa Jovis. Quindi, il fatto che l’acqua brillasse di un blu incandescente, ha contribuito a alimentare i timori e le leggende di streghe e mostri all’interno della Grotta Azzurra.

Info utili

La Grotta azzurra può essere raggiunta solo tramite piccole barche a remi private o condivise. L’orario migliore per ammirare i riflessi marini è tra le 12 e le 14, ovviamente sconsigliato visitarle durante le giornate nuvolose. Dopo le 15, di solito c’è meno coda, ma il mare è più agitato.

Nella Grotta azzurra non è permesso nuotare, né tuffarsi dalle imbarcazioni; non ci sono limitazioni d’età ma è sconsigliato portare bambini sotto i tre anni e neonati per via dell’attesa sotto il sole.

Quanto dura la visita alla Grotta Azzurra?

Il giro all’interno della Grotta Azzurra dura circa 5 minuti, ma l’attesa per entrare può essere molto lunga.

Quanto costa visitare la Grotta Azzurra?

Il costo per entrare nella Grotta Azzurra è di 18 euro, dei quali 11 euro sono per il trasporto in barca a remi. Il pagamento avviene presso un botteghino galleggiante. I bambini fino a 6 anni possono entrare gratuitamente, mentre per i ragazzi sono disponibili tariffe scontate. Il pagamento può essere effettuato solo in contanti.

L’ingresso è gratuito per i cittadini degli stati membri della CEE aventi età inferiore a 18 anni.

Orari e aperture

La Grotta azzurra è sempre aperta? Dipende dalle condizioni climatiche, è consigliabile quindi chiamare il numero 0818375646 dalle nove del mattino in poi, per saperlo con esattezza la mattina stessa del giro. Di solito è chiusa tra novembre e inizio marzo, salvo meteo favorevole. Orari di apertura sono dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio.

