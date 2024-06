Non solo Castelluccio, questo è il periodo perfetto per ammirare la Fioritura di Sarnano (e le sue splendide orchidee selvatiche)

La fioritura dei Piani di Ragnolo a Sarnano è una meta ideale per gli amanti della natura e della fotografia e per chi preferisce alternative meno affollate rispetto a Castelluccio

Anche quest’estate promette uno spettacolo naturale imperdibile sui Monti Sibillini, precisamente ai Piani di Ragnolo, dove le orchidee selvatiche fioriscono in tutta la loro bellezza. Questa fioritura spontanea, che va dalla fine di maggio alla metà di giugno, rappresenta un’ottima alternativa alla celebre fioritura di Castelluccio di Norcia, offrendo un’esperienza altrettanto affascinante per chi ama la natura e le gite all’aperto.

I Piani di Ragnolo, situati sull’altopiano che sovrasta Sarnano in provincia di Macerata, si trasformano in un tappeto floreale dove, oltre alle orchidee selvatiche, si possono ammirare genziane, ranuncoli, papaveri, violette, narcisi e asfodeli.

Passeggiare lungo questi prati fioriti non è solo un piacere per gli occhi, ma anche per l’olfatto, grazie ai profumi freschi e inebrianti delle erbe di montagna che permeano l’aria. Questo connubio di colori e profumi crea un’atmosfera magica, lontana dal trambusto della vita quotidiana.

Come arrivare e quali attività sono previste

Ma come raggiungere questo spettacolo a cielo aperto? Per arrivare i Piani di Ragnolo, bisogna dirigersi verso il valico di Santa Maria Maddalena, vicino agli impianti di risalita. Da lì, si segue la strada provinciale 5 verso Acquacanina. Lungo il percorso, si aprono splendidi panorami e numerosi punti dove è possibile parcheggiare per poi esplorare l’altopiano a piedi.

Oltre alle semplici passeggiate, l’area offre diverse attività organizzate. Ad esempio domani si terrà l’apertura di due apiari con finalità di progetto sperimentale: uno in località Sassotetto alle 14:30 e un altro in località Romani alle 16:30.

Domenica 2 giugno, invece, sono previste escursioni e la giornata proseguirà con la premiazione del concorso fotografico “Sassotetto in Fiore” alle 15 presso il loggiato di via Roma, seguita da un convegno su api, fiori, impollinazione e miele con esperti del settore.

Attenzione ad alcune fondamentali accortezze. Per preservare questo fragile ecosistema è vietato parcheggiare con le ruote sull’erba e raccogliere i fiori, in particolare le orchidee, che sono una specie protetta. Le sanzioni per chi non rispetta queste regole sono severe, ma l’invito principale è quello di godere della bellezza naturale senza alterarla, utilizzando le macchine fotografiche per immortalare lo spettacolo senza danneggiarlo.

