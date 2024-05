Ci siamo! Il meraviglioso spettacolo della Fioritura di Castelluccio è cominciato: il periodo migliore per ammirarlo

L’arrivo dell’estate coincide con la Fioritura di Castelluccio di Norcia, una meraviglia della natura imperdibile che colora l’altipiano offrendo un panorama mozzafiato

Ci siamo: sta iniziando la Fioritura di Castelluccio di Norcia, uno degli spettacoli naturali più affascinanti d’Italia che attira ogni anno migliaia di visitatori da tutto il mondo. Questo evento, che si svolge tra fine maggio e metà luglio, trasforma l’altopiano situato nel Parco nazionale dei Monti Sibillini in una tavolozza di colori vivaci, offrendo una vista mozzafiato.

Il periodo più intenso della fioritura si registra generalmente tra metà giugno e metà luglio, anche se l’inizio e la durata dipendono molto dalle condizioni meteorologiche. La fioritura inizia solitamente con i campi di senape selvatica che tingono l’altopiano di giallo.

Seguono poi i fiordalisi blu, i papaveri rossi e gli eliantemi bianchi, creando un mosaico di colori straordinario.

L’altopiano è noto per i suoi campi di lenticchie, i cui fiori bianchi contribuiscono allo spettacolo multicolore, insieme a una miriade di altre specie floreali selvatiche come narcisi, peonie, tulipani montani e asfodeli.

Quando visitarla e come raggiungere Castelluccio

Ma ora passiamo ad alcune informazioni più tecniche e utili: per chi desidera visitare Castelluccio durante la fioritura, è consigliabile pianificare la visita nei giorni infrasettimanali. Nei fine settimana, infatti, l’affluenza di visitatori è molto alta, rendendo difficile godersi appieno lo spettacolo.

Quanto ai parcheggi e al raggiungimento della piana, le amministrazioni locali e l’Ente Parco stanno implementando un piano di mobilità per gestire i flussi di traffico e garantire la conservazione dell’area. Saranno predisposti parcheggi e servizi navetta per facilitare l’accesso ai campi in fiore, riducendo l’impatto ambientale.

Per chi non può recarsi direttamente sul posto, il sito ufficiale di Castelluccio di Norcia offre una webcam in tempo reale che permette di ammirare la fioritura a distanza. Inoltre sui social media e sui siti web dedicati sono disponibili foto e video delle edizioni passate, che mostrano la magnificenza di questo fenomeno naturale.

Gli altopiani di Castelluccio, suddivisi in Piano Grande, Pian Piccolo e Pian Perduto, offrono non solo un’esperienza visiva straordinaria, ma anche la possibilità di escursioni guidate che permettono di esplorare la biodiversità della zona. Questo angolo di paradiso dell’Umbria, che ancora porta le cicatrici del sisma, continua a sorprendere con la sua capacità di rinascere e fiorire ogni anno.

La Fioritura di Castelluccio di Norcia è dunque un evento imperdibile per gli amanti della natura e della fotografia, un’occasione per immergersi in un paesaggio unico e godere della bellezza della natura in uno dei luoghi più suggestivi che il nostro Belpaese offre.

