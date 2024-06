Due passi nel fascino unico dell’antico Giardino Giusti di Verona (ancora oggi nella sua forma originale rinascimentale)

Scopriamo uno dei giardini più belli d'Italia: Giardino Giusti, nella città di Verona, rappresenta l'archetipo del giardino all'italiana, un vera propria pietra preziosa del Patrimonio artistico del Bel Paese.

Il Giardino Giusti, rinomato in tutto il mondo per la sua bellezza e il suo valore storico, è un gioiello nascosto nel cuore di Verona, un’oasi verde che fonde magistralmente natura, arte e storia, capace di attirare ogni anno migliaia di visitatori dall’Italia e dal mondo.

Aperto dal 1570, è uno dei migliori esempi di giardino rinascimentale toscano che ha mantenuto la sua forma originale fino a oggi.

Giardino Giusti: origini e storia

La storia del Giardino Giusti inizia nel XIII secolo, quando la famiglia Giusti si trasferì dalla Toscana a Verona. La città scaligera, famosa per la sua industria della lana, offriva opportunità economiche che la famiglia sfruttò appieno. Fu Provolo Giusti, nel 1406, ad acquistare un’area lungo l’antica via Postumia, un’importante arteria di comunicazione della pianura padana.: qui la famiglia utilizzò gli spazi attuali del giardino per le operazioni di tintura e asciugatura della lana, trasformando l’area in un fervente centro produttivo.

Tuttavia, nel corso del XVI secolo, ciò che era nato come insediamento industriale venne trasformato in un palazzo di rappresentanza, seguendo lo stile architettonico del Sanmicheli.

Come è strutturato il giardino

Il giardino fu concepito come un’estensione naturale del palazzo, arricchito da bossi, cipressi, fontane e grotte, secondo la moda dell’epoca. Il principale artefice di questa trasformazione fu Agostino Giusti, un uomo colto e raffinato, appassionato di musica e pittura, che intratteneva rapporti con le famiglie nobili dei Medici e degli Asburgo.

Il palazzo, risultato dall’accorpamento di vari piccoli fabbricati utilizzati per l’industria laniera, si presenta con due corpi laterali e una lunga facciata che si affaccia sulla via. L’atrio d’ingresso, con un portico a sei arcate, introduce al cortile d’onore, da cui si può ammirare il lungo viale di cipressi che termina in una grotta con un mascherone scolpito nella roccia. Il giardino richiama molti elementi dei giardini medicei, che erano un punto di riferimento estetico per le élites colte dell’epoca.

Il Giardino Giusti rappresenta un complesso urbano di straordinario interesse e bellezza, visitato e celebrato nei secoli da illustri personaggi della storia e della cultura. Creato alla fine del XV secolo, il giardino conserva la struttura datagli da Agostino Giusti: progettato come sfondo scenografico del palazzo, il giardino è dotato di terrazze che permettono di scoprire progressivamente la città, seguendo un percorso attentamente studiato.

Cosa ammirare

Il giardino di pianura è strutturato in nove quadrati simmetrici, suddivisi in stanze con aiuole di bosso e statue mitologiche di Diana, Venere, Atlante, Apollo e Adone. L’asse principale è un viale di cipressi che conduce alla grotta e al mascherone, con il labirinto sulla destra e, sulla sinistra, il parterre all’italiana, il giardino di agrumi e la “vaseria”. Questa parte del giardino esprime l’intervento architettonico umano con ordine e simmetria.

La sezione boscosa del giardino, invece, è progettata per stupire i visitatori con percorsi ombreggiati in salita. Gli elementi come la rupe, la grotta, i giochi di luce e ombra, e le prospettive sono creati per suscitare ammirazione. Una scala segreta in una torretta scavata nella roccia porta alla parte alta del giardino, dove dal belvedere sopra il mascherone si può ammirare uno dei più famosi panorami di Verona.

Il giardino è famoso per le sue collezioni di fiori, i reperti romani e il grande cipresso di Goethe, così chiamato perché ammirato dal celebre poeta tedesco Johann Wolfgang von Goethe durante il suo viaggio in Italia. Questo albero, insieme a fontane, grotte acustiche, pergolati, bossi all’italiana, statue mitologiche e un labirinto tra i più antichi d’Europa, costituisce il cuore del giardino, mentre dal belvedere, i visitatori possono godere di uno dei panorami più belli di Verona.

Come sappiamo, l’Italia è un punto di riferimento imprescindibile quando parliamo di giardini, e Giardino Giusti non sfugge a questa logica: appartiene al gruppo dei Grandi Giardini Italiani, una rete di oltre 140 giardini visitabili distribuiti in 14 regioni italiane (eccezion fatta per il Canton Ticino che si trova in Svizzera) che comprende giardini rinascimentali, barocchi e moderni.

Visitare il Giardino Giusti significa immergersi in un’atmosfera unica, passeggiando lungo viali alberati, ammirando le statue di Apollo e Adone, perdendosi nel labirinto del XVIII secolo e respirando il profumo dei fiori d’agrumi. Questa esperienza affascinante è ulteriormente arricchita dalla possibilità di esplorare un luogo che, come già in parte osservato, ha ospitato figure storiche di rilievo, come Goethe, lo zar di Russia Alessandro I ed il compositore Wolfgang Amadeus Mozart.

Biglietti, orari ed informazioni utili per Giardino Giusti

Giardino Giusti si trova a Verona in Via Giardino Giusti 2 ed è aperto dal lunedì alla domenica con orario 9:00 – 20:00 (ultimo ingresso ore 19:00).

Per l’acquisto del biglietto prevede il seguente tariffario:

Intero: 12,00 €

Studenti: 9,00 €

Possessori di Verona Card: 9,00 €

Gruppi (min. 15 persone): 9,00 €

Scuole (Alunni): 6,00 €

Scuole (Insegnanti): gratis

Ridotto Famiglia 1 (2 adulti + 1 minore 6-18 anni): 20,00 €

Ridotto Famiglia 2 (2 adulti + 2 o più minori 6-18 anni): 30,00 €

Persone disabili con accompagnatore: gratis

Soci ADSI, FAI, Touring Club Italia: 9,00 €

Membership Card: 55,00 €

Membership Card Family: 75,00 €

Possessori biglietto Palazzo Maffei Casa Museo – Verona: 11,00 €

Residenti Comune di Verona: 9,00 €

Ricordiamo che non è possibile fare pranzo al sacco o picnic nel giardino e che si può entrare nel giardino e negli appartamenti con cani al guinzaglio (per i cani di grossa taglia è consentito l’accesso solo ai giardini). Per quanto riguarda le persone con disabilità, è accessibile soltanto la parte inferiore dei giardini, non gli appartamenti.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito di Giardino Giusti.

