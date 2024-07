Dal sentiero degli elfi alle Piramidi di Terra: cosa fare in Alto Adige a Rio Pusteria e dintorni in estate e con tutta la famiglia

Vi portiamo in Alto Adige in estate con tutta la famiglia: dal Sentiero degli Elfi alle affascinanti Piramidi di Terra di Terento, scopriamo insieme le meraviglie di Rio Pusteria e dintorni.

I panorami dell’Alto Adige sono stupendi, e lasciano oggettivamente chiunque vi soggiorni a bocca aperta. I prati brillano di un verde vivace, mentre le fitte foreste si tingono di toni più scuri e profondi, e le vette innevate in lontananza disegnano un quadro che solo chi ha visitato questi luoghi magici può capire veramente.

Molti associano le località dell’Alto Adige solo alle vacanze invernali e agli sport sulla neve, ma Rio Pusteria e i suoi dintorni offrono esperienze incredibili anche in primavera e in estate. Qui, chi desidera immergersi nella natura incontaminata e nel silenzio rigenerante troverà un vero paradiso, potrete inoltre lasciare l’auto e muovervi comodamente con i mezzi pubblici, esplorando un territorio ricco di meraviglie nascoste e attività all’aria aperta. Ricordate che con l’Almencard, che viene consegnata a chi soggiorna nelle strutture ricettive dell’Alto Adige, tutti i mezzi pubblici e le funivie sono gratuite.

Vediamo insieme 5 attività che potrete organizzare nella zona di Rio Pusteria quest’estate

Salire alla piattaforma panoramica Sterinermandl Jochtal

La piattaforma panoramica Steinermandl, situata sull’omonima cima a 2.118 metri di quota, offre una vista spettacolare sui monti di Fundres e altre maestose vette circostanti. Il sentiero che conduce alla piattaforma è ideale per una piacevole gita in famiglia, sono solo 2,5 km, ma la fatica di salire in cima sarà ripagata da una vista panoramica a 360 gradi sul panorama. Per chi non volesse camminare è possibile prendere la funivia e salire direttamente in cima. Copritevi bene perché le temperature a 2.118 metri possono essere più rigide che a valle.

Fare un percorso Kneipp tutto al naturale

I torrenti e ruscelli dell’Alto Adige sono perfetti per praticare la terapia Kneipp, un trattamento che combina i benefici dell’acqua con il movimento in montagna. In Val d’Altafossa, sopra Maranza, si trova un percorso Kneipp di circa 6 km che si snoda tra le malghe, salendo su un soleggiato altopiano con vista sulla vicina Val Pusteria. Lungo il sentiero, ci sono quattro stazioni dove è possibile praticare la terapia Kneipp, qui potrete conoscere la storia del dott. Sebastian Kneipp, l’inventore dell’idroterapia, e provare di persona il suo metodo. Potrete approfittare dell’occasione per immergervi nei benefici dell’acqua pura di montagna e scoprire le proprietà curative e i numerosi usi delle erbe selvatiche che crescono rigogliose in questa valle. E ora, tutti con i piedi in acqua!

Visitare le Piramidi di Terra

Le piramidi di terra di Terento sono un eccezionale monumento storico-naturale. Si formarono nel 1837, quando una violenta tempesta causò una frana e fece tracimare il rio Ternerbach, spazzando via alcune case e una grande quantità di detriti. Negli anni successivi, l’erosione modellò quei detriti, creando imponenti colonne di terra “protette” da sassi sulla sommità. Così nacquero le piramidi di terra. Un altro aspetto straordinario è che il materiale di cui sono composte proviene da depositi morenici risalenti all’era glaciale.

Il sentiero degli Elfi a Vandoies

Il Sentiero degli Elfi, situato all’imbocco della Val Pusteria, è un affascinante percorso tematico ricco di sorprese. Protagonisti di questo percorso sono gli elfi, magici abitanti della montagna, che vi invitano a scoprire il loro habitat e i loro segreti. Potete parcheggiare gratuitamente vicino alla chiesa e iniziare l’esplorazione. Nell’area verde circostante troverete una fontana, la prima tappa con giochi e tronchi di legno, e un grande parco giochi a breve distanza.

Il percorso, che comprende undici stazioni, vi porterà nel cuore del bosco, dove potrete imparare a riconoscere le tracce degli animali e osservare le api selvatiche al lavoro nell’hotel delle api. Camminando a piedi scalzi, scoprirete interessanti dettagli sul terreno boschivo. Troverete anche giochi d’acqua, amache e sdraio in legno per riposarvi, un campetto da pallavolo e ampi spazi verdi per giocare. Gli alberi, sebbene ancora in crescita, offrono già un po’ di ombra.

Il percorso si conclude all’imponente cascata di Vandoies di Sopra, che si getta nel vuoto con un salto di 43 metri e un ruggito possente. Qui troverete una zona ricreativa dove potrete riposarvi e godervi un picnic con la vostra famiglia.

Il percorso storico di Rio Pusteria

Il Percorso storico di Rio di Pusteria è un affascinante itinerario circolare che attraversa la città mercato, svelando interessanti dettagli sulla storia locale. Lungo 1,2 chilometri e per lo più pianeggiante, è ideale anche per le famiglie e si percorre in circa mezz’ora. Il punto di partenza del percorso si trova presso l’ufficio informazioni di Rio di Pusteria, dove due pannelli informativi, installati in occasione del 750º anniversario del Comune, offrono una panoramica sulla storia e i fatti del paese.

Da lì, il percorso prosegue lungo la via principale, dove si trovano altri nove pannelli che forniscono informazioni sulla “Fonte della vita”, la chiesa parrocchiale, la vecchia scuola, la piazza del mercato e altri punti di interesse. L’itinerario si conclude riportandoti al punto di partenza presso l’ufficio informazioni, completando così un interessante e istruttivo tour del ricco patrimonio storico di Rio di Pusteria.

Non dimenticare il Passaporto delle Dolomiti

Da quest’anno è possibile ritirare gratuitamente in hotel o nei punti di informazione turistica il passaporto delle Dolomiti, l’Adventure Book, pensato per le famiglie in cerca di avventure autentiche e indimenticabili. Questo libretto è un modo simpatico e coinvolgente per esplorare le bellezze del territorio, e trasformare le vacanze in montagna in una vera e propria avventura, premiando grandi e piccoli con medaglie d’oro, argento e bronzo per il raggiungimento di determinati punti panoramici o turistici indicati sulla mappa.

Ogni pagina dell’Adventure Book offre spazi per annotare le avventure, spiegando passo dopo passo gli itinerari e indicando dove trovare i famosi timbri: 10 timbri per la medaglia d’oro, 6 per l’argento e 3 per il bronzo.

Realizzato in modo semplice e chiaro, il libretto fornisce una panoramica completa del territorio, arricchita da giochi e informazioni utili, insegnando ai più piccoli il valore della fatica, la soddisfazione di raggiungere obiettivi e il rispetto per la natura.

