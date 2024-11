Dal 6 all’8 dicembre torna il mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore, tra i più belli e grandi d’Europa

Torna il Mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore, uno dei più grandi d'Europa, per la sua 25ª edizione. Dal 6 all'8 dicembre, oltre 200 espositori selezionati riempiranno il borgo con artigianato unico, prelibatezze locali e un’atmosfera natalizia indimenticabile.

Dal 6 all’8 dicembre 2024, il borgo incantato di Santa Maria Maggiore torna a ospitare uno dei mercatini di Natale più amati e grandi d’Europa. Nel cuore della Val Vigezzo, oltre 200 espositori accuratamente selezionati popoleranno vie e piazze, regalando ai visitatori un’esperienza unica tra arte, tradizione e sapori locali.

Artigianato di qualità

Il mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore è rinomato in tutta Italia per la qualità e varietà degli espositori. Selezionati già dalla scorsa primavera, gli artigiani offrono prodotti realizzati interamente a mano: dai presepi artigianali alle casette in pietra e legno, dalle ceramiche raffinate ai manufatti in vetro soffiato, legno e metalli. Originali decorazioni natalizie e addobbi completano l’offerta, rendendo ogni bancarella una tappa affascinante e suggestiva.

Sapori locali e prodotti enogastronomici a Km0

Per gli amanti della gastronomia, i dodici chalet di Piazza Risorgimento offrono specialità culinarie tipiche di queste terre tra monti e laghi. Il mercatino ospita in totale 46 espositori enogastronomici, con una selezione di formaggi, salumi, mieli, birre artigianali, liquori, pasta fresca, conserve, succhi di frutta, panettoni e dolci natalizi. Tutti i prodotti provengono da aziende locali della provincia dell’Alto Piemonte, garantendo il massimo della freschezza e della qualità a chilometro zero.

A rendere l’atmosfera ancora più speciale sono le architetture del centro storico, arricchite da decorazioni natalizie e punti ristoro dove gustare il tipico vin brulé o il caffè vigezzino, accompagnati da caldarroste, polente e piatti tipici. I punti ristoro all’aperto, lungo tutto il percorso, offrono ai visitatori un assaggio delle tradizioni locali, mentre i ristoranti del paese e dei dintorni accolgono chi cerca una pausa più confortevole, con la possibilità di prenotare.

L’evento offre anche numerosi intrattenimenti: dalle band musicali jazz e folk, alle cornamuse e fisarmoniche, fino ai suggestivi Corni delle Alpi. Per i più piccoli, la Casa di Babbo Natale in Piazza Gennari e numerose attività come mostre, laboratori e spettacoli arricchiscono il programma, consultabile online sul sito ufficiale del mercatino.

Musei e mostre a tema natalizio

Durante i giorni del mercatino, Santa Maria Maggiore apre le porte dei suoi musei con allestimenti speciali: il Museo dello Spazzacamino, unico in Italia, la Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini” e la Casa del Profumo Feminis-Farina, che celebra la storia dell’Acqua di Colonia. Anche il Centro Culturale Vecchio Municipio e il “Bosco felice di Nonno Gianni con le Sylvanian Families” accolgono visitatori con mostre natalizie, regalando alle famiglie un viaggio culturale e magico.

Come raggiungere Santa Maria Maggiore con la Ferrovia Vigezzina-Centovalli

Per vivere al meglio l’atmosfera del mercatino, la storica Ferrovia Vigezzina-Centovalli offre un collegamento comodo e panoramico da Domodossola o Locarno. Il viaggio in treno permette di ammirare il paesaggio montano della Valle Vigezzo, arricchendo l’esperienza natalizia con uno spettacolare percorso tra le Alpi.

Non vuoi perdere le nostre notizie?