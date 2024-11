Dal 28 novembre a Bolzano si riaccende la magia del Natale con il mercatino più antico d’Italia

Dal 28 novembre 2024 al 6 gennaio 2025 la città cambia pelle e si trasforma in un grande evento a cielo aperto: tanti gli appuntamenti fra musica, arte, cultura e spettacoli per tutte le età.

Il Natale a Bolzano è un incanto che si ripete ogni anno, ma con una freschezza e una vitalità che lo rendono sempre nuovo e pieno di novità. C’è qualcosa di straordinariamente unico nell’atmosfera che avvolge la città durante il Mercatino di Natale, il celebre Christkindlmarkt, un evento che trasforma la capitale dell’Alto Adige in un vero e proprio scrigno di luci, colori e profumi, dove ogni angolo della città sembra convergere verso un unico sentimento: la gioia del Natale, vissuta con un’intensità ed una partecipazione in grado di contagiare residenti, turisti, grandi e piccini.

Il cuore pulsante: Piazza Walther

Il fulcro del Natale bolzanino è Piazza Walther, il “salotto buono” della città, in cui avrà luogo il momento più atteso, ossia l’accensione dell’Albero dei Desideri, che quest’anno, in data 28 novembre, alle ore 17, segnerà l’inizio ufficiale del Mercatino di Natale. L’albero, alto venti metri e decorato con oltre 1300 luci scintillanti, assume il ruolo di simbolo di speranza e di senso comunitario, che va oltre il concetto di semplice installazione artistica e si trasforma in atto di solidarietà: gli addobbi che lo ornano sono frutto della creatività di bambini e ragazzi in cura negli ospedali, realizzati durante i laboratori di ceramico-terapia organizzati dalla Fondazione Lene Thun. Stiamo parlando di un momento di gioia collettiva, dove l’arte si intreccia con la vita, riuscendo a regalare emozioni che restano a lungo nel cuore di chi partecipa.

Tradizione e novità

Il Mercatino di Natale di Bolzano, che ricordiamo essere il più antico d’Italia, incarna perfettamente quell’ideale equilibrio tra tradizione e innovazione: passeggiare tra le 74 casette di legno di Piazza Walther ci riporta indietro nel tempo, tra antiche tradizioni artigianali che si mescolano a proposte gastronomiche d’eccellenza, dove il profumo misto di vin brulé e strudel si diffonde nell’aria invitando gli avventori a fermarsi per una pausa tra una bancarella e l’altra.



Quest’anno c’è anche una novità: il Mercatino si espande lungo via Isarco fino al Parco dei Cappuccini, dove altre 18 bancarelle arricchiranno l’offerta degli espositori, una nuova area che diventerà una tappa imperdibile per chiunque voglia esplorare tutto ciò che il Mercatino ha da offrire, senza perdersi nemmeno un angolo di questa straordinaria festa.

Un Mercatino sempre più green

L’edizione 2024 segna un ulteriore passo avanti verso la sostenibilità. Le casette si impegnano a ridurre al minimo l’impatto ambientale, privilegiando l’uso di prodotti regionali e biologici, non ci saranno stoviglie usa e getta, ma solo posate riutilizzabili, mentre le brochure saranno stampate su carta riciclata. In questo modo, anche un evento come il Mercatino di Natale diventa un’occasione per riflettere su come le tradizioni possano evolversi nel rispetto dell’ambiente. Non a caso, l’invito rivolto a tutti i visitatori è di raggiungere Bolzano in treno, per vivere l’Avvento in modo ecologico.

La città in musica e arte

Il Mercatino di Natale rappresenta soltanto il punto di partenza di un’avventura sensoriale che abbraccerà l’intera città di Bolzano, trasformata per l’occasione in un palcoscenico a cielo aperto, dove la musica e l’arte diventano protagoniste. Oltre 130 concerti animeranno il centro storico, con bande folcloristiche e cori che si esibiranno ogni fine settimana in Piazza Walther, e per chi ama la musica classica, non mancheranno appuntamenti di prestigio, come il concerto “Dommusik” nel Duomo, previsto per il 29 novembre.



La magia di Bolzano non si esaurisce con le note: anche l’arte contemporanea troverà spazio grazie al progetto “Angelus Loci”, che vedrà la città arricchirsi di installazioni site-specific, pensate per evocare la presenza degli angeli: ogni angolo della città diventerà una piccola galleria a cielo aperto, con tantissime opere che sapranno entusiasmare i partecipanti.

Un Natale per tutte le età

Se c’è un’aspetto che rende unico il Mercatino di Natale di Bolzano è la sua capacità di far sognare davvero tutti quanti, dai più piccoli ai più grandi. Per i bambini, il Natale diventa una vera e propria avventura, con tantissime attività dedicate a loro: in Piazza Walther potranno cavalcare i cavallucci di legno, oppure fare un giro sul trenino elettrico, mentre in Piazza Municipio verrà organizzato il teatro dei burattini. E poi ci sarà la pista di pattinaggio su ghiaccio, dove grandi e piccini potranno divertirsi sotto il cielo stellato.

Come detto in precedenza, il Natale a Bolzano è fatto anche di tradizioni antiche, che trovano spazio in eventi come la visita di San Nicolò del 6 dicembre, oppure l’arrivo dei temibili “Krampus”, previsto per l’8 dicembre, in cui potremo conoscere queste figure mitologiche che da sempre fanno parte del folklore altoatesino.

Alla scoperta del centro storico

Una visita a Bolzano durante il periodo natalizio ci darà inoltre la possibilità di scoprire il ricco patrimonio storico e culturale della città. Il Mercatino diventa cosi il pretesto per esplorare i vicoli medievali, le piazze ed i monumenti che rendono Bolzano una città affascinante in ogni stagione, ma che a Natale si vestono di un fascino particolare. Dalle visite guidate che attraversano Piazza Walther fino al Duomo e ai Portici, ai musei che aprono le loro porte per l’iniziativa “Find & Win”, Bolzano avrà sempre qualcosa da farvi scoprire.

Qui per maggiori informazioni.

