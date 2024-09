Questo bellissimo borgo arroccato sul mare è il comune più piccolo d’Italia (e si trova dove meno te l’aspetti)

Atrani è il comune più piccolo d’Italia, ma è anche allo stesso tempo il più popoloso della provincia di Salerno: una perla della Costiera Amalfitana che vale la pena visitare

Questo incantevole borgo affacciato sul mare è il comune più piccolo d’Italia. Atrani, situato in Campania, è un vero gioiello di bellezza inimmaginabile della Costiera Amalfitana, caratterizzato da una sola strada e una spiaggia di pescatori.

Le bellezze della Costiera sono conosciute in tutto il mondo e sono una destinazione di viaggio per ogni turista almeno una volta nella vita. Dai colori di Positano alle peculiarità di Amalfi, dai pittoreschi villaggi come Minori e Maiori, ogni angolo nasconde scoperte sorprendenti.

Tuttavia, grazie a una passeggiata o una gita in mare, è possibile scoprirne anche i dettagli meno conosciuti. In mezzo a queste località famose, spicca il borgo di Atrani, originariamente un villaggio di pescatori. La sua estensione, con soli 0,1206 km² di superficie, lo rende il comune con la più alta densità nella provincia di Salerno.

Un maremoto e un’alluvione ne hanno segnato la storia

La storia di Atrani è affascinante ed allo stesso tempo tragica. Con una popolazione di 791 abitanti, è il comune più piccolo d’Italia, ma è anche il più popoloso della provincia di Salerno. Le sue radici risalgono all’epoca romana, quando la sua estensione era molto più ampia, comprendendo anche Ravello e cinque chiese in pochi chilometri.

Poi, però, il maremoto del 25 novembre 1343 ha sommerso parti di Amalfi e Atrani, portando al declino del ducato di Atrani che è stato successivamente inglobato nel principato di Salerno. Nel 2010, Atrani ha subito un’altra alluvione che ha causato due morti. Oggi, del borgo rimane solo una spiaggia e una strada, circondate da poche case.

Le bellezze di Atrani sono evidenti al primo sguardo: la struttura unica arroccata che si erge a picco sul mare e che è raggiungibile attraverso una scala dalla strada principale, insieme alle numerose chiese e grotte conferiscono a questo luogo un fascino irresistibile.

Spiccano la Grotta e casa di Masaniello, che si dice abbia ospitato il capopopolo napoletano inseguito dai soldati del Viceré. È noto che la casa della famiglia materna di Masaniello si trovasse poco distante, vantando origini atranesi. Insomma, Atrani è una tappa imperdibile in un itinerario di viaggio alla scoperta delle bellezze della Costiera Amalfitana, facilmente visitabile in un weekend o anche in una sola giornata.

