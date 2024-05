Bandiere Blu 2024: la lista delle migliori spiagge della Liguria

La Liguria detiene ancora il primato delle Bandiere Blu, con 34 località premiate quest'anno! Ecco dove si trovano le spiagge più belle e pulite di questa affascinante Regione

Sono ben 34 i comuni liguri che hanno conquistato la prestigiosa Bandiera Blu quest’anno. Anche nel 2024 la Liguria domina la classifica delle località marine e lacustri italiane premiate dalla Foundation for Environmental Education (Fee). Come da tradizione, l’ambito riconoscimento viene assegnato sulla base di 32 criteri, fra cui la bellezza paesaggistica e naturalistica, l’efficienza degli impianti di depurazione, la mobilità sostenibile e l’accessibilità.

Per quest’edizione la splendida Liguria vanta due new entry: Borgio Verezzi, in provincia di Savona, e Recco, nel Genovese; mentre i due comuni Ameglia – in provincia della Spezia – e Taggia – in provincia di Imperia – hanno perso i due vessilli blu. Scopriamo nel dettaglio quali sono tutte le località che si sono distinte per il loro mare e i servizi offerti.

Tutte le località premiate (suddivise per provincia)

Imperia:

Bordighera

Sanremo

Riva Ligure

Santo Stefano al Mare

San Lorenzo al Mare

Imperia

Diano Marina

Savona:

Laigueglia

Ceriale

Borghetto Santo Spirito

Loano

Pietra Ligure

Borgio Verezzi

Finale Ligure

Noli

Spotorno

Bergeggi

Savona

Albissola Marina

Albisola Superiore

Celle Ligure

Varazze

Genova:

Sori

Recco

Camogli

Santa Margherita Ligure

Chiavari

Lavagna

Sestri Levante

Moneglia

La Spezia:

Framura

Bonassola

Levanto

Lerici

Fonte: FEE

