Quali sono i borghi italiani più ricercati? La classifica di queste perle meravigliose

Lo studio “Borghi italiani online 2024” ha classificato i borghi storici più ricercati dagli utenti: al primo posto c’è Tropea, seguita da Alberobello e Civita di Bagnoregio

Lo studio “Borghi italiani online 2024” realizzato da Telepass ha messo in luce le destinazioni più ricercate dagli utenti, offrendo uno sguardo sul crescente interesse verso i borghi storici italiani. Analizzando le ricerche dal 2020 al 2023, emerge che luoghi come Tropea, Alberobello e Civita di Bagnoregio sono tra i più amati e ricercati sul web, seguiti da altre perle come Maratea, Otranto e Sperlonga.

Con circa 62 milioni di ricerche solo nel 2023, i borghi rappresentano ormai una delle destinazioni preferite da turisti italiani e stranieri, con un incremento del 45% rispetto al 2020. Tropea domina le ricerche con una media di 148.300 clic mensili.

La località calabrese è nota per le sue splendide coste e il patrimonio storico, che la rendono meta estiva per eccellenza. Segue Alberobello, celebre per i caratteristici trulli dichiarati patrimonio UNESCO, con una media di 129.000 ricerche mensili, mentre Civita di Bagnoregio, chiamata “la città che muore”, si posiziona terza con 112.900 ricerche grazie al fascino del suo borgo inaccessibile e ricco di storia.

In inverno c’è molto interesse riguardo a Subiaco, Vipiteno e Locorotondo

La ricerca evidenzia un maggiore interesse per i borghi del Sud Italia e delle Isole, che attirano il maggior numero di visitatori singoli rispetto a tutte le altre aree. Sebbene il Centro Italia abbia il maggior numero di ricerche complessive, il Sud spicca per l’attrattività dei suoi borghi, tra cui anche la Puglia con Alberobello e Locorotondo, e la Calabria con Tropea, che mantengono alta l’attenzione degli utenti. Il Lazio, invece, si distingue per alcune destinazioni storiche molto amate, come Subiaco e Ronciglione.

Le ricerche sui borghi rivelano inoltre delle tendenze stagionali. D’estate, Tropea e Alberobello sono protagonisti delle ricerche, con Maratea e Otranto registrano picchi nei mesi più caldi, tra luglio e agosto. In inverno, mete come Subiaco, Vipiteno e Locorotondo risvegliano l’interesse grazie al fascino natalizio e alla loro bellezza unica anche durante i mesi freddi.

Tra i borghi emergenti, Ronciglione ha visto un’impennata delle ricerche negli ultimi anni, grazie alla vittoria del concorso Borgo dei Borghi e al suo rinomato Carnevale, che ha catturato molta attenzione sui social. Infine lo studio evidenzia come alcune destinazioni siano molto amate anche dai turisti stranieri.

Alberobello è particolarmente ricercata da Francia, Regno Unito e Spagna, mentre Tropea ha conquistato il pubblico svizzero. Negli Stati Uniti, Vernazza nelle Cinque Terre riscuote successo, mentre Malcesine, sul Lago di Garda, è una meta apprezzata dai turisti tedeschi, attratti dal mix di paesaggi naturali e cultura locale.

Fonte: Moveo

