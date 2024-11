Bernina Express: come prenotare un viaggio a bordo dell’espresso più lento e suggestivo d’Europa (prima che i posti finiscano)

Scopri come prenotare un viaggio a bordo del Bernina Express, l'espresso più lento e panoramico d'Europa. I posti per questa esperienza unica tra le Alpi svizzere e italiane stanno per esaurirsi: esplora paesaggi mozzafiato e il comfort delle carrozze panoramiche mentre ti immergi in un itinerario che attraversa il Patrimonio UNESCO delle Alpi.

Un viaggio sul Bernina Express è molto più di una semplice traversata alpina: è un’immersione unica tra i paesaggi incontaminati e i colori intensi che solo le Alpi sanno offrire. Dalle montagne innevate della Svizzera fino alle palme di Tirano, attraversando un percorso mozzafiato e ineguagliabile al mondo, questo treno collega due universi naturali opposti e porta i suoi passeggeri su un tragitto divenuto Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

Con i suoi 55 tunnel e 196 ponti, il Bernina Express si snoda tra vertiginosi dislivelli, passando per l’Ospizio Bernina a 2.253 metri, il punto più alto della Ferrovia Retica. Le carrozze panoramiche del treno offrono una vista privilegiata, ideale per godersi ogni scorcio, ogni angolo di questo spettacolo naturale. In autunno, le Alpi sono dipinte di colori caldi, le foreste si accendono di toni dorati, e i laghetti alpini riflettono i ghiacciai e i cieli cristallini in un’atmosfera che rende questa stagione perfetta per un viaggio sul trenino rosso.

Il percorso del Bernina Express

Partendo dalla storica città svizzera di Coira, il treno attraversa paesaggi alpini tra i più selvaggi d’Europa, dai borghi e le pinete, fino a gole rocciose e monumenti architettonici come il viadotto di Landwasser. Per chi desidera proseguire l’avventura dopo Tirano, l’autobus Bernina Express offre un’estensione del viaggio tra i vigneti della Valtellina, costeggiando il lago di Como e attraversando piccoli paesi pittoreschi fino a Lugano.

Il Bernina Express è molto più di un treno; è una finestra su scenari alpini senza tempo e, allo stesso tempo, un mezzo che valorizza la sostenibilità e il turismo lento. Accomodati in carrozze riscaldate in inverno o scegli le carrozze cabrio d’estate per un’esperienza immersiva. Sali a bordo per un viaggio indimenticabile nel cuore delle Alpi, dove natura e ingegno umano si fondono per offrire un’esperienza unica tra Italia e Svizzera.

Come prenotare

Per viaggiare sul Bernina Express, è indispensabile effettuare una prenotazione del posto e acquistare un biglietto di trasporto pubblico valido, disponibile già sei mesi prima della data desiderata. La prenotazione del posto è obbligatoria per garantirsi un posto sulle carrozze panoramiche, ma il biglietto di trasporto può essere acquistato separatamente, senza limiti di disponibilità.

Durante il processo di prenotazione, è possibile applicare riduzioni come “Solo prenotazione,” “Swiss Travel Pass,” “Carta metà prezzo,” o tariffe speciali per bambini.

Per maggiori informazioni clicca qui

