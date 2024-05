Bandiere Blu 2024: la lista completa delle migliori spiagge della Sardegna

Scopriamo quali sono tutte località balneari della Sardegna che hanno ottenuto la prestigiosa Bandiera Blu nel 2024 per il mare più bello e i servizi offerti

Per il 2024 la Sardegna conferma le sue 15 località balneari premiate con la Bandiera Blu, “l’Oscar” assegnato ogni anno dalla Foundation for Environmental Education (Fee). La splendida isola, con le sue calette e spiagge paradisiache, si piazza sesta in classifica, mentre il primato spetta alla Liguria con ben 34 comuni che hanno ottenuto il vessillo blu.

Come da tradizione, l’ambito riconoscimento viene assegnato sulla base di 32 criteri, fra cui la bellezza paesaggistica e naturalistica, l’efficienza degli impianti di depurazione, la mobilità sostenibile e l’accessibilità. Vediamo nel dettaglio quali sono le spiagge sarde al top.

Le spiagge premiate provincia per provincia

Provincia di Cagliari

Quartu Sant’Elena:

Mari Pintau

Poetto

Provincia di Carbonia-Iglesias

Sant’Antioco:

Maladroxia/Coacuaddus

Provincia di Nuoro

Bari Sardo:

Bucca ‘e Strumpu

Torre di Barì

Sa Marina

CEA

Tortolì:

Porto Frailis, Ponente (nota “La Capannina”)

Orrì Foxilioni, Muxì (il Golfetto)

Lido di Orrì (I e II Spiaggia)

Lido di Cea

San Gemiliano

Le Piscinette

Provincia di Oristano

Oristano:

Torregrande

Provincia di Sassari

Sorso:

Spiaggia della Marina

Marina di Sorso (quarto/quinto/settimo pettine)

La Maddalena:

Bassa Trinità

Carlotto/Nido d’Aquila

Cala Garibaldi/Due mari/spiaggia del Relitto (Isola di Caprera)

Spiaggia del pesce (Isola di Santo Stefano)

Lo Strangolato

Monte d’a Rena

Porto Lungo,

Spalmatore

Tegge

Santa Teresa Gallura:

Rena Ponente (Loc. Capo Testa)

Rena Bianca (da quest’anno a numero chiuso)

Rena di Levante-Zia Culumba (Loc. Capo Testa)

La Taltana- Santa Reparata

Conca Verde

La Marmorata

Castelsardo:

Sacro Cuore/Ampurias

Madonnina/Stella Maris

Ex Palazzo Americani

Aglientu:

Vignola Mare,

Rena Majore,

Lu Chiscinagghju

Budoni:

Baia di Budoni

Sassari:

Porto Ferro

Porto Palmas

Platamona Rotonda

Palau:

Isolotto

Palau Vecchio

Badesi:

Li Junchi

Li Mindi

Baia delle Mimose-Pirottu

Li Frati

Lu Poltu Biancu

Trinità D’Agultu e Vignola:

La Marinedda

Cala Sarraina

Lunga Isola Rossa

