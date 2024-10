Alto Adige: questi sono gli hotel più sostenibili da scegliere per una vacanza che rispetti anche l’ambiente

Da hotel con certificazioni ecologiche a rifugi energeticamente autosufficienti, qui il benessere incontra la sostenibilità. Ogni soggiorno ti permette di vivere un’esperienza autentica e green: goditi panorami mozzafiato, prodotti a km zero e attività eco-friendly.

L’Alto Adige è un esempio concreto di come il turismo possa essere sviluppato in armonia con l’ambiente, trasformando ogni soggiorno in un’esperienza autentica e rispettosa dell’ambiente circostante. Qui, il turismo sostenibile non è solo una tendenza, ma una filosofia integrata nella cultura locale, che abbraccia il rispetto per la biodiversità, la promozione di economie locali e la riduzione dell’impatto ambientale.

In questo contesto si inserisce il Marchio di Sostenibilità Alto Adige, una certificazione che garantisce il rispetto di criteri rigorosi in termini di ecologia, economia e impatto sociale. Questo marchio, assegnato alle strutture ricettive che adottano misure concrete per ridurre l’impronta ecologica e migliorare la vita della comunità locale, è un segnale tangibile dell’impegno del territorio nel promuovere un turismo responsabile.

Le strutture alberghiere, infatti, non si limitano a minimizzare il loro impatto ambientale, ma si impegnano attivamente a restituire qualcosa al territorio. Questo approccio si riflette nell’uso di materiali naturali e locali per le costruzioni, nelle tecnologie energetiche a basso impatto, e in un rapporto profondo con la natura, che viene valorizzata attraverso pratiche agricole sostenibili e una promozione del territorio autentica e consapevole.

In questo articolo vedremo alcune delle realtà più virtuose, strutture ricettive che sono riuscite da integrare il comfort e il lusso con una filosofia ecologica e attenta al territorio.

Hotel Weihrerhof

Il Weihrerhof è un luogo dove la sostenibilità e il rispetto per la natura sono al centro di tutto. Situato sulle rive del Lago di Costalovara, sull’altopiano del Renon, offre ai suoi ospiti un’esperienza di totale armonia con la natura. Immerso nella tranquillità delle montagne, il Weihrerhof è il posto perfetto per distaccarsi dalla frenesia quotidiana.

Certificato dal Global Sustainable Tourism Council (GSTC), l’hotel adotta un approccio concreto alla sostenibilità: arredamento in materiali locali, cucina con ingredienti biologici e del territorio, e camere accoglienti in legno e pietra che riflettono il paesaggio naturale.

Anche la SeaSpa segue questa filosofia green, utilizzando energia rinnovabile e prodotti biologici locali. Inoltre, i trattamenti includono la linea cosmetica esclusiva BergSea, ispirata alla purezza del lago e alle erbe alpine.

La posizione unica del Weihrerhof, ben collegata dai mezzi pubblici, invita a scoprire l’Alto Adige con attività all’aperto come escursioni, tour in e-bike e nuotate nel lago d’estate, oppure pattinaggio in inverno. Un modo per vivere la natura in modo autentico e rispettoso, in ogni stagione

Workation Residence AMA Stay

Situato tra le valli di San Vigilio di Marebbe, l’AMA Stay è un residence che unisce lavoro e relax, mantenendo un forte impegno verso la sostenibilità. Qui, la vita quotidiana si basa su pratiche eco-consapevoli, con un’attenzione concreta alla preservazione dell’ambiente.

La struttura ha ottenuto il Sigillo GSTC e il Marchio di sostenibilità dell’Alto Adige, che certificano il suo impegno ambientale. L’AMA Stay utilizza materiali locali e tecnologie a basso impatto energetico, come l’impianto fotovoltaico e le stazioni di ricarica per veicoli elettrici.

Per chi desidera esplorare la natura in modo sostenibile, è possibile noleggiare e-bike e immergersi nel territorio senza inquinare.

La filosofia del residence promuove anche una dimensione comunitaria: attraverso iniziative come gli AMA Community Days, ospiti e staff partecipano insieme a momenti di formazione e attività sulla sostenibilità. Questo approccio mira a rendere la consapevolezza ambientale parte integrante del soggiorno, contribuendo a preservare il futuro delle Dolomiti.

Hotel Bergschlössl

Il Bergschlössl di Luson è molto più di un semplice hotel: è un luogo dove la conduzione familiare dona un’anima speciale alla struttura, creando un’atmosfera autentica e accogliente. Gestito con cura e passione dalla famiglia Hinteregger, composta da ben 12 membri, ogni dettaglio dell’hotel riflette l’amore per la natura e per l’ospitalità. Questo forte legame familiare si percepisce in ogni angolo, dal caloroso benvenuto agli ospiti, fino all’attenzione personalizzata che rende ogni soggiorno unico.

La bellezza di questa conduzione familiare emerge anche nell’educazione ambientale rivolta ai più piccoli. I laboratori con la mascotte dello gnomo dell’acqua insegnano il valore del rispetto per la natura, coinvolgendo i bambini in attività divertenti e istruttive. Dal 2011, l’hotel è certificato con l’Ecolabel, testimonianza del suo impegno per la sostenibilità. Questo riconoscimento attesta l’adozione di pratiche ecologiche, come l’uso di prodotti biologici e locali, la riduzione degli sprechi e il rispetto di standard ambientali rigorosi. Inoltre, il Bergschlössl vanta un centro spa alpino, dove gli ospiti possono rilassarsi e rigenerarsi immersi nella bellezza delle montagne, e una fattoria didattica con oltre 20 animali, che offre un’esperienza autentica per grandi e piccoli, permettendo loro di entrare in contatto diretto con la vita rurale.

La gestione familiare si intreccia così con la sostenibilità, dando vita a un’esperienza genuina, fatta di piccole attenzioni e gesti autentici, che rendono il Bergschlössl un rifugio speciale per chiunque desideri vivere la natura in modo semplice e profondo.

Flora Hotel & Suites

Situato nel centro di Merano, il Flora Hotel & Suites è un B&B che riesce a coniugare la centralità urbana con un forte impegno verso la sostenibilità. Immerso in un meraviglioso giardino e con accesso diretto alla Passeggiata lungo il Passirio, il Flora è un’oasi di tranquillità che pone al centro delle sue attività il benessere degli ospiti e la cura del territorio.

L’hotel ha ottenuto nel 2023 il Marchio Sostenibilità Alto Adige al livello 3, il più alto possibile, che testimonia il grande impegno nel promuovere un turismo responsabile. Ciò che rende il Flora speciale è la costante attenzione alla regionalità: i prodotti utilizzati in cucina sono a km zero e certificati biologici, una scelta che riduce l’impatto ambientale e supporta l’economia locale.

La struttura del Flora Hotel & Suites adotta un processo olistico, il quale abbraccia sia l’aspetto ambientale che quello sociale e che coinvolge tutto lo staff e gli ospiti, sensibilizzandoli su temi legati alla sostenibilità.

OLM Nature Escape

L’OLM Nature Escape è un’innovativa oasi di sostenibilità nel cuore dell’Alto Adige, un hotel che ridefinisce il concetto di turismo ecologico, offrendo un’esperienza di soggiorno all’insegna del comfort e del rispetto ambientale. Ciò che lo rende davvero speciale è la sua completa autosufficienza energetica: grazie a sistemi avanzati di energia rinnovabile, l’OLM è in grado di produrre tutta l’elettricità e il calore necessari al suo funzionamento, senza impattare sull’ambiente. Pannelli solari, sistemi di raccolta dell’acqua piovana e materiali costruttivi naturali ed ecocompatibili sono solo alcuni degli elementi che rendono l’hotel un modello di architettura sostenibile.

Immerso in un paesaggio naturale straordinario, l’OLM Nature Escape offre un design moderno che si fonde perfettamente con l’ambiente circostante, creando un rifugio tranquillo dove gli ospiti possono rilassarsi in totale armonia con la natura. Ogni aspetto della struttura è stato progettato per ridurre al minimo l’impatto ecologico, dal riscaldamento a emissioni zero fino alla scelta di prodotti locali e biologici per la cucina. Questo equilibrio tra innovazione e attenzione all’ambiente rende l’OLM un esempio eccellente di come il lusso e la sostenibilità possano coesistere, offrendo un soggiorno che non solo rigenera il corpo e la mente, ma contribuisce anche a preservare il meraviglioso patrimonio naturale dell’Alto Adige.

