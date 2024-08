Alla scoperta dei luoghi più freschi del Lazio: le migliori oasi per fuggire dalle isole di calore di Roma

Scopriamo i posti dove poter trascorre una giornata al fresco, lontano dalla calura della città: ecco i luoghi anti-afa a Roma e dintorni

L’estate a Roma è nota per le temperature torride, l’umidità soffocante e i picchi di calore che, ormai anche a giugno, possono sfiorare i 40 gradi. In queste condizioni, l’aria condizionata diventa un’ancora di salvezza, sia a casa che al lavoro. Tuttavia, c’è un’alternativa più naturale e rigenerante per sfuggire all’afa: una gita fuori porta nei luoghi “anti-afa” che circondano la capitale. A pochi chilometri da Roma, esistono delle oasi naturali in cui trovare sollievo e refrigerio, veri e propri rifugi estivi immersi nella natura.

Oasi di frescura: parchi naturali, ville e giardini

Se si cerca un po’ di sollievo dal caldo cittadino, il Lazio offre una varietà di parchi naturali, riserve, ville e giardini. Questi spazi verdi non solo permettono di godere di temperature più miti, ma offrono anche l’opportunità di immergersi in una natura rigogliosa e rilassante. Il Parco della Valle del Treja, ad esempio, con le cascate ed i sentieri ombrosi, è un luogo perfetto per una passeggiata rinfrescante. Altrettanto suggestivo è il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, che con la sua estesa area protetta regala paesaggi montani ed un clima piacevolmente fresco.

Non si possono poi dimenticare i meravigliosi giardini e le ville storiche del Lazio. Il Parco di Villa Gregoriana, con la Cascata Grande, è un angolo di paradiso in cui la frescura dell’acqua e l’ombra degli alberi secolari offrono un sollievo immediato dalla calura. Similmente, Villa d’Este a Tivoli, celebre per le fontane spettacolari, rappresenta un’oasi di bellezza e freschezza a pochi passi da Roma. E come non menzionare il Giardino di Ninfa, un gioiello botanico ai piedi dei Monti Lepini, dove l’abbondanza di piante e fiori crea un ambiente umido e fresco anche nelle giornate più calde.

Rifugi sotterranei: grotte e cascate

Il Lazio è ricco di grotte e cascate, luoghi dove la natura selvaggia e incontaminata offre un riparo naturale dal caldo. Questi angoli nascosti, spesso poco conosciuti, sono accessibili con facilità e rappresentano delle mete ideali per chi cerca refrigerio in estate. Le Grotte di Pastena e di Collepardo, situate in provincia di Frosinone, sono due esempi eccellenti. Le prime, situate all’interno del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, sono completamente percorribili ed offrono un ambiente fresco e umido, perfetto per sfuggire al calore esterno. Le Grotte di Collepardo, con le maestose volte ricche di stalattiti e stalagmiti, offrono un’esperienza altrettanto affascinante. A completare l’esperienza speleologica, il Pozzo d’Antullo, una grandiosa voragine di origine carsica situata nel comune di Collepardo, rappresenta un ulteriore punto di interesse per chi ama esplorare i segreti del sottosuolo.

Le cascate sono un altro rifugio perfetto contro l’afa. Le Cascate di Monte Gelato, situate nel Parco Valle del Treja a Mazzano Romano, sono tra le più famose del Lazio e sono in grado di offrire un ambiente incontaminato, ideale per trascorrere una giornata in famiglia o con gli amici. Qui, immergere i piedi nelle acque fresche del torrente o semplicemente ascoltare il suono delle cascate è un modo semplice ma efficace per rigenerarsi.

Laghi: specchi d’acqua che rinfrescano l’anima

I laghi del Lazio sono mete perfette per una giornata al fresco. Questi specchi d’acqua, circondati da boschi e montagne, offrono non solo una pausa dal caldo, ma anche paesaggi mozzafiato e tante attività all’aria aperta. Il Lago Albano, ad esempio, situato nei Castelli Romani, è una destinazione molto popolare per chi desidera sfuggire alla calura della città. Acqua cristallina e sponde ombreggiate vi aspettano, in un luogo ideale per un picnic, una nuotata o una passeggiata.

Il Lago di Bracciano, uno dei più grandi e puliti del Lazio, è circondato dai borghi di Anguillara e Trevignano ed offre una varietà di attività acquatiche e non solo. Qui, la brezza che soffia costantemente sul lago rende l’ambiente particolarmente piacevole anche nelle giornate più calde. Altrettanto affascinante è il Lago di Bolsena, il più grande lago vulcanico d’Europa nonché destinazione perfetta per una gita estiva.

Per chi cerca un po’ di tranquillità e un clima più fresco, il Lago del Turano e il Lago del Salto, entrambi in provincia di Rieti, offrono paesaggi montani e un ambiente sereno, lontano dal caos cittadino. Questi laghi, meno conosciuti rispetto ad altri, regalano momenti di pace immersi nella natura, con la possibilità di fare escursioni, pescare o semplicemente rilassarsi sulle sponde.

Borghi di montagna

Infine, tra i luoghi più freschi del Lazio, spiccano i borghi di montagna, autentiche perle incastonate tra le vette appenniniche. Questi piccoli paesi, spesso arroccati su colline o monti, offrono non solo temperature più miti, ma anche un viaggio nella tradizione e nella storia. Cervara di Roma, il borgo più alto del Lazio con i suoi 1053 metri di altitudine, è un esempio perfetto di come si possa unire la bellezza del paesaggio alla frescura dell’aria montana.

Altri borghi come Filettino, Collalto Sabino e Leonessa, con le tipiche stradine strette e le case in pietra, regalano atmosfere d’altri tempi e temperature decisamente più piacevoli rispetto alla pianura. Anche borghi situati a quote più basse, come San Donato Val di Comino e Vico nel Lazio, offrono angoli freschi e ombreggiati, ideali per passeggiate estive tra vicoli e piazzette.

