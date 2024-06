Abbiamo visitato le cascate del Varone (l’unica cascata in Italia con una grotta interna visitabile)

Scopriamo le cascate del Varone, l'unica cascata in Italia con una grotta interna visitabile! All'interno troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno per visitare questo splendido luogo, compresi giorni, orari e prezzo dei biglietti.

Le cascate del Varone, in Trentino-Alto Adige, rappresentano una delle meraviglie naturali più affascinanti d’Italia.

Situate a pochi chilometri da Riva del Garda, le cascate del Varone offrono ai visitatori un’esperienza indimenticabile grazie alla presenza di una grotta interna esplorabile, caratteristica che le distingue da tutte le altre cascate italiane.

Il Parco Grotta Cascata Varone si trova precisamente a circa 3 km a nord di Riva del Garda, in direzione Tenno, ed è facilmente raggiungibile anche tramite autobus pubblici extraurbani che partono con frequenza oraria da Riva del Garda. Questo lo rende una meta ideale non solo per chi viaggia in auto, ma anche per chi preferisce i mezzi pubblici.

La cascata del Varone sono una delle attrazioni naturalistiche più apprezzate di tutto l’Alto Garda. La sua apertura al pubblico risale al 20 giugno 1874, data in cui fu inaugurata alla presenza di illustri ospiti come il Re di Sassonia Giovanni e il Principe Nicola del Montenegro. Da allora, il Parco Grotta Cascata Varone è diventato una delle destinazioni preferite dai turisti che visitano il Garda, grazie anche alla presenza di un parco picnic ben attrezzato e di parcheggi gratuiti che rendono la visita ancora più piacevole.

L’alimentazione della cascata è dovuta alle perdite sotterranee del suggestivo lago di Tenno, che formano il torrente Magnone. Questo torrente, con un salto di quasi 100 metri, si tuffa fragorosamente nella forra, creando uno spettacolo naturale di rara bellezza. Il percorso attraverso il parco consente di ammirare il salto d’acqua da due diverse prospettive: una inferiore e una superiore.

A soli 50 metri dalla biglietteria, situata in un edificio progettato dall’architetto Giancarlo Maroni (celebre per aver progettato anche il Vittoriale degli Italiani, residenza di Gabriele D’Annunzio a Gardone Riviera), si trova l’accesso alla grotta inferiore. Qui, i visitatori possono osservare da vicino il lavoro di erosione delle rocce calcaree, un processo durato circa 20.000 anni. Avanzando nella forra, si raggiunge la parte finale della caduta d’acqua, dove il fragore e la potenza del flusso sono a dir poco impressionanti.

Come visitare le Cascate del Varone

Dopo aver esplorato la grotta inferiore, i visitatori possono tornare sui propri passi e risalire attraverso il parco ed il giardino botanico, un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura, con una varietà di piante che prosperano grazie al microclima unico del Garda.

Al termine di questa piacevole passeggiata si raggiunge finalmente la grotta superiore, il principale punto di osservazione della cascata. L’accesso a questa grotta è reso possibile da un tunnel di circa 15 metri, scavato dall’uomo, che conduce fino all’interno della montagna, dove lo spettacolo è davvero straordinario: ci si trova di fronte a una gola impressionante, completamente scavata dall’acqua, con una profondità di quasi 100 metri, con il fragore dell’acqua, le correnti d’aria e la vaporizzazione dell’acqua a creare un’atmosfera unica, capace di avvolgere completamente i visitatori.

Cenni storici sulle cascate del Varone

Come già osservato in precedenza, l’inaugurazione ufficiale della cascata avvenne il 20 giugno 1874, con una cerimonia solenne alla presenza del Principe Nicola di Montenegro, che in quel periodo era in villeggiatura sul Lago di Garda. Questo evento fu un grande avvenimento per la comunità di Riva del Garda, coinvolgendo tutte le autorità locali e venendo ricordato come una grande festa cittadina. Da quel momento, la Cascata del Varone divenne una tappa immancabile per qualsiasi visita ufficiale, con ospiti di rilievo accompagnati a scoprirne le meraviglie.

Nel corso degli anni, la cascata ha attirato l’attenzione e l’ammirazione di numerosi personaggi illustri, tra cui possiamo ricordare il Principe Umberto II, Gabriele D’Annunzio, l’Imperatore Francesco Giuseppe, Franz Kafka e Thomas Mann.

Questi visitatori illustri hanno lasciato testimonianze del loro passaggio, contribuendo a rendere la cascata famosa non solo in Italia ma anche all’estero.

Orari e prezzi per visitare le cascate del Varone

La visita al Parco Grotta Cascata del Varone è possibile secondo gli orari stagionali, variabili durante l’anno per meglio adattarsi alle condizioni climatiche e alla luce naturale.

Ecco gli orari di apertura:

Gennaio – Febbraio: dalle 10.00 alle 17.00

Marzo: dalle 09.00 alle 17.00

Aprile: dalle 09.00 alle 18.00

Maggio – Giugno – Luglio – Agosto: dalle 09.00 alle 19.00

Settembre: dalle 09.00 alle 18.00

Ottobre: dalle 09.00 alle 17.00

Novembre – Dicembre: dalle 10.00 alle 17.00

Chiuso il 25 dicembre

Per quanto riguarda i prezzi, il biglietto individuale costa 7 euro. Sono previste tariffe agevolate per le famiglie e per i gruppi, con sconti significativi per comitive e gruppi scolastici. Ad esempio, una famiglia composta da due adulti e un bambino paga 19 euro, mentre per due adulti con tre bambini il costo è di 28 euro. I gruppi di almeno 20 persone possono usufruire di un biglietto cumulativo al costo di 5 euro a persona, mentre per gli studenti il prezzo è di 4 euro ciascuno.

Come arrivare alle cascate del Varone

Il Parco Grotta Cascata Varone è situato in Località le Foci 3, 38060 Tenno (TN), facilmente raggiungibile seguendo la statale 421 in direzione Ponte Arche e poi seguendo le indicazioni per Tenno. Prima di raggiungere il paese, basterà seguire le indicazioni per Varone.

Cosa portare alle cascate del Varone

Per evitare di compiere il percorso completamente zuppi, consigliamo di portare impermeabili, k-way, stivali, berretti e quant’altro possa riparare dall’acqua.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale.

