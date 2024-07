Abbiamo visitato la cantina altoatesina più a nord d’Italia: si trova a Rio Pusteria e produce vini biologici, sidro e succo di mela

Scopri la cantina più a nord d'Italia situata a Rio Pusteria, in Alto Adige. Produciamo vini biologici, sidro e succo di mela di alta qualità

Nelle vicinanze della storica Chiusa di Rio di Pusteria e all’ingresso della Val Pusteria, si trova un luogo davvero speciale: la cantina Santerhof. Questa cantina, la più settentrionale d’Italia, non è un semplice agriturismo, ma un’oasi di varietà unica nel suo genere.

Viti e mele: un tripudio di biodiversità

Il Santerhof è un tripudio di biodiversità, dove prosperano oltre 40 varietà di mele, molte delle quali ormai dimenticate, insieme a drupacee, uva da vino e da tavola (PIWI). In questo agriturismo biologico, la priorità non è la quantità, ma la qualità e la varietà. La famiglia Gasser, che gestisce la cantina con passione, ci ha accolto con autentica cordialità, e ci ha portato a scoprire la loro filosofia agricola. Qui, viti, mele, pere, prugne e susine trovano casa, coltivate con metodi naturali che escludono l’uso di pesticidi.

I vini biologici in bottiglia

Dal 1996, la cantina Santerhof produce vini di alta qualità seguendo le linee guida del biologico. Le uve, raccolte con cura a piena maturazione, vengono lavorate delicatamente in azienda e conservate in cantina. Qui si producono eccellenti vini bianchi, rossi e un vino rosato, utilizzando varietà di uva resistenti ai funghi (PIWI) che necessitano di pochissimi trattamenti.

Il punto vendita del Santerhof offre una vasta gamma di prodotti biologici: vini rossi e bianchi, vino dolce, succo di mela e succo d’uva, oltre a una selezione di frutta, inoltre utilizzano una variopinta varietà di mele per la produzione del succo di mela, che viene pressato, pastorizzato e imbottigliato in bottiglie di vetro.

Quali sono i vitigni coltivati

Tra i vitigni coltivati spiccano il Souvignier Gris, il Muscaris, il Cabernet Cortis, il Solaris e il Bronner.

Il Souvignier Gris, un ibrido tedesco ottenuto dall’incrocio tra Seyval Blanc e Zähringer, è noto per la sua resistenza alle malattie della vite e la capacità di produrre vini bianchi aromatici con note di frutta tropicale e agrumi.

Il Muscaris, anch’esso un ibrido, è apprezzato per il suo intenso aroma muschiato e la sua elevata resistenza a muffe e parassiti, rendendolo ideale per climi umidi.

Il Cabernet Cortis, nato dall’incrocio tra Cabernet Sauvignon e Solaris, è celebre per i suoi vini rossi robusti con sentori di frutti di bosco e spezie, oltre alla sua resistenza a malattie fungine.

Il Solaris è un vitigno bianco molto resistente, capace di produrre vini freschi e fruttati, spesso con note di mela verde e agrumi.

Infine, il Bronner, sviluppato in Germania, offre vini bianchi di alta qualità, caratterizzati da aromi delicati di frutta matura e una buona struttura, ed è altamente resistente alle malattie della vite, riducendo così la necessità di trattamenti chimici.

Una casa per Madre Natura e gli animali

Il Santerhof non è solo un paradiso per le piante, ma anche per gli animali. Maiali, polli, pecore Skudde e capre scorrazzano liberamente nel recinto esterno, contribuendo a creare un ecosistema equilibrato e sostenibile.

Da oltre 30 anni, il Santerhof di Rio di Pusteria produce seguendo le rigide linee guida del biologico per le coltivazioni di uva e mele. Le principali cultivar di mele, come Topazio, Pinova e Florina, insieme a molte altre varietà, vengono curate con dedizione per offrire prodotti di altissima qualità. Visitare il Santerhof significa immergersi in un mondo dove la natura e la tradizione convivono in perfetta armonia.

