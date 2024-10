C’è anche Genova tra le migliori destinazioni del 2025 secondo Lonely Planet: la classifica  

Genova è l’unica città italiana tra le migliori destinazioni del 2025 secondo la guida “Best in Travel” di Lonely Planet grazie ad un mix di bellezze architettoniche, cucina e mare

Lonely Planet ha annunciato le migliori destinazioni per i viaggiatori del 2025 nella sua nuova guida “Best in Travel”, una raccolta di città, Paesi e regioni da esplorare per scoprire cultura, bellezza e sostenibilità. Quest’anno, Genova è l’unica città italiana inclusa nella lista delle dieci migliori destinazioni urbane.

Secondo Lonely Planet, la città ligure è straordinaria non solo per il suo patrimonio storico e per le bellezze architettoniche, come i Palazzi dei Rolli dichiarati patrimonio UNESCO, ma anche per l’autenticità della cucina e l’accessibilità al mare. Si consiglia di provare i sapori locali al Mercato Orientale e di lasciarsi incantare dalle vicine Cinque Terre.

Oltre a Genova, tra le città europee da visitare Lonely Planet suggerisce Tolosa, in Francia, un centro artistico in continua evoluzione, e Palma di Maiorca, in Spagna, famosa per il fascino artistico legato a Joan Miró e per le sue iniziative di sostenibilità. Anche Bansko, in Bulgaria, conosciuta come meta sciistica, si distingue per il suo recente slancio verso un turismo a tutto tondo, che ora include esperienze estive e uno spazio sempre più frequentato dai nomadi digitali.

Ci sono anche consigli sui Paesi da esplorare

Per chi ama esplorare oltre l’Europa, la guida evidenzia destinazioni uniche e culturalmente ricche come Pittsburgh, negli Stati Uniti, un tempo industriale ma oggi vibrante e creativo, o Edmonton, in Canada, celebre per il Fringe Festival.

La lista prosegue con città dal fascino internazionale come Curitiba in Brasile, con i suoi parchi e musei, e Osaka in Giappone, in attesa dell’Expo 2025. Anche l’India conquista un posto in classifica con Puducherry, che offre un’atmosfera unica tra storia coloniale francese e paesaggi esotici.

La guida segnala inoltre Paesi interi da scoprire. Per chi preferisce viaggiare in Europa, Lituania e Slovacchia sono le nuove gemme: la prima si distingue per il suo dinamismo culturale e per i paesaggi del Baltico, la seconda per la bellezza di città storiche come Bratislava. In Asia, il Laos è consigliato per la sua autenticità e per la recente rete ferroviaria che collega i suoi luoghi pittoreschi. In America Latina, il Paraguay è descritto come una destinazione di avventura e natura selvaggia, ideale per chi cerca ambienti poco frequentati.

Infine la guida dedica una sezione alle regioni emergenti, evidenziando località come il Terai in Nepal, le spiagge della Georgia negli Stati Uniti e la Valle del Canton Vallese in Svizzera, una fusione di paesaggi idilliaci e patrimonio storico.

➡️#Genova “Best in Travel 2025”: il capoluogo ligure scelto da @lonelyplanet tra le migliori destinazioni italiane “Grazie al suo fascino storico, alla cucina deliziosa e al futuro “elettrico” in arrivo con i nuovi mezzi di trasporto sostenibili”. ℹ️https://t.co/sK95YE3rbf pic.twitter.com/WcitosJFeS — COMUNE DI GENOVA (@ComunediGenova) October 23, 2024

Fonte: Lonely Planet

