Le 10 spiagge più belle di Formentera

Non c’è bisogno di volare fino ai Caraibi per trovare spiagge da sogno: Formentera, a due passi dall’Italia, è la destinazione perfetta per chi ama il mare e riempirsi gli occhi di bellezza. Se i luoghi troppo affollati non fanno per voi e non tollerate le temperature eccessivamente elevate, vi consigliamo di visitare l’isola in primavera inoltrata. È il periodo ideale per una parentesi all’insegna del relax e per fare dei bagni indimenticabili, lontani dal caos.

Di recente abbiamo avuto l’opportunità di visitare questa meraviglia delle Baleari, grazie all’Ente del Turismo spagnolo, e ce ne siamo totalmente innamorati. Vi portiamo alla scoperta delle spiagge più belle di Formentera.

Spiaggia di Illetes (Playa de Ses Illetes)

Ses Illetes, a Nord dell’isola, è senza dubbio la più famosa e iconica di Formentera, anche per via della sua posizione strategica molto vicina al porto di La Savina. Qui la sabbia è bianca e fine e l’acqua turchese, calma e poco profonda: un sogno a occhi aperti.

Con oltre 450 metri di arenile divisi da una zona rocciosa centrale, la spiaggia prende il nome dai vari isolotti lungo la costa: Illa de Tramuntana, Illa des Forn, Escull des Pou, Illa Redona ed Escull d’en Palla. Caratterizzata da acque calme, poco profonde e turchesi, e da sabbia bianca, la spiaggia offre un paesaggio paradisiaco. Essendo parte di un parco naturale, l’area è ben curata con protezione delle dune, passerelle di accesso e parcheggi per ridurre l’impatto ambientale.

Per accedere al parco naturale in auto o in moto bisogna pagare una piccola tassa d’ingresso, mentre l’accesso a piedi e in bicicletta è gratuito.

Spiaggia di Es Pujols (Playa de Es Pujols)

Es Pujols è il principale centro turistico di Formentera, costellato di ristoranti, bar, negozietti e strutture alberghiere. Se pensate che sia quindi difficile trovare un litorale incontaminato, vi sbagliate. Nonostante sia molto frequentata, la sua spiaggia – a forma di conchiglia – mantiene la sua originaria bellezza fatta di sabbia bianca e mare pulito e cristallino. Alcuni tratti sono più rocciosi e a rendere caratteristico il paesaggio è la presenza di diversi isolotti.

Spiaggia di Migjorn (Playa de Migjorn)

Con i suoi 5 km di estensione, è la più grande delle spiagge di Formentera. La Playa de Migjorn, a forma di mezzaluna, si trova lungo la costa Sud dell’isola e vanta un paesaggio variegato e modellato dal vento, in cui si alternano aree rocciose e suggestive calette di sabbia dorata.

Spiaggia di Llevant (Playa de Llevant)

Viene considerata la spiaggia gemella di Ses Illetes. Si trova a nord di Formentera, nella penisola Trucador. La spiaggia del levante è una spiaggia vergine molto amata dai nudisti. La sabbia è bianca e il mare sempre pulito ma non mancano chioschi e punti di ristoro.

Cala Saona

Tra le spiagge più belle di Formentera c’è anche Cala Saona, adatta soprattutto alle famiglie. Mare splendido e acqua bassa, essa è riparata dal vento e protetta dalle boe. Si trova nella parte occidentale dell’isola ed è una spiaggia molto piccola, sembra quasi un’oasi nel deserto. Vicino vi è una zona boscosa per fare delle passeggiate, da qui si possono ammirare le colline di Ibiza e le coste delle isole di Es Vedra’ e di Es Vedranell.

Es Arenals

È la spiaggia di Formentera più frequentata di tutto il litorale sud. Il perché è semplice: oltre al paesaggio bellissimo ha una ricca zona attrezzata di strutture alberghiere e locali. Vale la pena fare un po’ di strada a piedi per visitare il Far de la Mola ad oriente dell’isola, che domina la scogliera.

Caló d’es Morts

La “caletta dei morti” non è facilissima da trovare ma vale la pena visitare questa spiaggia di Formentera, molto amata dai nudisti. L’acqua del mare è trasparente, ma essendo veramente piccolissima è molto difficile trovare un posto per sdraiarsi.

Spiaggia di Ses Platgetes (Playa de Ses Platgetes)

Questa spiaggia di Formentera si trova nella parte est dell’isola ed è prevalentemente dominata da un contesto roccioso ad eccezione di alcune calette. Anche in alta stagione, qui si respira pace e tranquillità. Per raggiungere queste spiagge, bisogna arrivare a Es Caló de Sant Agustí, l’unica località costiera della zona, apprezzata per il porto peschereccio e le eccellenti strutture gastronomiche. Qui si trova il parcheggio più vicino a Ses Platgetes, raggiungibili a piedi o tramite accessi diretti dalla strada. Il nome “Ses Platgetes” riflette le piccole dimensioni delle spiagge, che complessivamente si estendono per circa 600 metri.

Cala Savina e Cavall d’en Borràs

Entrambe le spiagge si trovano nei pressi del porto di La Savina a ovest delle Saline. Sono calette piuttosto piccole adatte per rilassanti nuotate. Prima di arrivare bisogna assolutamente fare una passeggiata tra i pini. In questa zona viene praticato il naturismo. Questa spiaggia sabbiosa, unica tra le scogliere del sud-ovest di Formentera, è una cala circondata da rocce, diversa dalle altre spiagge aperte dell’isola. Si può raggiungere seguendo sentieri che attraversano l’area rurale tra pini e muretti a secco, ideale per un giro in bicicletta dal porto di La Savina. In alternativa, si può prendere la strada da Sant Francesc a Cap de Barbaria, seguendo una deviazione segnalata, con parcheggio disponibile alla fine del tratto asfaltato per un accesso comodo alla spiaggia.

Sa Roqueta e Ses Canyes

A nord di Es Pujols, nei pressi del sepolcro megalitico di Ca na Costa, si possono trovare queste due piccole spiagge di Formentera. Sono insenature con sabbia mista, non sono molto affollate perché ci sono pochi punti di ristoro. Sono consigliate a chi ama una vacanza un po’ selvaggia.

