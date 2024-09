Zaandam, alla scoperta della cittadina imperdibile che sembra uscita da un set Lego

Zaandam ricorda un mondo fatto di mattoncini Lego tra cui spicca l’Inntel Hotel con la facciata composta da 70 case tradizionali olandesi stilizzate e sovrapposte

Zaandam, una piccola città nei Paesi Bassi, si trova a soli 10-12 minuti di treno da Amsterdam ed è famosa per il suo aspetto unico e affascinante che ricorda un mondo fatto di mattoncini Lego. Tra le sue attrazioni più iconiche, spicca l’Inntel Hotel, una struttura che sembra uscita da un sogno architettonico.

L’hotel si distingue per la sua facciata composta da circa 70 case tradizionali olandesi stilizzate e sovrapposte. Questo intricato puzzle di forme e colori crea un effetto visivo incredibile, facendo sembrare l’edificio una gigantesca costruzione Lego.

Le facciate delle case sono ispirate alla tradizione della regione del Zaan, con una predominanza di verde e blu, un omaggio all’opera di Claude Monet, che dipinse la “Casa Blu” a Zaandam durante il suo soggiorno nel 1871.

Il municipio sembra uscito da “Alice nel Paese delle Meraviglie”

L’Inntel Hotel oltre ad essere una meraviglia architettonica è anche una struttura di lusso che offre ai suoi ospiti una vasta gamma di servizi, tra cui un ristorante, un bar, una piscina e un centro benessere. Disposto su 11 piani, l’hotel comprende 160 camere finemente arredate che riflettono il tema dell’edificio, combinando comfort moderni e tradizione.

Zaandam, però, non è solo l’Inntel Hotel. La città offre molte altre attrazioni interessanti, come il municipio, che con la sua struttura verde e blu sembra uscito dal libro di “Alice nel Paese delle Meraviglie”. Altri luoghi di interesse includono la Verkade Fabriek, una vecchia fabbrica di cioccolato che racconta la storia industriale della regione, e il Monet Atelier, che espone repliche dei dipinti creati dall’artista francese durante il suo soggiorno a Zaandam.

Non può mancare una passeggiata lungo i canali della città, dove è possibile scoprire casette colorate, ponti mobili per il passaggio barche, una piccola cascata e piccole piazze con caffè e ristoranti che offrono una varietà di cucine. Zaandam è perfetta per una gita di un giorno, con attrazioni a breve distanza dalla stazione ferroviaria. Chi ama la natura può inoltre esplorare Jagersveld, un’area ricreativa ideale per rilassarsi tra sentieri e spiagge lungo il lago Jagersplas.

