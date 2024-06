Svizzera: 5 località di montagna in cui puoi dimenticarti dell’automobile

Sapevi che in Svizzera ci sono luoghi dove puoi tranquillamente dimenticare di avere la patente? Scopri cinque incantevoli località alpine senza auto, dove l'aria è pulita e la natura regna sovrana.

La Svizzera è famosa per i suoi paesaggi mozzafiato, l’aria pulita e l’efficienza del trasporto pubblico. Ma c’è un aspetto che molti non conoscono: ci sono città svizzere dove puoi tranquillamente dimenticarti l’auto.

Le 5 località svizzere dove le auto non sono ammesse

Zermatt

Zermatt è forse la località svizzera più famosa per essere priva di automobili. Situata ai piedi del maestoso Cervino, Zermatt è una meta imperdibile sia per gli amanti della montagna che per chi cerca un po’ di tranquillità. Qui, le auto sono vietate e il trasporto è affidato a piccoli veicoli elettrici e carrozze trainate da cavalli. Muoversi a piedi o in bicicletta è un piacere, grazie anche alla rete di sentieri ben segnalati.

Inoltre, la ferrovia a cremagliera Gornergrat offre panorami spettacolari e un facile accesso alle vette circostanti.

L’efficienza del sistema di trasporti pubblici a Zermatt è un aspetto cruciale che contribuisce alla sua fama di città senza auto. I treni della Matterhorn Gotthard Bahn collegano regolarmente Zermatt con Täsch, dove i visitatori possono lasciare le loro auto. Da lì, navette elettriche conducono i passeggeri direttamente nel cuore della città. Questo sistema integrato non solo riduce l’inquinamento, ma rende anche gli spostamenti comodi e rapidi.

Wengen

Wengen è un’altra località alpina dove l’auto è superflua. Situata nell’Oberland Bernese, questa pittoresca cittadina è raggiungibile solo tramite treno.

L’assenza di traffico automobilistico contribuisce a mantenere l’aria pulita e l’atmosfera serena. Wengen è il punto di partenza ideale per escursioni nel magnifico paesaggio montano della regione della Jungfrau, con numerosi sentieri e impianti di risalita che collegano le principali attrazioni naturali.

Il trasporto pubblico a Wengen è estremamente efficiente, con treni che partono regolarmente da Lauterbrunnen e portano i passeggeri in meno di 20 minuti. La ferrovia della Jungfrau collega Wengen con Kleine Scheidegg, da dove partono i treni per la famosa Jungfraujoch, la stazione ferroviaria più alta d’Europa. Questo rende Wengen non solo un luogo tranquillo, ma anche un ottimo punto di partenza per esplorare l’intera regione.

Mürren

Come Wengen, anche Mürren si trova nell’Oberland Bernese ed è accessibile solo con una combinazione di treno e funivia. Questo villaggio senza auto è arroccato su una terrazza naturale che offre viste incredibili sulle cime Eiger, Mönch e Jungfrau.

Qui, puoi camminare tranquillamente per le strade senza preoccuparti delle auto, godendoti la calma e la bellezza del paesaggio. Mürren è un paradiso per gli escursionisti e gli appassionati di sport invernali, con numerosi sentieri e piste da sci.

Il sistema di trasporto pubblico a Mürren è esemplare. La funivia da Stechelberg o Lauterbrunnen ti porta direttamente nel cuore del villaggio, collegando rapidamente i visitatori con le principali attrazioni e le zone sciistiche. Inoltre, la funivia Schilthornbahn ti porta fino alla vetta del Piz Gloria, famoso per essere stato il set di un film di James Bond.

Saas-Fee

Saas-Fee, nota anche come “La Perla delle Alpi”, è un’altra località dove le auto non sono ammesse. Situata nel Canton Vallese, questa città offre un ambiente pulito e tranquillo, perfetto per rilassarsi. Il trasporto interno è gestito da veicoli elettrici e funivie che collegano le diverse parti della città e le zone sciistiche circostanti. Saas-Fee è famosa per il suo ghiacciaio, che permette di sciare anche in estate, e per le sue numerose attività all’aperto come l’escursionismo, l’alpinismo e la mountain bike.

Il trasporto pubblico a Saas-Fee è ben organizzato, con autobus regolari che collegano la città a Visp, dove è possibile prendere treni per altre destinazioni svizzere. All’interno della città, navette elettriche garantiscono spostamenti facili e veloci. Questo sistema di trasporto ecologico non solo protegge l’ambiente, ma migliora anche la qualità della vita per residenti e visitatori.

Braunwald

Braunwald è un’altra perla nascosta della Svizzera, situata nel Canton Glarona. Questo villaggio alpino, accessibile solo tramite una funicolare da Linthal, è completamente privo di automobili. Qui, l’aria è fresca e pulita, e il silenzio delle montagne rende ogni passeggiata un’esperienza rilassante.

Braunwald è ideale per le famiglie e per chi cerca una vacanza all’insegna della natura, con numerosi sentieri escursionistici e piste da sci.

La funicolare di Braunwald opera tutto l’anno, garantendo un collegamento costante e affidabile con il fondovalle. Una volta arrivati, ci si può spostare a piedi o utilizzare i taxi elettrici locali. Questo sistema di trasporto rende Braunwald una scelta eccellente per chi vuole vivere un’esperienza alpina lontano dal caos delle città e dalle preoccupazioni legate all’uso dell’auto.

I trasporti pubblici e lo Swiss Travel Pass

Uno dei motivi per cui queste città possono permettersi di essere prive di auto è l’eccezionale sistema di trasporti pubblici svizzero.

Con una rete ferroviaria che copre tutto il paese, treni puntuali e confortevoli, e connessioni efficienti tra treni, autobus e battelli, muoversi in Svizzera è un gioco da ragazzi. La puntualità dei trasporti svizzeri è leggendaria, e l’intermodalità permette di spostarsi senza intoppi da un mezzo all’altro, garantendo una mobilità sostenibile e senza stress.

Per i turisti, lo Swiss Travel Pass è una risorsa inestimabile. Questo pass consente viaggi illimitati su treni, autobus e battelli per un periodo prestabilito, permettendo di esplorare il paese con facilità. Include anche l’accesso gratuito a numerosi musei e sconti su altre attrazioni turistiche. Con lo Swiss Travel Pass, viaggiare in Svizzera diventa non solo semplice ma anche conveniente, eliminando la necessità di acquistare biglietti singoli e permettendo di concentrarsi solo sul godersi il viaggio.

