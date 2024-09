Stigull: l’adrenalinica scala sospesa sopra i fiordi norvegesi che ogni drogato di adrenalina dovrebbe percorrere

Una scala sospesa fra montagne altissime è il nuovo percorso super-avventuroso recentemente inaugurato in Norvegia, e riservato ai viaggiatori con i nervi saldi

Se per queste vacanze estive siete alla ricerca di un’esperienza mozzafiato, questa nuova attrazione in Norvegia potrebbe essere la sfida estrema che state cercando.

Si chiama Stigull ed è una scala “galleggiante” sospesa sopra un fiordo, pronta a regalare un’esperienza adrenalinica a chiunque abbia il coraggio di affrontarla.

Situata a un’altezza vertiginosa di 790 metri, la Stigull è una scala lunga 40 metri che si srotola letteralmente sul vuoto. Questa nuova attrazione è diventata subito popolare tra gli appassionati di avventure estreme nella pittoresca cittadina di Loen, nel nord-ovest della Norvegia.

Secondo chi l’ha immaginata, questa scala potrebbe far vacillare la voglia di adrenalina anche dei più coraggiosi. Da lontano, come si vede nelle foto e nei video, l’effetto visivo è impressionante, con i visitatori che sembrano letteralmente fluttuare nel vuoto.

La scala si trova nella regione del Nordfjord, rinomata per i suoi paesaggi spettacolari, e rappresenta l’ultima sfida della Via Ferrata Loen, un percorso di arrampicata che sfrutta cavi, scale e altri supporti per aiutare gli alpinisti a superare tratti impervi.

La scala, montata con un angolo di 45 gradi, è parte integrante di questo percorso, che già di per sé richiede di affrontare una parte della salita sul Monte Hoven di Loen, un’avventura tutt’altro che banale.

Per i pochissimi temerari che riescono a raggiungere la vetta superando la scala, la fatica viene ampiamente ricompensata da panorami spettacolari: i fiordi scintillanti e le maestose cime, l’enorme parete rocciosa e la stretta gola fra le montagne.

Se questo percorso nel vuoto non fa per voi ma non volete rinunciare alla bellezza del paesaggio, esiste un’alternativa meno estrema.

La cima del Monte Hoven, infatti, è accessibile anche tramite una delle funivie più ripide al mondo. Una volta in cima, i visitatori trovano addirittura un ristorante in cui rilassarsi e godersi la vista meravigliosa.

La scalata sulla Via Ferrata Loen non è per tutti: la maggior parte degli escursionisti paga circa 145 euro per l’esperienza, inclusi i servizi di una guida esperta; se si vuole affrontare la scalata da soli, è necessario comunque noleggiare l’attrezzatura necessaria (a un costo di circa 40 euro).

Fonte: Loenskylift

