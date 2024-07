“Si può davvero chiamare città?”: il geniale spot che elenca i “difetti” di Oslo (che non possiamo non amare)

Elencare tutti i pregi di Oslo spacciandoli per difetti: lo spot ironico diventato virale per promuovere il turismo nella capitale norvegese

Visit Oslo ha recentemente lanciato una campagna pubblicitaria innovativa e ironica per promuovere il turismo nella capitale norvegese. In questo spot, un giovane di nome Halfdan elenca una serie di motivi per cui, secondo lui, Oslo non sarebbe una destinazione turistica ideale.

Tuttavia il tono sarcastico e le caratteristiche apparentemente negative che descrive rendono la città ancora più affascinante per i potenziali visitatori. Lo spot, intitolato “Is it even a city?” (“Si può davvero chiamare città?”), presenta Halfdan mentre passeggia per Oslo, lamentandosi del fatto che tutto sia troppo accessibile e privo di esclusività.

Tra le sue “lamentele”, menziona che si può nuotare nel centro della città, che è possibile incontrare il Primo Ministro o il Re semplicemente passeggiando per strada e che si può attraversare Oslo a piedi in meno di trenta minuti. Inoltre sottolinea come sia facile trovare un tavolo libero in un ristorante senza dover prenotare con mesi di anticipo.

La meta perfetta per chi cerca una vacanza rilassante

Presentati in modo ironico e geniale come difetti, sono in realtà i punti di forza della città. La facilità di spostamento, l’accessibilità delle attrazioni culturali e la possibilità di vivere esperienze uniche senza le folle tipiche delle grandi metropoli sono aspetti che rendono Oslo una meta ideale per chi cerca una vacanza rilassante e autentica.

Halfdan critica anche le attrazioni culturali di Oslo, come “L’urlo” di Munch, insinuando che non siano paragonabili a capolavori più celebri come la Monna Lisa. Una critica divertente che serve anch’essa a enfatizzare l’unicità e il valore delle opere d’arte presenti nella città.

La campagna di Visit Oslo utilizza la “psicologia inversa” per attirare l’attenzione e suscitare curiosità. In un’epoca in cui molte città turistiche sono sovraffollate e stressanti, Oslo si propone come un’alternativa tranquilla e accogliente.

E l’obiettivo è stato centrato dato che lo spot è diventato virale, raggiungendo milioni di visualizzazioni sui social media e dimostrando l’efficacia di un approccio non convenzionale nel marketing turistico. Con il suo tono innovativo, lo spot è riuscito nel suo intento di invitare i turisti a scoprire Oslo come una destinazione unica e affascinante.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: