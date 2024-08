Spiagge più belle d’Europa: queste tre spiagge italiane sono tra le 25 più belle d’Europa, le hai mai visitate?

Scopriamo le 25 spiagge più belle d'Europa: Tripadvisor ha stilato la classifica. Due sono italiane.

Tripadvisor ha pubblicato la classifica delle migliori 25 spiagge d’Europa, basandosi sulle recensioni e i giudizi dei viaggiatori. Tra le meraviglie naturali che si sono guadagnate un posto in questa prestigiosa lista, spiccano due spiagge italiane: la Spiaggia dei Conigli a Lampedusa e Marakaibbo Sun & Beach in Sicilia, posizionate rispettivamente al secondo e al ventitreesimo posto.

Hai mai avuto il piacere di visitarle?

Spiaggia dei Conigli – Lampedusa, Italia

Seconda anche nella classifica delle spiagge più belle del mondo, la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa è un luogo speciale, di una bellezza straordinaria, che riesce a coniugare perfettamente il rispetto della natura con il turismo. Apprezzata nel mondo e molto frequentata, è comunque riuscita a mantenere un certo equilibrio tra il turismo di massa ed il rispetto di habitat naturali e biodiversità, al punto che qui è solita nidificare la tartaruga marina ed è possibile osservare specie animali quali il gabbiano reale e la lucertola psammodromus algirus.

Cala Mariolu – Sardegna, Italia

Cala Mariolu è una spiaggia situata nel Golfo di Orosei, in Sardegna. È considerata una delle più belle d’Italia e del mondo, grazie alle sue acque cristalline, alla sabbia bianca e fine e alla sua cornice di falesie calcaree. La spiaggia è raggiungibile solo via mare, in barca o in gommone, da Cala Gonone, Santa Maria Navarrese, Arbatax e La Caletta. Un sentiero escursionistico conduce alla spiaggia dalla località di Baunei, ma la camminata è impegnativa e richiede un buon allenamento. Cala Mariolu è un luogo ideale per nuotare, fare snorkeling e immersioni.

Marakaibbo Sun & Beach – Sicilia, Italia

Nel comune di Marsala, in provincia di Trapani, possiamo trovare l’altra italiana in classifica, ovvero il lido Marakaibbo Sun & Beach. Nota per la sua atmosfera rilassante e le strutture accoglienti, la spiaggia siciliana offre ai visitatori una combinazione perfetta di comfort e bellezze naturali.

Famosa per la sua sabbia fine e dorata e per il mare limpido che invita a lunghe nuotate, il lido Marakaibbo Sun & Beach è ben attrezzato, con lettini, ombrelloni ed un impeccabile servizio ristorante che garantisce una giornata di relax totale.

Le 25 spiagge più belle d’Europa: la classifica

Ecco la classifica delle migliori 25 spiagge europee stilata da Tripadvisor:

Praia da Falésia – Olhos de Agua, Portogallo Spiaggia dei Conigli – Lampedusa, Italia La Concha Beach – Donostia-San Sebastián, Spagna Reynisfjara Beach – Vik, Islanda Playa de Las Canteras – Gran Canaria, Spagna Falassarna Beach – Creta, Grecia Nissi Beach – Ayia Napa, Cipro Myrtos Beach – Cefalonia, Grecia Playa de Maspalomas – Gran Canaria, Spagna Black Sand Beach – Vik, Islanda Playa de Muro Beach- Maiorca, Spagna Anthony Quinn Bay – Rodi, Grecia Plage de Palombaggia – Corsica, Francia Matala Beach – Creta, Grecia Fig Tree Bay – Protaras, Cipro İztuzu Plajı – Dalyan, Turchia Cala Mariolu – Sardegna, Italia Makronissos Beach – Ayia Napa, Cipro Weymouth Beach – Weymouth, Regno Unito Bournemouth Beach – Bournemouth, Regno Unito Konyaaltı Plajları – Antalya, Turchia Praia da Nazare – Nazare, Portogallo Marakaibbo Sun & Beach – Sicilia, Italia Praia dos Três Irmãos – Alvor, Portogallo Mellieha Beach- Isola di Malta, Malta

Fonte: Tripadvisor

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: