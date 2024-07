Spagna: 5 incantevoli idee di vacanza per evitare il turismo di massa

Volete evitare il turismo di massa e visitare la Spagna in grande tranquillità? Abbiamo selezionato 5 destinazioni ancora poco note ai più che fanno al caso vostro.

La Spagna offre destinazioni meravigliose, molte delle quali ancora poco conosciute dal grande pubblico. Abbiamo raccolto per voi cinque proposte per evitare il turismo di massa nei mesi estivi, 5 destinazioni appartenenti al cosiddetto turismo lento che vi faranno sentire dei viaggiatori autentici, immersi in esperienze genuine e lontane dalle folle.

Isola di La Graciosa

La Graciosa è la più piccola isola delle Canarie ed è un paradiso per chi cerca tranquillità e natura incontaminata. Spiagge di sabbia bianca e acque turchesi contraddistinguono l’isola, che è priva di asfalto e inquinamento, per un vero e proprio paradiso per viaggiatori. Con poco più di 700 abitanti, La Graciosa è perfetta per chi desidera un’esperienza autentica lontano dal caos.

L’isola gode di un clima piacevole tutto l’anno, ottimo per esplorare il suo paesaggio vulcanico e godersi le sue spiagge. Con una superficie di 29 chilometri quadrati, La Graciosa è protetta e fa parte del Parco Naturale dell’arcipelago Chinijo, che ospita la più grande riserva marina d’Europa. È possibile esplorarla facilmente a piedi o in bicicletta attraverso quattro itinerari principali.

Le spiagge di La Graciosa rappresentano il suo tesoro nascosto, con sabbia bianca ed acque limpide, perfette per lo snorkeling. Tra le più famose possimo citare La Cocina, Las Conchas e La Lambra, ideali per nuotare e rilassarsi, mentre le spiagge La Francesa e La Laja, più frequentate, sono perfette per le famiglie.

Oltre alle splendide spiagge, La Graciosa offre immersioni e escursioni in catamarano. La gastronomia locale, basata su pesce fresco accompagnato da “papas arrugadas” e “mojo”, è un’altra attrazione imperdibile. L’isola è raggiungibile in mezz’ora di barca da Lanzarote, con collegamenti regolari tra Órzola e Caleta de Sebo, ed una volta sull’isola, ci si può muovere a piedi, in bicicletta o con taxi 4×4, poiché le strade non sono asfaltate e la circolazione dei veicoli è limitata.

Turismo avventura nei Pirenei Aragonesi

I Pirenei Aragonesi offrono una vasta gamma di attività di montagna per tutti i livelli. Che siate principianti o veterani, potrete liberarvi dallo stress quotidiano con esperienze come il torrentismo, discendendo gole suggestive come il canyon di Viandico o quello di Gloces. I canyon in questione offrono scivoli naturali e piscine di acqua cristallina, perfette per rinfrescarsi durante le calde giornate estive.

I generosi fiumi dei Pirenei Aragonesi sono ideali per il rafting. Con l’aiuto di guide professioniste, potrete affrontare le forti correnti dei fiumi Ara o Ésera, ammirando paesaggi incredibili e vivendo esperienze indimenticabili. La catena montuosa offre diversi sentieri escursionistici, come quelli che conducono alle cascate di Aigualluts a Benasque o lungo il sentiero naturale del bacino di Lanuza a Sallent de Gállego.

Per gli amanti dell’arrampicata, i Pirenei Aragonesi assicurano numerose vie ferrate, come quella del Sorrosal, celebre per le cascate e le grotte, o la via di Foradada del Toscar. Dopo tanta avventura, potrete visitare i borghi dei Pirenei Aragonesi, come Aínsa, una cittadina medievale nella regione di Sobrarbe, o Alquézar, a Somontano de Barbastro, e Hecho, famosa per la sua architettura popolare.

Scopri la provincia di Zamora

La provincia di Zamora, situata nell’entroterra settentrionale della Spagna, nella regione di Castiglia e León, incarna la perfetta meta estiva, in grado di offrire un paesaggio variegato, che include rilievi come il Parco Naturale del Lago di Sanabria, perfetti per escursioni a piedi e relax estivo. Durante l’estate, è possibile visitare il patrimonio artistico di località come Toro, Benavente e la città di Zamora, famosa per le manifestazioni di arte romanica.

Zamora è parte di diversi itinerari culturali, inclusa la famosa Via dell’Argento. La gastronomia tipica di Zamora è un’esperienza da non perdere, con specialità come il formaggio zamorano e il filetto di Aliste. Un’altra meta imperdibile è Fermoselle, situata nel Parco Naturale degli Arribes del Duero, un borgo dove troverete offre vedute spettacolari sui paesaggi verdi degli Arribes del Duero e manifestazioni di architettura popolare ben preservate.

In estate, gli amanti del trekking possono esplorare vari itinerari nel parco naturale. Le gole tracciate dal fiume Duero, con dislivelli di 500 metri, sono le più profonde di tutta la Spagna, ed il microclima della zona, simile a quello della foresta mediterranea, ospita una fauna ricca, tra cui aquile reali e cicogne nere.

Per esplorare gli Arribes del Duero, la macchina è la scelta migliore, con numerosi itinerari da percorrere a piedi o in bicicletta, come il GR 14. Non dimenticate la macchina fotografica per catturare lo spettacolo dei punti panoramici come il Mirador del Fraile e il Pozo de los Humos. Il Lago di Sanabria, situato nel nord-ovest della provincia, è il più grande lago glaciale della penisola iberica e una destinazione estiva perfetta per escursioni a piedi. Circondato da una ricca vegetazione e fauna, il parco offre frescura e bellezza naturale, mentre Puebla de Sanabria, con il castello medievale e le mura storiche, è un’altra località di grande interesse per una visita estiva.

Architettura popolare e tuffi in La Vera

La Vera è un incanto celato nella provincia di Cáceres, ricca di tradizioni e bellezze architettoniche. Passeggiare tra i suoi diciannove comuni è come fare un tuffo nel passato, con cinque di essi dichiarati Complessi Storico-Artistici. Pasarón de La Vera, situato all’estremo ovest della comarca, offre un centro storico affascinante, con strade che sembrano raccontare storie antiche. Valverde de la Vera, con la disposizione a croce e le piazze vivaci, invita a esplorare angoli nascosti e storici come la Fuente de los Cuatro Caños e la Plaza del Rollo.

Nel 1978, Garganta la Olla è stata riconosciuta per la sua splendida architettura in legno e le case signorili ben conservate, mentre a Villanueva de la Vera, la magia si trova nelle strade fiancheggiate da edifici in legno, mattoni e pietra, perfetti per una passeggiata rilassante.

Cuacos de Yuste è un’altra gemma, con tre piazze da non mancare: piazza Giovanni d’Austria, piazza di Spagna e quella dei Chorros, ognuna con un’atmosfera unica e affascinante. Il Monastero di Yuste, epicentro culturale della comarca, merita una visita speciale per la sua importanza storica e per bellezza che lo contraddistingue.

Durante l’estate, La Vera si trasforma in un paradiso rinfrescante grazie alle diverse gole naturali presenti. La Garganta de Cuartos e la Garganta de Alardos offrono piscine naturali perfette per un tuffo rigenerante, mentre La Garganta Mayor a Garganta la Olla, con le piscine naturali, è un vero spettacolo da non perdere.

E per gli amanti della natura, il Paraje de las Olla a Cuacos de Yuste, con le formazioni rocciose scolpite dal tempo ed il ponte romano, è una tappa obbligata, mentre La Vera è un luogo dove la storia incontra la natura, per un’esperienza estiva indimenticabile e completa.

La gastronomia della comarca è un altro motivo per innamorarsi di questo luogo. Il famoso pimentón de La Vera, una paprika affumicata con un gusto unico, è protagonista di molti piatti tradizionali. Anche i formaggi locali, come il Queso de La Vera, e i vini della zona sono delizie da provare assolutamente. La cucina di La Vera, ricca di sapori intensi e ingredienti locali, assicura un’esperienza culinaria che completa perfettamente la scoperta di questa meravigliosa regione.

Alla scoperta dei borghi marinari della costa orientale asturiana

Nella parte orientale delle Asturie, due borghi marinari spiccano tra gli altri per via di un fascino puramente autentico: Ribadesella e Llanes.

Ribadesella, incorniciata tra i maestosi Picos de Europa e il Mar Cantabrico, è celebre per la suggestiva discesa in canoa lungo il fiume Sella, attività che, oltre ad essere l’evento principale di una festa internazionale ad agosto, può essere goduta durante tutto l’anno, per un’esperienza che mescola sport, natura e gastronomia locale. Tra le altre attrazioni, la Grotta di Tito Bustillo e il belvedere di Guía invitano a immergersi nella storia marittima di Ribadesella.

Llanes, a soli 30 chilometri da Ribadesella, accoglie i visitatori con gli enormi cubi colorati, frangiflutti creati dall’artista Agustín Ibarrola. Il centro storico, immortalato in una ventina di film, invita a scoprire itinerari cinematografici e marittimi attraverso spiagge, costa e un magnifico campo da golf affacciato sul mare.

Nelle vicinanze, il caratteristico villaggio di Lastres, nel comune di Colunga, si distingue per la naturale bellezza, tanto da ricevere il prestigioso riconoscimento quale uno dei borghi più belli dell’intera Spagna: anticamente dedicato alla pesca delle balene e difeso come fortezza contro le invasioni, Lastres è stato insignito nel 2010 del titolo di Pueblo Ejemplar de Asturias dalla Fondazione Princesa de Asturias.

Vicino a Lastres, il Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), con la struttura a forma di grande impronta tridattila di dinosauro, offre una completa e didattica esposizione sulla storia della Terra e dei suoi abitanti preistorici.

Tazones, dichiarato complesso storico, è un piccolo borgo marinari nel cuore della Comarca de la Sidra del Principado de Asturias. Giungere a Tazones significa compiere un viaggio sensoriale, dove poter ammirare il contrasto tra il blu del Mar Cantabrico, il verde delle colline asturiane e le case colorate dei pescatori

che si affacciano sulle pendici del villaggio. Gustare le delizie culinarie a base di pesce e frutti di mare nei suoi numerosi ristoranti è un’autentica esperienza, accompagnata dalla brezza marina e dal richiamo delle gabbiani che seguono i pescatori rientranti in porto con le loro prede giornaliere.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: