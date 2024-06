Queste sono le 25 spiagge più belle d’Europa (tre sono italiane e forse non le hai mai visitate)

Scopri le 25 spiagge più belle d'Europa: tre sono italiane e forse non le hai mai visitate. Vacanze da sogno in località mozzafiato con mare cristallino e sabbia dorata.

Come ogni anno, Tripadvisor ha rivelato la sua attesissima classifica delle migliori spiagge d’Europa, basata sulle recensioni e sui giudizi dei viaggiatori di tutto il mondo. Questa selezione offre un viaggio tra le coste più affascinanti del continente, svelando destinazioni da sogno per gli amanti del mare e del sole. E, con orgoglio nazionale, due di queste gemme si trovano in Italia, e forse non le hai mai visitate.

La classifica di quest’anno è un invito a scoprire luoghi incantevoli, dove il mare cristallino si incontra con spiagge di sabbia fine e paesaggi stupendi. Tra le sorprese, due spiagge italiane si sono distinte, conquistando il cuore dei viaggiatori e guadagnandosi un posto tra le migliori d’Europa.

Le 25 spiagge più belle d’Europa

Praia da Falésia, Portogallo Spiaggia dei Conigli, Italia Spiaggia della Concha, Spagna Spiaggia di Reynisfjara, Islanda Playa de Las Canteras, Spagna Spiaggia di Falassarna, Grecia Spiaggia di Nissi, Cipro Spiaggia di Myrtos, Grecia Spiaggia di Maspalomas, Spagna Spiaggia di sabbia nera, Islanda Spiaggia Playa de Muro, Spagna Baia di Anthony Quinn, Grecia Spiaggia di Palombaggia, Francia Spiaggia di Matala, Grecia Baia del Fico, Cipro Spiaggia di Iztuzu, Turchia Cala Mariolu, Italia Spiaggia di Makronissos, Cipro Spiaggia di Weymouth, Regno Unito Bournemouth Beach, Regno Unito Spiaggia Konyaalti, Turchia Praia da Nazare, Portogallo Lido Marakaibbo, Italia Praia dos Três Irmãos, Portogallo Spiaggia di Mellieha, Malta

Spiaggia dei conigli, Lampedusa, Sicilia

La Spiaggia dei Conigli, situata sull’isola di Lampedusa, è un vero gioiello del Mediterraneo, rinomata per le sue incredibili acque blu e la sabbia dorata. Questa spiaggia tranquilla è l’ideale per chi desidera rilassarsi, prendere il sole e nuotare in un ambiente sereno e incontaminato.

Oltre alla bellezza paesaggistica, la Spiaggia dei Conigli offre un’esperienza unica per gli amanti della natura. Le sue acque limpide sono ricche di fauna marina, rendendo lo snorkeling un’attività imperdibile. Non è raro avvistare sulla riva creature selvatiche, come le tartarughe marine che scelgono questa spiaggia per nidificare.

L’accessibilità è un altro punto di forza della Spiaggia dei Conigli. Il parcheggio è gratuito, e la spiaggia è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, rendendola una meta ideale per i visitatori di tutte le età.

Cala Mariolu, Golfo di Orosei, Sardegna

Cala Mariolu, con i suoi ciottoli bianchi e la sabbia rosa, è una spiaggia davvero unica. Le acque turchesi ospitano una ricca varietà di pesci, rendendo questo luogo ideale per nuotare e fare snorkeling. Per chi cerca un po’ di avventura, è possibile immergersi o saltare dalle rocce calcaree circostanti.

Non manca la comodità: un piccolo bar sulla spiaggia offre snack, garantendo una pausa rinfrescante. Inoltre, la spiaggia è raramente affollata, creando un’atmosfera rilassata perfetta per godersi appieno la bellezza naturale di questo angolo di paradiso.

Lido Marakaibbo, Marsala, Sicilia

Lido Marakaibbo è la meta preferita sia dalla gente del posto che dai visitatori più informati. Si trovano tutti i servizi necessari, comode sdraio e il servizio di cibo e bevande direttamente sulla spiaggia lo rendono il luogo ideale per rilassarsi.

La sera, l’atmosfera si anima con musica dal vivo, rendendo Lido Marakaibbo perfetto per chi cerca divertimento oltre al relax. Un ulteriore vantaggio? Puoi portare con te anche il tuo cane, rendendo questo lido accogliente per tutta la famiglia, amici a quattro zampe inclusi.

Fonte: Tripadvisor

