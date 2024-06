Questa è la casa più piccola e stretta del mondo e merita di essere visitata almeno una volta nella vita

Vi portiamo alla scoperta della casa più stretta del mondo, la Narrow House: realizzata dall'artista austriaco Erwin Wurm, si trova a Le Havre, in Normandia.

La Narrow House si trova in Normandia, ed è la casa più piccola e stretta al mondo, un primato che l’ha resa celebre nel mondo.

Progettata dall’artista austriaco Erwin Wurm, questa meraviglia architettonica, davvero unica nel suo genere, è diventata rapidamente un’attrazione turistica imperdibile per chi visita la regione: con dimensioni di soli 7×1,3×16 metri, la Narrow House rappresenta un vero e proprio capolavoro in miniatura che ha conquistato sia l’interesse della critica che quello dei viaggiatori di tutto il globo.

Aperta al pubblico dal 24 giugno 2022, la Narrow House stupisce per la propria conformazione ed invita alla riflessione: le dimensioni ridotte, unite al design surreale, spingono i visitatori a pensare, e ripensare, il concetto di “spazio” attraverso l’alterazione dello stesso e grazie alla possibilità di poter interagire con l’ambiente in modo del tutto inedito.

Un viaggio tra le meraviglie del mondo

Viaggiamo per molte ragioni: per esplorare il mondo e le sue meraviglie naturali, artistiche, storiche e architettoniche, per vivere e condividere esperienze straordinarie, e per toccare con mano la cultura e le tradizioni di popoli lontani.

Pensare di poter intraprendere un viaggio solo per visitare una casa potrebbe sembrare quantomeno bizzarro, ma in questo caso torna utile l’adagio secondo il quale esiste l’eccezione che conferma la regola: la Narrow House non è una casa qualsiasi, ma un’opera d’arte unica, originale e naturalmente affascinante, che merita almeno una visita nella vita.

Inoltre, la Narrow House si trova a Le Havre, città francese edificata sulla riva destra dell’estuario della Senna, in Normandia, famosa per il suo porto, tra i maggiori dell’intero paese transalpino. Anche se Le Havre non è tra le mete più battute dal turismo di massa, la città ha molto da offrire: oltre ad essere la città più grande della Normandia, il suo centro urbano, ricostruito dall’architetto Auguste Perret, è stato inserito nel 2005 nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO.

Come visitare la Narrow House

Nonostante le sue dimensioni ridotte, la Narrow House è aperta ai visitatori.

Gli interni, strettissimi e quasi claustrofobici, sono arredati in modo ingegnoso, con mobili che sfidano le convenzioni tradizionali, le pareti delle stanze si restringono e si allargano, dando vita ad un’esperienza visiva e sensoriale unica, ed ogni dettaglio è pensato per stimolare riflessioni e dibattiti sugli spazi abitativi e sulla loro funzione.

La visione artistica di Erwin Wurm

L’artista Erwin Wurm è noto per le sue opere che giocano con la percezione dello spazio e della realtà, spesso capaci di sfidare le convenzioni della realtà e dell’arte stessa. La Narrow House non fa eccezione: ispirata alla casa d’infanzia dell’artista, l’installazione è una reinterpretazione surreale e visionaria di una dimora tradizionale, realizzata da Wurm in diverse versioni, una delle quali esposta anche in Italia durante la Biennale del 2011.

Oggi, la Narrow House di Le Havre è diventata un’installazione permanente, una tappa obbligata per chi viaggia in Normandia.

Il fascino di una casa speciale

Come già accennato in precedenza, la Narrow House non è solo un’attrazione turistica, apprezzabile per la sua singolarità, ma rappresenta una vera e propria opera d’arte che prende un elemento del quotidiano come la casa, quindi ben aderente alla realtà di ognuno di noi, lo stravolge e lo ripropone sotto nuova forma. La distorsione della realtà e la sovversione delle convenzioni hanno un impatto di sicuro effetto proprio perché chiunque conosce gli spazi tipici di una casa e potrà quindi toccare con mano tale alterazione, in un gioco fatto di spazi angusti e mobili surreali.

