La Linea Sacra di San Michele: una retta di oltre 2000 km che unisce tutti i santuari, dall’Europa al Medio Oriente

Una linea retta attraversa l'Europa, con sette santuari dedicati a San Michele Arcangelo. Questi luoghi di culto e mistero costituiscono quella che è conosciuta come "La Linea Sacra di San Michele".

Immaginate di percorrere una linea immaginaria che attraversa l’Europa e il Medio Oriente, unendo luoghi di culto e santuari in un percorso che si estende per oltre duemila chilometri. Questo è il fascino della Linea Sacra di San Michele, una sorta di meridiano spirituale che collega sette santuari dedicati all’Arcangelo Michele. Secondo la leggenda, questa linea rappresenta il colpo di spada con cui l’Arcangelo scacciò il diavolo negli inferi. Oggi, esplorare questa misteriosa linea significa intraprendere un viaggio affascinante tra storia, architettura e spiritualità.

La leggenda della linea Sacra di San Michele

Secondo la leggenda, la sacra linea che unisce questi santuari fu tracciata dal colpo di spada con cui San Michele scacciò il Diavolo nell’inferno. Sebbene si tratti di una narrazione antica, è affascinante notare come questi luoghi di culto, disposti lungo la linea, siano perfettamente allineati, con alcuni di essi situati a uguale distanza gli uni dagli altri.

In particolare, l’Italia si distingue per ospitare due di questi santuari. La sorprendente caratteristica di questa disposizione è che, durante il solstizio d’estate, la linea sacra si allinea con il tramonto del sole, creando uno spettacolo naturale straordinario. Venerata dai Templari e riconosciuta dai Papi, questa linea sacra rappresenta un importante percorso di pellegrinaggio per i fedeli in cerca di grazia e pentimento, riflettendo un profondo legame spirituale e storico.

I santuari della Linea Sacra di San Michele

Il percorso della Linea Sacra di San Michele si snoda attraverso alcuni dei luoghi più suggestivi e storicamente rilevanti d’Europa e del Medio Oriente. I santuari lungo questa via sacra non solo vantano una straordinaria importanza religiosa, ma offrono anche paesaggi mozzafiato e architetture spettacolari. Scopriamoli uno ad uno.

Skellig Michael, Irlanda

Situato a circa 12 chilometri al largo della costa sud-occidentale dell’Irlanda, Skellig Michael è una delle mete più remota della Linea di San Michele. Questo isolotto, patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, ospita le rovine di un antico monastero cristiano, che risale al VI secolo. La sua posizione isolata e le spettacolari scogliere lo rendono un luogo di contemplazione quasi mistica.

Saint Michael’s Mount, Cornovaglia, Inghilterra

Saint Michael’s Mount è una piccola isola nella Cornovaglia che, come il suo omonimo francese, si eleva al di sopra del mare e della nebbia. Connessa alla terraferma da una lingua di sabbia che emerge durante la bassa marea, l’isola ospita un imponente castello e una chiesa dedicata a San Michele. Il sito offre una vista panoramica spettacolare e una storia che affonda le radici nell’epoca medievale.

Mont Saint-Michel, Normandia, Francia

Forse il santuario più celebre lungo la Linea, Mont Saint-Michel è una meraviglia architettonica situata su un’isola rocciosa al largo della Normandia. La sua abbazia gotica, che si erge maestosa sopra le acque, è un capolavoro di ingegneria medievale e una delle mete turistiche più visitate in Francia. Mont Saint-Michel è conosciuto per le sue maree straordinarie e il fascino quasi fiabesco.

Sacra di San Michele, Piemonte, Italia

La Sacra di San Michele è un monastero che domina la Val di Susa dal Monte Pirchiriano. Fondato nel X secolo, questo imponente complesso abbaziale è un esempio splendido di architettura romanica e gotica. La Sacra è nota per le sue collezioni di arte sacra e per le viste panoramiche sul paesaggio circostante.

Santuario di Monte Sant’Angelo, Gargano, Italia

Situato nel cuore del Gargano, il Santuario di Monte Sant’Angelo è un luogo di pellegrinaggio da secoli. Il sito ospita una chiesa rupestre costruita sopra una grotta, che secondo la tradizione è stata benedetta dall’Arcangelo Michele stesso. Il santuario è famoso per le sue connessioni storiche con i Cavalieri di San Giovanni e per la sua atmosfera mistica.

Monastero di Symi, Grecia

L’isola di Symi, nel Dodecaneso, è sede di un monastero dedicato a San Michele. Questo monastero, immerso nella tranquillità dell’isola, offre una prospettiva unica sulla vita monastica e sulla bellezza naturale della Grecia. Le strutture del monastero, situate su una collina, offrono panorami spettacolari sul mare Egeo.

Monastero del Monte Carmelo, Israele

Il Monastero del Monte Carmelo, situato vicino a Haifa, è l’ultimo, ma non meno importante, dei santuari della Linea di San Michele. Questo monastero è un importante luogo di culto per i Carmelitani e offre una vista panoramica sulla pianura di Esdrelon e sul Mediterraneo. La sua posizione strategica e la sua storia ricca di tradizione lo rendono una meta affascinante per i pellegrini e i turisti.

La Linea Sacra di San Michele non è solo un percorso fisico ma anche un viaggio simbolico attraverso la spiritualità e la storia. I santuari lungo questa via offrono uno spaccato unico delle culture e delle credenze che si sono intrecciate nel corso dei secoli. E non è tutto: la Linea Sacra è perfettamente allineata con il tramonto durante il solstizio d’estate, un dettaglio che aggiunge un ulteriore strato di mistero e bellezza a questo affascinante itinerario.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Telegram. Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Leggi anche: