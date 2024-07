Isola La Palma, 5 cose da sapere sulla Isla Bonita delle Canarie (il nome è già tutto un programma)

La Palma è una delle più piccole isole delle Canarie ed è conosciuta come Isla Bonita, nome azzeccato viste le meraviglie naturali che offre sia di giorno, sia di notte. Perfetta per chi ama le attività all’aria aperta, ecco 5 cose che devi sapere su questa isola.

Se state pensando di visitare La Palma, ecco alcune cose che dovresti sapere su una delle isole più piccole ma affascinanti delle Canarie.

Oggi voglio portarti sulla Isla Bonita, un luogo magico, verde e ricco di biodiversità, ma ti avviso già che se deciderai di venirci, farai molta fatica a tornare a casa tua, perché ha il potere di incantarti e farti venire voglia di mollare tutto e non andare più via.

Microclimi differenti: ce n’è per tutti i gusti

La chiamano “Isla Bonita” e il soprannome non poteva essere più azzeccato, è una delle più piccole delle Isole Canarie e racchiude in sé una vasta varietà di microclimi ed ecosistemi che ti permettono di goderti, nello stesso giorno e a distanza di un’ora, il fresco autunnale e il caldo estivo, tutto l’anno. Nei giorni fortunati puoi camminare sulla neve del Roque de Los Muchachos, la cresta alta 2426 metri da cui puoi vedere tutta la costa dell’isola e, nei giorni più nitidi, anche Tenerife, La Gomera e El Hierro, e farti un bagno in una delle molte spiagge vulcaniche con sabbia o pietre nere, bagnate dal mare cristallino.

Riserva Mondiale della Biosfera: un valore inestimabile

L’intera isola è Riserva Mondiale della Biosfera con 87.251 ettari, tra terra e mare, protetti ed è una rotta di passaggio di cetacei, tartarughe e tonni, se hai fortuna puoi vederli da riva. A La Palma nidificano più di 50 specie di uccelli e qui trascorrono l’inverno più di 100 specie di uccelli migratori provenienti da tre diversi continenti: il simbolo de La Palma è il Pyrrhocorax pyrrhocorax, il gracchio corallino, con il suo piumaggio nero e becco rosso.

Porìs, porti naturali dal fascino inconfondibile

Lungo la costa, attraverso brevi sentieri immersi nella natura, puoi trovare piccoli porti naturali con case di pescatori costruite dentro la roccia, come il celebre Porìs de Candelaria, perfetto per ripararsi dal caldo estivo, dove puoi fare un tuffo in mare, o rilassarti comodamente nelle piscine naturali. Qui il tempo scorre lento e la pace regna sovrana tra le mura della roccia alta 50 metri. Guardando dal porto verso il mare, la roccia che fa da cornice al Porìs de Candelaria ha la stessa forma de La Palma.

Cumbre Vieja, La Palma vulcanica

Ti trovi su un’isola di origine vulcanica caratterizzata dal complesso vulcanico Cumbre Vieja che, con i suoi vulcani e 24 chilometri di trekking offre viste spettacolari, come la sabbia vulcanica che sembra neve nera, o i 200 milioni di tonnellate di colate laviche del 2021 che, purtroppo, hanno distrutto migliaia di case i cui tetti sono a volte visibili.

Astroturismo, la sorpresa notturna e i telescopi

E di notte, alzando il naso all’insù, resterai a bocca aperta mentre osservi la via lattea, La Palma è uno dei più importanti punti di osservazione astronomica del mondo, e si può fare astroturismo, il territorio è protetto dall’inquinamento luminoso e qui c’è il telescopio nazionale Galileo, il più importante strumento ottico italiano.

