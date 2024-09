Il villaggio di Braccio di Ferro esiste davvero e ti spiego come visitarlo

L'isola di Malta ospita il villaggio di Braccio di Ferro, un luogo per famiglie che vale la pena visitare

Situato nella splendida Baia di Anchor, sulla costa nord-occidentale dell’isola di Malta, il Villaggio di Popeye è una delle attrazioni turistiche più singolari e affascinanti dell’intero Mediterraneo.

Conosciuto anche come Sweetheaven Village, nacque come set cinematografico per il film del 1980 Popeye – Braccio di Ferro, che vedeva come protagonista Robin Williams nel ruolo del celebre marinaio dei fumetti. Da allora, il villaggio è diventato un luogo di richiamo per i visitatori che desiderano immergersi nel mondo di uno dei personaggi più amati della cultura popolare.

Costruito originariamente per riprodurre l’immaginaria cittadina di Sweet Haven, il villaggio è stato preservato e trasformato in un museo a cielo aperto, mantenendo intatta l’atmosfera e la struttura originale del set cinematografico. Il sito è facilmente raggiungibile dal vicino villaggio di Mellieha (Mellea) ed offre un’esperienza unica non solo per gli appassionati di cinema, ma anche per famiglie in cerca di una giornata di svago all’insegna del divertimento.

Il Villaggio di Popeye è aperto al pubblico sette giorni su sette, dalle 9:30 del mattino fino alle 17:30 del pomeriggio, con un maggiore afflusso di visitatori durante i fine settimana. Questo piccolo angolo di fantasia è uno dei luoghi più visitati dell’isola, attirando ogni anno migliaia di turisti che desiderano rivivere le avventure di Braccio di Ferro e degli altri personaggi che popolano questo mondo immaginario.

Dopo la conclusione delle riprese del film, il villaggio è stato arricchito con una serie di attrazioni pensate per intrattenere i visitatori di tutte le età, ma con un’attenzione particolare verso le famiglie con bambini. Tra le attrazioni più amate vi sono le case-gioco e i musei interattivi, oltre a spettacoli dal vivo che coinvolgono animatori vestiti come i personaggi di Popeye, Olivia, Bluto e Poldo. I più piccoli hanno la possibilità di farsi fotografare con i loro eroi e di partecipare a numerose attività ludiche che rendono il villaggio uno dei luoghi più incantevoli d’Europa per una gita in famiglia.

Al centro del villaggio si trova una sala di proiezione dove i visitatori possono assistere a filmati che raccontano la produzione del film e la storia del villaggio. I documentari offrono un’interessante panoramica su come è stato realizzato il set e su come è stato successivamente trasformato in un’attrazione turistica. Durante l’anno, in particolare nei periodi festivi, il villaggio ospita pranzi e cene di gruppo, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente per chi desidera trascorrere del tempo in compagnia.

Quando le condizioni meteorologiche lo permettono, è possibile compiere un giro in barca nella Baia di Anchor, che offre una prospettiva unica sul villaggio e sulla spettacolare costa maltese. L’escursione in mare è una delle attività più apprezzate dai visitatori, poiché permette di ammirare il villaggio da un punto di vista privilegiato, circondati dalle acque cristalline del Mediterraneo.

Il Villaggio di Popeye offre anche una serie di servizi di intrattenimento che spaziano dagli spettacoli di burattini a performance dal vivo dei personaggi della serie. Questi eventi, pensati principalmente per i più piccoli, sono un’occasione per le famiglie di divertirsi insieme, creando ricordi indimenticabili.

Al netto della particolarità del posto, non mancano le critiche: alcuni turisti ritengono che il costo del biglietto d’ingresso sia piuttosto elevato, considerando che il prezzo di 15 euro può sembrare eccessivo per alcuni. Nonostante questo, il parco offre diverse opportunità di svago che giustificano, almeno in parte, il costo del biglietto. Nel prezzo sono inclusi servizi come cartoline gratuite, l’accesso al cinema, un corso di minigolf, lettini, ombrelloni e docce. Inoltre, i visitatori possono usufruire di giochi acquatici, trampolini per tuffi e una piscina chiamata Splash Pool. Per chi desidera rilassarsi mentre i bambini giocano, ci sono punti ristoro dove è possibile gustare un gelato o uno spuntino, godendosi una giornata di svago in un contesto davvero unico.

Un accenno alla storia di Braccio di Ferro

Popeye, conosciuto in Italia come Braccio di Ferro (da noi arriva nel 1935), è un personaggio dei fumetti creato nel 1929 da Elzie Crisler Segar. Nato come personaggio secondario della striscia Thimble Theatre, Popeye divenne presto il protagonista assoluto grazie al suo carattere tenace e al suo iconico aspetto: un marinaio muscoloso, con un occhio chiuso, una pipa perennemente in bocca e un amore smisurato per gli spinaci, che gli conferiscono una forza sovrumana. Nel corso degli anni, Popeye è diventato un simbolo di coraggio e determinazione, conquistando il cuore di generazioni di lettori e spettatori, e il villaggio a lui dedicato a Malta è un tributo vivente alla sua eterna popolarità.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al sito del Popeye Village.

